Как жил и чем прославился русский богатырь - Илья Муромец

Одним из эпичных героев древней Руси по-прежнему считается легендарный Илья Муромский «Муромец». Легендарный воин появился на свет в 43-ем году н.э. в селе Карачарова вблизи города Муром. Но из-за тяжелой болезни, ребенок был очень слаб, и до тридцатилетнего возраста был привязан к койке.

Как считают ученые, у Ильи был Патогенез костей, что на то, время считалось не то, что бы заболеванием, а своего рода проклятием. Так же по заметкам ученых и историков, было доказано, что Илью, чудесным образом поставили на ноги странствующие врачеватели.

После эпичного выздоровления, богатырь поступает на ратную службу. Название богатырь было не случайно, ведь он был выше своих однополчан чуть ли не на две головы. Рост Муромца составлял чуть выше 1.84 см, что на то время было огромным исключением, ведь средний рост мужчины на Руси, был всего лишь 1.60-1.64. Естественно, коренастый мужчина выделялся среди всех.

Так же, по словам ученых, в возрасте 40-а лет, Илья складывает свое оружие и отправляется на покой. Поклявшись ни когда больше не прибегать к насилию, он становится монахом Печерской церкви в Киеве. Для того времени, было нормальным фактом, что командующие складывали свое оружие и искали прощения в церкви, дабы смыть себя все грехи.

Но покой ему только снился, в 69 году н.э. в Киеве разгорелось противостояние Киевских князей между собой за власть за Киев, а вместе с ней и гражданская война в городах. В это время главенствующую роль сыграли половцы, которые в свою очередь осуществляли частые набеги на территорию Киева. Они воспользовались ситуацией, пока была неразбериха и хаос в стране, что давало им немалое преимущество.

Илья не остался в стороне, дабы защитить своих соратников и простых жителей, богатырь снова поднимает свой меч. Последней сечей великого человека, была битва при защите монастыря, где он служил в качестве монаха. Атаку кочевников удалось отбить, но цена была слишком высока, ведь погибло много монахов, в том числе и легендарный герой. На тот момент, Илье было около 50-ти лет.

В наше время, огромный памятник герою, виднеется на смотровой площади на реку Оку. Так как Муром давно вошел в золотое кольцо Российских туристических мест, то каждый год этот город посещает множество туристов, что бы запечатлеть лик легендарного Богатыря.

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А вы знали об этом?

Чуть больше 60 лет назад был обнаружен документ под названием «Рукопись Сибиу», который иногда называют манускриптом. Он состоит из 450 страниц и был написан приблизительно в 1500-е годы. Но вот информация, которая в них написана, поражает исследователей, так как знание, там зафиксированные, значительно опережают время: в них рассказывается о технических характеристиках по артиллерии, баллистике и даже чертежи многоступенчатых ракет. Причём в последнем случае описывается случай успешного запуска многоступенчатой ракеты в 1555 году, а совершил его сам автор рукописи, Конрад Хаас привел, который её же и построил. В подлинности рукописи никто не сомневается, но это значит, что ракетостроение изучалось за 400 лет до ХХ века, а вот как именно это происходило, учёные пока не понимают.

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