Когда и почему мужчины возвращаются после расставания: психология

Чувство влюбленности – это прекрасно, а осознание того, что у женщины есть надежная поддержка и защита в виде ее мужчины, дает дополнительные силы и ощущение покоя.

Житейские невзгоды переносятся гораздо легче вдвоем.

Отношения наполняют жизнь новыми красками.

Расставание...

Но никто не идеален в этом мире, и случается так, что в один момент все меняется. Казалось бы, еще вчера избранник смотрел на свою женщину взглядом, полным любви и страсти, а сегодня он холоден и будто бы вовсе закрыт для общения. Иногда охлаждение в отношениях наступает временно, но бывает, что это приводит к тому, что пара перестает существовать. Мужчина уходит, а, оставшись в одиночестве, женщине остается только думать и гадать, что решит после расставания мужчина. Вернется ли?

Почему так случилось?

Имея факт расхождения, следует изначально разобраться в причинах произошедшего. Ведь не секрет, что атмосфера в отношениях напрямую зависит от женщины. Так что чаще всего приводит к расставанию? Причины бывают разными:

Ощущение того, что все приелось. Чувства со временем теряют остроту – это неизбежно, но постараться освежить их в силах каждой женщины.

Поглощение бытом. Многие дамы хозяйственные работы ставят намного выше, нежели необходимость уделять личное время своему избраннику. Даже в самом чистом и убранном доме это вряд ли кому понравится. Мужчина может позволить себе домработницу, повара, а также остальной домашний персонал, избранница нужна ему для совместного времяпрепровождения и чувств.

Даже в самом чистом и убранном доме это вряд ли кому понравится. Мужчина может позволить себе домработницу, повара, а также остальной домашний персонал, избранница нужна ему для совместного времяпрепровождения и чувств. Общение с возлюбленным в претензионном тоне. Рано или поздно даже самый стойкий сбежит от такого морального угнетения. Ни один мужчина не выносит претензий.

Конфликты с родственниками со стороны женщины, в которых она не становится на его сторону.

Угасание страсти, для восстановления которой не предпринимается никаких действий.

Отсутствие любви и глубоких чувств.

Что нужно делать женщине, если она хочет, чтобы мужчина вернулся?

После периода душевных переживаний, изливания слез в подушку и нескольких вечеров, проведенных в компании подруг, в обсуждении того, какие парни неблагодарные, наступает этап, когда надо что-то менять. Возвращаются ли мужчины после расставания, в основном зависит от женского настроя – какие меры будут предприняты и какой результат последует за этим.

Первое, что следует сделать, - это заняться собой. Оставшись одна, женщина получает чуть больше свободного времени, которое не стоит проводить, заливаясь слезами, упиваясь собственным горем и жалуясь каждому встречному на свою трагическую судьбу. Этот период прекрасно можно наполнить полезными занятиями. Прежде всего – успокоиться, прислушаться к себе, понять, чего хочется, а не что нужно. Пришло время полюбить свою натуру. Именно с этого начинается построение здоровых и счастливых взаимоотношений с окружающими людьми. Женщина, которая ценит и любит себя, обязательно привлечет достойного партнера.

Мысли мужчин

Интересно, что думают мужчины после расставания? Как правило, они также пытаются разобраться в себе, своих чувствах. Некоторые стараются просто отдохнуть от совместной жизни, посвятить время увлечениям, встретиться с друзьями. Те, кто из предыдущих отношений сразу запрыгнул в новые, в начальный период наслаждаются новизной общения, жгучей страстью и т. д. Далее наступает время, когда мужчина делает выбор – оставаться одному, развивать новые отношения или возвращаться к бывшей женщине.

Действия и чувства молодого человека

Поведение мужчин после расставания иногда удивляет. Особенно, если инициатива разрыва лежит на нем. Вместо полного исчезновения из жизни бывшей, он начинает искать встреч, регулярно напоминает о себе, пытается привлечь внимание. Нередко мужчина звонит после расставания, заставая бывшую врасплох. Такие поступки имеют место, когда виновник разрыва чувствует растерянность. Ведь он не привык быть один, принимать какие-либо решения самостоятельно, особенно если пара была вместе на протяжении длительного периода времени.

Чувства мужчины после расставания неоднозначны. С одной стороны, его охватывает ощущение свободы и легкости, с другой – он часто становится заложником такого положения. Поначалу это не составляет никакой проблемы. Однако далее ситуация становится немного сложнее. Когда мужчина остается просто наедине с собой, ему разобраться гораздо легче.