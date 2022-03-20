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15 самых удивительных и пугающих научных экспериментов в истории

Научные эксперименты направлены на расширение границ существующих знаний. Однако, как показывает история, порой такие опыты выходят за рамки приемлемого. Неэтичные и сомнительные методы не только спасали жизни, но и убивали. Перед вами 15 сомнительных экспериментов, осуществленных во имя науки.

1.

Светящиеся поросята

15 самых удивительных и пугающих научных экспериментов в истории


В 2006 году группа исследователей из Национального университета Тайваня вывела зеленых светящихся поросят. Вид был получен путем введения в ДНК-цепочку эмбриона гена зеленого флуоресцентного белка, позаимствованного у флуоресцирующей медузы. Поросята светятся зелёным цветом в темноте и имеют зеленоватый оттенок кожи и глаз при дневном свете. Основная цель эксперимента возможность визуального наблюдения за развитием тканей при пересадке стволовых клеток.

2.

Садистские опыты Йозефа Менгеле на близнецах

15 самых удивительных и пугающих научных экспериментов в истории


Йозеф Менгеле немецкий врач, проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны. Особый интерес у него вызывали близнецы. В его экспериментах участвовали, по разным оценкам, от 900 до 3 тысяч близнецов, а выжили не более 300 человек. Менгеле пытался изменить цвет глаз детей впрыскиванием различных химикатов в глаза, ампутировал органы, сшивал вместе близнецов и осуществлял прочие безумства.

3.

Промывка мозгов ЦРУ

15 самых удивительных и пугающих научных экспериментов в истории


Во времена холодной войны агенты ЦРУ проводили особые эксперименты по чистки разума. Цель опытов заключалась в кардинальной перестройке образа мыслей человека. В ход шли наркотики, пытки, гипноз.

4.

Искусственная кровь

15 самых удивительных и пугающих научных экспериментов в истории


В 2004 году ученые из Northfield Laboratories объявили о создании искусственной крови. Эксперимент, проведенный на пациентах, показал, что заменитель крови PolyHeme сужает кровеносные сосуды. Как результат смерти от сердечных приступов и аневризм.

5.

Обезьянки Харлоу

15 самых удивительных и пугающих научных экспериментов в истории


Американский психолог Гарри Харлоу в 50-е годы изучал природу привязанности на макак-резусах. Он изолировал детенышей от матерей и их сверстников, а затем ставил в клетку суррогатную мать из проволочной сетки и полотенца. И спустя некоторое время обезьянки переносили свою привязанность с настоящих матерей, которые теперь были недоступны, на суррогатных. Эксперименты Харлоу внесли вклад в науку, но вызвали волну общественной критики.

6.

Опыты на заключенных

15 самых удивительных и пугающих научных экспериментов в истории


В 1951 году дерматолог Альберт Клигман пришел в тюрьму Филадельфии. 20 лет он проводил опыты с химикатами на заключенных. Узники получали за страдания деньги, но их тело покрывали страшные язвы.

7.

Крыса с человеческим ухом

15 самых удивительных и пугающих научных экспериментов в истории


В 1997 году Чарльз Ваканти вместе с командой ученых при медицинской школе Массачусетского университета вырастил на спине крысы человеческое ухо, трансплантировав животному клетки хряща. Ухо достигло нужного размера, и было успешно пересажено пациенту.

8.

Электрошоковая терапия

15 самых удивительных и пугающих научных экспериментов в истории


В 1940-х психиатр Лоретта Бендер подвергала шоковой терапии маленьких детей, в попытке излечить их от состояния, которое она называла детской шизофренией. Если и эта терапия не помогала, то врач давала малышам взрослые дозы галлюциногенных наркотиков, таких как ЛСД и псилоцибин.

9.

Эффект радиации на репродуктивную функцию

15 самых удивительных и пугающих научных экспериментов в истории


В 1960-70-х американские ученые занялись изучением эффекта радиации на репродуктивную функцию. В качестве подопытных исследователи выбрали заключенных. Мужчинам платили 25 долларов и убеждали в безопасности эксперимента. К сожалению, в ряде случаев такие научные изыскания закончились не только раком яичек, но и смертью.

10.

Стэнфордский тюремный эксперимент

15 самых удивительных и пугающих научных экспериментов в истории


В 1971 году психолог Филипп Зимбардо провел в Стэнфордском университете исследование реакции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и на влияние навязанной социальной роли на поведение. Добровольцы играли роли охранников и заключенных и жили в условной тюрьме, устроенной в подвале факультета психологии. Заключенные и охранники быстро приспособились к своим ролям, в каждом третьем охраннике обнаружились садистские наклонности, а заключенные были морально травмированы. Эксперимент пришлось завершить раньше времени из-за опасных ситуаций.

11.

Управление сознанием

15 самых удивительных и пугающих научных экспериментов в истории


Офис научной разведки ЦРУ с начала 50-х до конца 60-х годов осуществлял проект МК Ультра. В его рамках проводились опыты воздействия на сознание. Испытуемым, в число которых входили военные, заключенные, смертельно больные люди, давали наркотики, такие как LSD, подвергали сенсорной депривации и психиатрическому вмешательству.

12.

Заражение сифилисом гватемальцев

15 самых удивительных и пугающих научных экспериментов в истории


Во время Второй мировой войны заболевания, передающиеся половым путем, стали большой проблемой для американских военных и их жен. Правительство США решило, что необходимо провести больше исследований таких болезней, как сифилис и гонорея, чтобы определить наиболее эффективные лекарства. Вместо того, чтобы экспериментировать на уже больных американских солдатах, врачи направились в Южную Америку, где сознательно заразили тысячи служащих гватемальских вооруженных сил, а также заключенных и психически больных. Участники эксперимента не имели о нем представления, поэтому болезни стали быстро распространяться.

13.

Воскрешение вымерших животных

15 самых удивительных и пугающих научных экспериментов в истории


В 2013 году пиренейский козел или букардо стал первым видом вымерших живых существ, который человеку удалось успешно клонировать. Правда, вскоре козлик умер из-за физического дефекта. Такое воскрешение настоящий прорыв для науки. Вот только клонирование доисторических животных может привести к непоправимым последствиям для нашей и без того хрупкой экосистемы.

14.

Двухголовая собака

15 самых удивительных и пугающих научных экспериментов в истории


В 1954 году советский ученый Владимир Демихов провел первую в мире пересадку второй головы собаке. Таким образом экспериментатор хотел с минимальным риском научиться пересаживать внутренние органы. Через четыре дня двухголовый пес скончался, но работы Демихова получили международное признание.

15.

Стэнли Милгрэм и электрошок

15 самых удивительных и пугающих научных экспериментов в истории


В 1960-х американский психолог Стэнли Милгрэм провел особый эксперимент на тему Подчинение: исследование поведения. Набирались добровольцы, которым говорили, что они будут участвовать в эксперименте по выяснению влияния наказаний на память. В качестве наказания использовался электрошок, от слабого до смертельного уровня. И большинство учителей доходили до подачи смертельной дозы электричества. Но на самом деле эта проверка была направлена на учителей, а ученики были лишь актерами, да и электрошока не было. После эксперимента многие учителя стали мучиться от психологических проблем.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2437236668234730184/

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