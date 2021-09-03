10 признаков того, что вы совсем не знаете своего мужчину, хотя считаете иначе

Если вы задумываетесь о том, что ваш партнёр вам не подходит, то эта статья для вас! Начиная новые отношения, помните о том, что будущая жизнь состоит не из одних лишь приятностей, и очень большое значение имеет взаимопонимание. Но на первых порах, когда мы ослеплены любовью, составить реальный портрет мужчины довольно сложно.

Как понять, что вы совсем не знаете своего мужчину, хотя считаете наоборот

Вот несколько пунктов, которые помогут вам понять, что вы недостаточно хорошо знаете своего партнёра.

1. Избранник не хочет знакомить вас с лучшими друзьями

А ведь наше окружение многое может рассказать о нас самих! И если мужчина по каким-либо причинам не знакомит даму сердца с лучшими друзьями в течение полугода, то это плохой знак. Скорее всего, у него нет к ней серьёзных чувств.

2. У вас нет общих интересов

Когда мужчина и женщина интересуются одними и теми же вещами, они, конечно, начинают проводить вместе больше времени. Конечно, так везёт не всем, и очень часто у партнёров разные увлечения, что, в принципе, тоже нормально. Нет ничего удивительного в том, что мужчина любит дайвинг, а вы совершенно этим не интересуетесь. Но, помните, что если ваши отношения здоровые, а избранник любит вас по-настоящему, то должно появиться какое-то общее хобби, которое позволит узнать друг друга лучше.