Почему Троцкий в 1939 году обвинил Сталина в отравлении Ленина

В 1939 году Лев Троцкий заявил о том, что Ленин на самом деле не умер своей смертью, а был отравлен. Однако известно, что Владимир Ильич ушел из жизни в 1924 году, Троцкий же был лишен советского гражданства в 1932 году. Почему же революционер молчал столько лет?

Никому не нужная статья

Как утверждали Галина Алексеева, Андрей Сахаров и Любовь Сидорова, авторы издания «Историческая наука России в ХХ веке», среди авторитетных свидетелей Лев Давидович Троцкий оказался первым, кто выдвинул версию о том, что Владимир Ильич Ленин скончался в результате отравления. Свои подозрения Троцкий изложил в статье «Отравил ли Сталин Ленина?». Эта статья была опубликована в журнале Liberty в 1940 году. По словам Троцкого, в тот момент, когда состояние больного Ленина улучшилось, Сталин и решился на убийство. Участвовали в отравлении и Зиновьев с Каменевым, избегавшие разговоров об обстоятельствах смерти Ильича, и «фармацевт Ягода».

Примечательно, что за год до того, как в Liberty появилась статья Льва Троцкого, другое издание, Life, отказалось ее печатать. Стоит отметить, что данный материал под названием «Сверх-Борджиа в Кремле» Троцкому заказала сама редакция Life, поэтому, несмотря на отказ в публикации, автор получил за него гонорар.

Возражения редакции по поводу текста, как указано в издании «Иностранная литература» (Известия, 1989 год), носили вполне объективный характер. Дело в том, что версию об отравлении Ленина Сталиным, изложенную в статье, журналисты сочли бездоказательной, требовалось больше фактов и меньше гипотез.

Старые враги

Действительно, даже некоторые современные историки поддерживают мнение сотрудников редакции Life. Сергей Юзепчук, автор книги «И.В. Сталин», и вовсе открыто называет версию об отравлении Ленина, высказанную Львом Троцким, «кощунственной ложью и клеветой». Помимо отсутствия доказательств, противники версии об убийстве Владимира Ильича приводят тот факт, что Троцкий не упомянул в своей статье о сохранившейся записке Сталина членам Политбюро. В ней Иосиф Виссарионович сообщал о том, что Ленин просил его достать яд для того, чтобы прервать страдания, причиняемые болезнью. Сталин заявил, что он не возьмет на себя эту миссию. Но главное, что под запиской были проставлены подписи всех, кто ее читал: Зиновьева, Каменева, Молотова, Бухарина, Томского и Троцкого.

Кроме того, журналисты обвиняли Льва Давидовича в предвзятости, назвав его «старым врагом» Сталина. В книге «Портреты революционеров: Лев Троцкий» (редактор-составитель Ю. Фельштинский) приведен текст письма Троцкого в редакцию Life, где он не отрицает того, что и вправду является врагом советского лидера. Однако, по мнению революционера, агенты Кремля никогда не отвечают на его обвинения по существу, как раз и ссылаясь на «ненависть» Троцкого к Сталину. И вообще Лев Давидович уверял, что не имеет личных счетов с Иосифом Виссарионовичем. «Нас со Сталиным разъединили такие огненные события, которые успели выжечь и испепелить без остатка все личное» — писал Троцкий.

Причины молчания

Но, судя по всему, эти слова Льва Троцкого не показались редакторам Life убедительными, так как статья все же была отослана автору. Основным аргументом критиков версии об отравлении Ленина стал даже не факт существования личной вражды между Троцким и Сталиным. Владимир Семенов на страницах своей книги «Кремлевские тайны» пишет о том, что многие задаются вопросом: почему Лев Давидович молчал об отравлении вождя пролетариата до 1939 года. Семенов считает, что все это время Троцкий попросту не знал об убийстве Ленина. В 1920-х годах Троцкий не догадывался о том, на что был способен Сталин. И даже сообщение Иосифа Виссарионовича о просьбе Ленина достать яд не казалось ему подозрительным.

