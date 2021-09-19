Как чудили молодые и капризные жены известных полководцев

Многие полководцы России известны как гениальные стратеги. Однако не только впечатляющие победы над врагом связывают выдающихся военачальников.

Есть еще одно удивительное сходство, относящееся к семейной жизни: жены, которые были гораздо младше своих мужей. Читайте в материале о жене Деникина, которой он покупал куклы, о капризной молодой избраннице Багратиона и о жене Суворова, которая не отличалась примерным поведением.

Багратион, у которого сбежала молодая жена

Жену Багратиона не устраивала некрасивая внешность и солдатские манеры мужа.

Когда Петру Багратиону было 35 лет, он еще был не женат. Император Павел I решил помочь полководцу устроить личную жизнь, ибо негоже лучшему военачальнику жить в одиночестве. Он сам выбрал для него жену, и была ей шестнадцатилетняя фрейлина Екатерина Скавронская. К сожалению, как как тогда было заведено, мнением девушки никто не интересовался, а Багратион не возражал. В 1800 году в церкви Гатчинского дворца состоялось венчание Багратиона и Екатерины. Люди судачили, что это был брак по расчёту. Говорили, что Скавронская изменяет своему мужу. Причиной для этого было некрасивая внешность и грубые манеры Багратиона. Жена же его была подобна ангелу: красивая, умная, изящная.

По словам Александра Лонжерона, красавица не слишком долго была верна мужу. Прошло 5 лет и Екатерина сбежала в Европу.

Там она быстро стала невероятно популярной при дворах правителей, появились многочисленные любовники. Петр Багратион очень переживал и просил жену вернулся на родину. Он очень хотел наследников. Попытка создать семейный очаг потерпела поражение. Возможно, поэтому полководец был настолько безрассуден по отношению к себе во время сражений. Он шёл в атаку вместе с солдатами, ночевал и пытался с ними, его популярность была очень высока. Багратион отдал свою жизнь за Родину во время Бородинского сражения.

Молодая жена полководца Суворова

Варвара Прозоровская не желала терпеть тяготы образ жизни мужа.

Ещё один великий полководец, чья семейная жизнь складывалась очень неудачно —Александр Суворов. Его жена, Варвара Прозоровская, была моложе мужа на 20 лет. Родственники были против такого брака. Возможно, сказалось то, что Прозоровские происходили от ярославского князя Давида Фёдоровича, это была московская знать, а происхождение Суворова не было таким благородным.

Александру Суворову было 43 года, и в то время он уже имел звание генерал-майора и репутацию талантливого стратега и непобедимого полководца. Варвара уважала военные заслуги и возраст мужа. Она ездила вместе с ним, снося неудобства жизни жены военного. Но это продолжалось недолго. Вскоре Варвара перестала стараться казаться лучше, чем она есть, и вернулась к образу жизни, который был ей привычен. Она всегда была избалованной княжеской дочкой, не слишком умной, приходящей в восторг от дворцовых развлечений, легко транжирящей деньги, и не отличавшейся верностью.

Интересы супругов были настолько разными, что конфликты шли один за другим. Суворов был полностью погружён в военные дела, ненавидел светскую жизнь. Молодая жена же хотела веселиться и танцевать, и называла своего мужа скучным и старым. Когда Суворову было 54 года, у них родился сын. Это вызвало очередной скандал, поскольку Суворов посчитал, что это не его ребёнок. Он не признал мальчика и расстался с женой. Кстати, Аркадий Суворов сделал отличную военную карьеру, более того ему благоволила императрица Екатерина II.

Деникин, вырастивший себе жену с младенческого возраста

Ксения Чиж любила своего мужа, Деникина, которого знала с младенчества.

Но самой молодой была жена Антона Деникина. Дело не в том, что жена предводителя белогвардейцев была моложе на 20 лет, а в том, что Антон Деникин был знаком со своей будущей супругой с момента её появления на свет. Когда Деникин ещё был молодым поручиком, он участвовал в охоте на кабанов вместе с отцом своей будущей жены, Василием Чижом. На мужчину напал кабан, а Деникин спас Василия от смерти. Через неделю Антон был приглашен на крестины ребёнка Василия, это была Ксения Чиж. Деникин часто бывал у них в доме и всегда его всегда встречали радостно. Когда малышке Ксении исполнилось 3 года, Антон подарил ей красивую куклу. Девочка постепенно росла, а Деникин был настолько привязан к ней, старался проводить всё свободное время вместе с Ксюшей.

Когда пылала Первая мировая война, сорокатрехлетний генерал сделал Ксении предложение. Из-за революции и заключения Деникина в тюрьму свадьба состоялось только в 1918 году. Через год родилась любимая дочь Марина, которая затем стала очень известной французской журналисткой. После того как Добровольческая армия была разгромлена, генерал Деникин эмигрировал. Ксения Чиж и Марина уехали с ним. Супруги жили вместе до конца жизни, в полном взаимопонимании и любви.

Жуков, чья жена была моложе на 30 лет

Второй женой Георгия Жукова была Галина Семенова, и жили они душа в душу.

Интересна семейная жизнь ещё одного полководца, который по сечению обстоятельств воевал как раз против войска Антона Деникина. Речь о Георгии Жукове. В 1920 году Жуков встретился с Александрой Зуйковой, с которой прожил длительное время — до 1953 года. Правда, официально брак не регистрировался. Сходить в ЗАГС супруги решили только перед разводом. Ранее, когда Жуков занимал пост командующего войсками Уральского военного округа, ему пришлось побывать в Свердловском госпитале из-за некоторых проблем со здоровьем. Там он познакомился с красавицей Галиной Семеновой.

Она была совсем молоденькой — разница в возрасте составляла целых 30 лет! Но упорный Жуков не отступил. Он приложил всё своё мужское обаяние, чтобы заслужить внимание Галины. Семенова не смогла устоять перед знаменитым полководцем и красивым мужчиной. В 1957 году у пары родилась дочка Мария, а ещё через 8 лет Жуков и Галина наконец-то зарегистрировали брак. Их жизнь была счастливой, и большая разница в возрасте не смогла этому помешать. Георгий Жуков скончался в 1974 году, а Галина в 1973.

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