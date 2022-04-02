Интересные факты об Олимпиаде в Токио

Олимпийские игры открылись 23 июля в Токио и продлятся до 8 августа. Впервые соревнования атлетов пройдут без зрителей, а спортсмены будут сами надевать медали. Всего на Олимпиаде и Паралимпиаде Япония примет 15 тыс. спортсменов. Расходы Японии на проведение Олимпийских игр в Токио превысили 15 миллиардов долларов. А календарный год не соответствует тому году, что указан на всей атрибутике игр (что красноречиво заметно на изображении выше). Ещё 10 интересных фактов о самой долгожданной Олимпиаде — в этом материале.



1.

Новый девиз





Международный олимпийский комитет впервые в истории состязаний утвердил новый олимпийский девиз: «Быстрее, выше, сильнее — вместе!» Это было связано с пандемией и рассмотрением эры, в которой мы сейчас живём, как эры вирусной катастрофы. Людям сейчас важно чувствовать себя не разобщёнными, а вместе, не смотря ни на что. Прежний девиз: «Быстрее, выше, сильнее!» был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году и с тех пор ни разу не менялся до Олимпиады в Токио.

2.

Медали из отходов





Комплекты призовых медалей (5000 единиц) японской Олимпиады изготовлены из переработанных электронных устройств. Для этого население Японии сдало в переработку 79 тонн неисправной техники.

3.

Из неё в итоге извлекли необходимые 30 килограммов золота, 4100 килограммов серебра и 2700 килограммов бронзы. Японцы известны своей исполнительностью. Как только правительство попросило японцев сдать неисправную технику, они сделали это буквально в первую неделю после озвучивания просьбы по ТВ.

Проект «Большая перемена Токио»





В 2006 году правительством Токио был создан план «Большая перемена Токио», которые в последствие был переименован в «Tokyo 2020 Vision». План направлен на то, что после завершения Олимпийских игр город продолжит своей развитие: улучшится экологическая ситуация, усовершенствуется инфраструктура. Олимпийские игры будут стимулом для совершенствования Токио.

4.

Четыре новых олимпийских вида спорта





На Олимпиаду в Токио заявлены четыре новых вида спорта: карате, скейтбординг, сёрфинг и скалолазание. В соревнованиях по карате примут участие 80 спортсменов. Они выступят в двух разновидностях карате — кумите и ката. Скалолазание будет мужским и женским, заявлено 40 участников. Столько же спортсменов выступит в сёрфинге, организованном на Тихоокеанском побережье Японии. Спортсмены будут выступать группами, уходя в море на полчаса. В скейтбординге разыграют четыре комплекта наград.

5.

Суровая борьба с устрицами





Самое время перефразировать сатирическую советскую песенку времён железного занавеса: «Токио, Токио атакуют устрицы! Будем вам олимпиада, а-ха-ха-ха-ха!» Соревнованиям по гребле на байдарках и каноэ, которые запланированы уже в первый день Олимпиады, угрожает нашествие устриц. Дело в том, что огромное количество моллюсков прикрепилось к поплавкам, предназначенным для поддержания спокойной водной поверхности. Уже выловлено 14 тонн устриц, так как под тяжестью моллюсков поплавки начали тонуть.

6.

Антисекс-кровати





Не обошлось без курьёзов и темочек, от которых японки стыдливо прикрывают лицо рукой и краснеют. Дело в том, что все спортсмены в олимпийской деревне будут спать на картонных кроватях, рассчитанных только на одного человека атлетического телосложения. Из-за резких движений они могут сломаться. Мебель, получившая в народе шутливое название «антисекс-кровати», изготовлена из переработанных материалов.

7.

Поезда-пули





Япония представит сверхскоростной поезд, который может развивать скорость свыше шестисот километров в час. Распространение такие поезда получат только около 2030 года, но их работа будет продемонстрировала уже на Олимпиаде в Токио. О том, будет ли тошнить пассажиров в поезде-пуле, информации в интернете пока нигде не наблюдается.

8.

Невообразимые убытки





Убытки от проведения Олимпиады в Токио без зрителей составят примерно 22 миллиард долларов. Калькуляция потерь такова: убытки от недопуска болельщиков на соревнования — это составят примерно 16 миллиардов млрд, а от переноса Олимпиады на год убытки уже были официально оценены в 5,8 миллиарда долларов.

9.

5G-интернет





Ещё в декабре 2018 года кампания Intel выразила свою готовность запустить 5G-интернет. А Международный Олимпийский комитет заключил партнерство с Intel, увидев в этом возможность внедрения новых инноваций во время Олимпиады.

10.

Скандал из-за поглощающей мир новой этики





Подготовке церемонии открытия сопутствовал скандал — увольнение режиссера-постановщика зрелищных мероприятий Кентаро Кобаяси. Причиной стала его шутка более чем 20-летней давности. В Сеть была выложена запись 1998 года, где Кобаяси шутит о холокосте. Запоздалые извинения не смогли спасти режиссера от чести ставить олимпиадные зрелища.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2447920408413604293/

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