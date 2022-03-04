5 причин навсегда прекратить искать свою «вторую половинку»

Мешает справляться с трудностями в отношениях

Здесь проявляется такая стратегия мышления: женщина очень быстро очаровывается мужчиной, который кажется ей «тем самым». Она выделяет его из толпы по едва уловимым признакам, которые сама определила как «судьбоносные». Например, попала под дождь, промокла, а случайный прохожий протянул зонтик и предложил проводить.

«Отношения, которые строятся на таком зыбком основании, почти не могут стать прочными и близкими, — объясняет Елена Лаврова. — К тому же здесь еще примешивается понятие судьбы. Если вы несколько раз подряд столкнулись друг с другом в очереди за пельменями — ну это же точно судьба быть вместе!» Хотя на самом деле — это лишь совпадение: мужчина просто живет в соседнем доме и ходит в тот же магазин.

Рассуждая таким образом, женщина решает: ну вот, я его встретила, теперь отношения должны складываться сами собой. Мужчины же практически не подвержены подобным убеждениям. Поэтому при первой ссоре сильно удивятся: зачем сразу надо расставаться, почему нельзя все обсудить, спокойно решить проблему и жить дальше? Да потому что раз происходит ссора и все вообще так сложно, значит, «не судьба».

«Убеждение о «половинке» формирует у женщины много ожиданий от партнера, при этом не позволяет видеть особенности реального человека, принимать их и как-то пытаться найти взаимопонимание», — объясняет психолог.

Вот и получается, что женщина, ищущая любовь всей жизни, предназначенную судьбой, практически не может строить отношения с реальным мужчиной, преодолевать трудности и позволить динамично развиваться.

Мечты о «половинке» — довольно детские. Они заканчиваются на «жили они долго и счастливо» — как в сказках. Женщина не думает, что будет после того как встретила мужчину мечты. Подразумевается, что все будет хорошо. И когда она сталкивается со сложностями, то расстраивается и разочаровывается.

Слишком быстро разочаровываются в мужчине

Есть другая категория женщин, ищущих свою «половинку»: у них есть огромный и подробный список требований к мужчине, которым он должен соответствовать. Они могут долго и терпеливо искать кандидата, максимально подходящего по всем параметрам. Но под такое представление мало кто подходит.

Например, если хочется встретить богатого голубоглазого блондина, который любит собак, то аналогичный мужчина, который любит, например, кошек уже не подойдет. Мы утрируем, конечно, но в целом так оно и выглядит. Поводом для разочарования может стать все, что угодно, причем, на самом первом этапе отношений.

«Все-таки отношения — это не прием на работу, перед которым человека нужно подвергнуть бесконечным тестированиям. Предполагается, что в какой-то степени мужчину будут любить таким, какой он есть», — объясняет психолог. Эта реальность разбивается о наивное представление, что каждый идеально подойдет друг другу, как кусочки пазла. Но это случается крайне редко.

Счастье откладывается на потом

«Найду мужчину, и сразу жизнь наладится», — рассуждает мечтательная женщина. И вроде это неплохо — связывать с появлением партнера самые радужные перспективы.

Но есть подвох: получается, пока его нет, жизнь скучна, неинтересна и вообще не радует. Женщина может отказывать себе в самых простых радостях: не ходить в рестораны, где принято появляться исключительно с парой. Не ездить в путешествия, потому что одной страшно, а с подругой — неинтересно.

Получается, все мысли и действия женщины направлены только на поиск второй половинки. Нет времени, чтобы жить и радоваться. Остается только существовать в режиме «вот-вот, скоро я встречу его, и все будет хорошо».

Тут логично спросить себя: а что, если «половинка» так и не найдется? «Поэтому так важно научиться находить удовольствия в собственной жизни, вне зависимости то того, есть мужчина рядом или нет», — рекомендует психолог.

Ощущают себя неполноценной

Есть такое смешное выражение, которое приписывают Фаине Раневской: «Половина есть у мозга, жопы и таблетки. А я изначально целая». Слова смешные, но грустно, что в них много правды. Человек, ищущий, кем бы себя дополнить, лишает себя удовольствий и глух к своим желаниям.

Например, хочется пойти на йогу. Но останавливает убеждение: «Там же одни женщины, там мало шансов встретить моего избранника!» Вряд ли такая женщина сможет спокойно разрешить себе побыть дома, если устала, почитать любимую книгу. Ведь нужно постоянно находиться «на виду», бывать в местах, где можно познакомиться.

Возникает очень много беспокойства и тревоги. «И даже если удается найти мужчину, такие женщины очень склонны растворяться в отношениях, забывать про себя, — говорит психолог. — Ведь, если мы вместе, то везде должны ходить вместе. И к друзьям, и в бар, и к родителям».

Немыслимо, чтобы половинки, с таким трудом нашедшие себя, хоть на миг разделились!

Расслабляются, запускают себя

Идея о поиске мужчины так долго держит женщину в напряжении, что когда она наконец его встречает, то расслабляется. Так сильно, что это иногда очень похоже на деградацию.

Вот была она в форме, ухоженная, интересная, в тонусе. Вышла замуж — все, можно толстеть, забросить спорт и стать скучной. Ведь цель достигнута: партнер найден.

«В такой паре отношения портятся просто потому, что опять же не учтено право мужчины иметь свои желания и ожидания», — говорит психолог. Может быть, ему не нравится, что его женщина поправилась и постоянно везде за ним таскается. Но она расслабилась, потому что «долго и счастливо» не подразумевает никаких деталей. Надо ли уточнять, что растущее в паре недовольство, которое никак не решается, тоже довольно скоро приводит к расставанию?

Желая встретить любовь и создать отношения, важно помнить: что равные, целостные партнеры способны быть вместе гораздо дольше и счастливее, чем те, кто ищет себе дополнение.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2426587874406959286/

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