15 самых удивительных и пугающих научных экспериментов в истории

Научные эксперименты направлены на расширение границ существующих знаний. Однако, как показывает история, порой такие опыты выходят за рамки приемлемого. Неэтичные и сомнительные методы не только спасали жизни, но и убивали. Перед вами 15 сомнительных экспериментов, осуществленных во имя науки.

1.

Светящиеся поросята



В 2006 году группа исследователей из Национального университета Тайваня вывела зеленых светящихся поросят. Вид был получен путем введения в ДНК-цепочку эмбриона гена зеленого флуоресцентного белка, позаимствованного у флуоресцирующей медузы. Поросята светятся зелёным цветом в темноте и имеют зеленоватый оттенок кожи и глаз при дневном свете. Основная цель эксперимента возможность визуального наблюдения за развитием тканей при пересадке стволовых клеток.

2.

Садистские опыты Йозефа Менгеле на близнецах



Йозеф Менгеле немецкий врач, проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны. Особый интерес у него вызывали близнецы. В его экспериментах участвовали, по разным оценкам, от 900 до 3 тысяч близнецов, а выжили не более 300 человек. Менгеле пытался изменить цвет глаз детей впрыскиванием различных химикатов в глаза, ампутировал органы, сшивал вместе близнецов и осуществлял прочие безумства.

3.

Промывка мозгов ЦРУ



Во времена холодной войны агенты ЦРУ проводили особые эксперименты по чистки разума. Цель опытов заключалась в кардинальной перестройке образа мыслей человека. В ход шли наркотики, пытки, гипноз.

4.

Искусственная кровь



В 2004 году ученые из Northfield Laboratories объявили о создании искусственной крови. Эксперимент, проведенный на пациентах, показал, что заменитель крови PolyHeme сужает кровеносные сосуды. Как результат смерти от сердечных приступов и аневризм.

5.

Обезьянки Харлоу



Американский психолог Гарри Харлоу в 50-е годы изучал природу привязанности на макак-резусах. Он изолировал детенышей от матерей и их сверстников, а затем ставил в клетку суррогатную мать из проволочной сетки и полотенца. И спустя некоторое время обезьянки переносили свою привязанность с настоящих матерей, которые теперь были недоступны, на суррогатных. Эксперименты Харлоу внесли вклад в науку, но вызвали волну общественной критики.

6.

Опыты на заключенных



В 1951 году дерматолог Альберт Клигман пришел в тюрьму Филадельфии. 20 лет он проводил опыты с химикатами на заключенных. Узники получали за страдания деньги, но их тело покрывали страшные язвы.

7.

Крыса с человеческим ухом



В 1997 году Чарльз Ваканти вместе с командой ученых при медицинской школе Массачусетского университета вырастил на спине крысы человеческое ухо, трансплантировав животному клетки хряща. Ухо достигло нужного размера, и было успешно пересажено пациенту.

8.

Электрошоковая терапия



В 1940-х психиатр Лоретта Бендер подвергала шоковой терапии маленьких детей, в попытке излечить их от состояния, которое она называла детской шизофренией. Если и эта терапия не помогала, то врач давала малышам взрослые дозы галлюциногенных наркотиков, таких как ЛСД и псилоцибин.

9.

Эффект радиации на репродуктивную функцию



В 1960-70-х американские ученые занялись изучением эффекта радиации на репродуктивную функцию. В качестве подопытных исследователи выбрали заключенных. Мужчинам платили 25 долларов и убеждали в безопасности эксперимента. К сожалению, в ряде случаев такие научные изыскания закончились не только раком яичек, но и смертью.

10.

Стэнфордский тюремный эксперимент



В 1971 году психолог Филипп Зимбардо провел в Стэнфордском университете исследование реакции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и на влияние навязанной социальной роли на поведение. Добровольцы играли роли охранников и заключенных и жили в условной тюрьме, устроенной в подвале факультета психологии. Заключенные и охранники быстро приспособились к своим ролям, в каждом третьем охраннике обнаружились садистские наклонности, а заключенные были морально травмированы. Эксперимент пришлось завершить раньше времени из-за опасных ситуаций.

11.

Управление сознанием



Офис научной разведки ЦРУ с начала 50-х до конца 60-х годов осуществлял проект МК Ультра. В его рамках проводились опыты воздействия на сознание. Испытуемым, в число которых входили военные, заключенные, смертельно больные люди, давали наркотики, такие как LSD, подвергали сенсорной депривации и психиатрическому вмешательству.

12.

Заражение сифилисом гватемальцев



Во время Второй мировой войны заболевания, передающиеся половым путем, стали большой проблемой для американских военных и их жен. Правительство США решило, что необходимо провести больше исследований таких болезней, как сифилис и гонорея, чтобы определить наиболее эффективные лекарства. Вместо того, чтобы экспериментировать на уже больных американских солдатах, врачи направились в Южную Америку, где сознательно заразили тысячи служащих гватемальских вооруженных сил, а также заключенных и психически больных. Участники эксперимента не имели о нем представления, поэтому болезни стали быстро распространяться.

13.

Воскрешение вымерших животных



В 2013 году пиренейский козел или букардо стал первым видом вымерших живых существ, который человеку удалось успешно клонировать. Правда, вскоре козлик умер из-за физического дефекта. Такое воскрешение настоящий прорыв для науки. Вот только клонирование доисторических животных может привести к непоправимым последствиям для нашей и без того хрупкой экосистемы.

14.

Двухголовая собака



В 1954 году советский ученый Владимир Демихов провел первую в мире пересадку второй головы собаке. Таким образом экспериментатор хотел с минимальным риском научиться пересаживать внутренние органы. Через четыре дня двухголовый пес скончался, но работы Демихова получили международное признание.

15.

Стэнли Милгрэм и электрошок



В 1960-х американский психолог Стэнли Милгрэм провел особый эксперимент на тему Подчинение: исследование поведения. Набирались добровольцы, которым говорили, что они будут участвовать в эксперименте по выяснению влияния наказаний на память. В качестве наказания использовался электрошок, от слабого до смертельного уровня. И большинство учителей доходили до подачи смертельной дозы электричества. Но на самом деле эта проверка была направлена на учителей, а ученики были лишь актерами, да и электрошока не было. После эксперимента многие учителя стали мучиться от психологических проблем.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2437236668234730184/

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