Однако Валерий Шамбаров, автор издания «Антисоветчина, или Оборотни в Кремле», обращает внимание на то, что об улучшении состояния здоровья Ленина известно лишь от одного источника, самого Троцкого. На самом же деле улучшение, как отмечает Шамбаров, было относительным, да и с октября 1923 года болезнь вновь обострилась. Что же касается молчания Льва Давидовича, то Шамбаров уверен в том, что тот просто дожидался подходящего момента. Ведь к тому времени, когда Троцкий озвучил версию об отравлении Ильича, в живых уже не было ни Федора Гетье, который являлся лечащим врачом Ленина, ни Надежды Константиновны Крупской. Вообще все, на кого ссылался Троцкий, к этому моменту уже ушли из жизни, поэтому подтвердить версию Льва Троцкого было некому.

Ссылка на первоисточник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Действительно, у палача народов Сталина был весомый мотив убить кровавого нехристя Ленина в первую очередь из-за посмертного завещания Ильича! Как известно,до конца своих дней Ленин был убежден, что его письмо сохранится до съезда партии в запечатанном виде. Это было очень важно, так как в письме давались сугубо личные характеристики членам Политбюро и ЦК Коммунистической партии. Однако, как выяснилось позже, секретарь Владимира Ильича Лидия Фотиева , тайный осведомитель Сталина, сообщила Сталину о содержании этого секретного послания.

В объяснении, написанном ею 29 декабря 1922 года Каменеву,продажная тварь Фотиева оправдывалась тем, что якобы не знала о секретности письма и что стенографистка ее якобы не предупредила.

В этом письме Ленин подчеркивал необходимость сохранения единства партии, повышения ее руководящей роли. Важнейшим условием сохранения партийного единства и обеспечения коллективности руководства Ленин считал сплоченность и монолитность ЦК, поднятие его авторитета, и в этих целях предлагал увеличить число членов ЦК до 50-100 человек.

Ставя вопрос о руководстве партией в случае своей смерти, тяжело больной вождь партии в своем письме завещании давал характеристики лидерам ВКП(б) - Сталину, Троцкому, Зиновьеву, Каменеву, Бухарину и Пятакову, оценив не только их политическую деятельность, но и некоторые личные качества.

В характеристике Сталина Ленин особо выделил тот момент, который вызывал у него серьезную тревогу. Он выражал сомнение в том, что Сталин, став генеральным секретарем ЦК и сосредоточив в своих руках большую власть, сумеет правильно ею пользоваться, и предлагал обдумать вопрос о назначении генеральным секретарем другого человека, "который во всех других отношениях отличается от товарища Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т.д." (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 45, с. 346 ).

Следует также отметить, что о правдивости крайне отрицательной характеристики Ленина в отношении Сталина говорит и тот факт, что он никак не мог простить Сталину его неуважительное и наглое отношение к «любимой» женушке Наденьке, когда будущий палач народов бесцеремонно послал ее в «пешее эротическое путешествие на три буквы» !

Именно после этого у Крупской – «жены-служанки» Ленина, которая и так всю жизнь переживала из-за измены вождя мирового пролетариата Володеньки с его «постельной женушкой» Инессой Арманд, случился истерический припадок, из-з чего она чуть не умерла !Вообще же от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

Если бы Сталин на XII съезд РКП(б) вероломно не скрыл бы от делегатов съезда завещание Ленина(существует также версия, что он просто переделал завещание Ленина ), то однозначно он был бы освобожден от занимаемой должности!

Любопытно, что после смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых», требовалась Сталину для легитимации его собственной еще не до конца укрепившейся власти в стране. Лозунг: «Сталин – это Ленин сегодня» создавал преемственность от одного вождя к другому , хотя политика Сталина кардинально отличалась от политики Ленина!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Октябрьский переворот или революция ?(https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)

«Герой Гражданской войны, который лошадям предпочитал роскошные автомобили(https://otari.mirtesen.ru/blog/43652588240/)

Почему Ленин разрешил геям жениться, а Сталин ввел наказание за мужеложество (https://otari.mirtesen.ru/blog/43371148937/)