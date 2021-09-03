10 признаков того, что вы совсем не знаете своего мужчину, хотя считаете иначе

Если вы задумываетесь о том, что ваш партнёр вам не подходит, то эта статья для вас! Начиная новые отношения, помните о том, что будущая жизнь состоит не из одних лишь приятностей, и очень большое значение имеет взаимопонимание. Но на первых порах, когда мы ослеплены любовью, составить реальный портрет мужчины довольно сложно.
Как понять, что вы совсем не знаете своего мужчину, хотя считаете наоборот
Вот несколько пунктов, которые помогут вам понять, что вы недостаточно хорошо знаете своего партнёра.
1. Избранник не хочет знакомить вас с лучшими друзьями
А ведь наше окружение многое может рассказать о нас самих! И если мужчина по каким-либо причинам не знакомит даму сердца с лучшими друзьями в течение полугода, то это плохой знак. Скорее всего, у него нет к ней серьёзных чувств.
2. У вас нет общих интересов
Когда мужчина и женщина интересуются одними и теми же вещами, они, конечно, начинают проводить вместе больше времени. Конечно, так везёт не всем, и очень часто у партнёров разные увлечения, что, в принципе, тоже нормально. Нет ничего удивительного в том, что мужчина любит дайвинг, а вы совершенно этим не интересуетесь. Но, помните, что если ваши отношения здоровые, а избранник любит вас по-настоящему, то должно появиться какое-то общее хобби, которое позволит узнать друг друга лучше.
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
3. Мужчина не рассказывает о своём детстве
Психоаналитики считают, что человек, который не делится переживаниями и подробностями из детства, просто не хочет вспоминать неприятные моменты и неразбериху, присутствовавшую в жизни на тот момент. Тем не менее, с любимыми людьми возникает острое непреодолимое желание поделиться даже самым сокровенным! Именно так партнёры становятся по-настоящему близки. И если ваш избранник избранник упорно избегает таких разговоров, это повод задуматься…
4. У вас не было ни одного серьёзного кризиса
Как ни крути, а кризис является едва ли не самой лучшей проверкой отношений на прочность. После него люди либо расстаются, либо начинают ещё теплее относиться друг к другу. Благодаря кризису (будь то болезнь или сложная семейная ситуация) вы можете понять, какой человек находится рядом с вами и можно ли на него рассчитывать в трудную минуту.
5. Вы не спорите друг с другом
Споры далеко не всегда являются чем-то плохим. Если у мужчины и женщины разные точки зрения по какому-то вопросу, это говорит о том, что они оба являются личностями с собственным мнением. Когда отношения здоровые, партнёры не боятся спорить и высказывать друг другу свои мысли вслух, причём не доводя это всё до конфликта. Именно такие беседы говорят о том, что и мужчина, и женщина психологически зрелые.
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
6. Вы понятия не имеете о том, как мужчина зарабатывает деньги и куда их тратит
Никто не говорит, что уже спустя месяц после начала отношений партнёр должен отдавать вам всю зарплату до копейки. Тем не менее, вам нужно заранее узнать, как мужчина относится к деньгам. Внимательно понаблюдайте за ним и выясните, как он тратит средства, как распределяет их, на чём экономит, или же, может, тратит всё до последнего рубля в первую же неделю после зарплаты. Выяснив это, вы убережёте себя от разочарований, которые могут быть, когда у вас будет совместный бюджет.
7. Вы не знаете, какие у вашего мужчины планы на будущее
Если вы понятия не имеете о том, где партнёр планирует праздновать свой юбилей, чего он хочет добиться через ближайшие пять лет и какую машину мечтает купить, то это как минимум странно. Если мужчина не делится с вами мечтами, не рассказывает о планах, то попробуйте пообщаться с ним на эту тему, ведь очень важно по-настоящему понимать друг друга, чтобы построить здоровые и длительные отношения.
8. Вы не обсуждаете серьёзные темы
Чтобы отношения были долгими и счастливыми, у партнёров должны совпадать глобальные интересы. Неважно, что вы с избранником любите разное мороженое, а вот согласие в религиозных вопросах, в моментах, касающихся планирования детей или переезда в другую страну, вам необходимо! Чаще общайтесь на серьёзные темы, чтобы лучше понять мужчину.
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
9. Мужчина не чувствует ваших эмоций
Или, может, просто не хочет вас понимать. Если вы возвращаетесь домой с работы уставшей или у вас плохое настроение, мужчина так или иначе должен “считывать” ваше состояние и благодаря этому выстраивать дальнейшее общение. А если он просто не замечает, что вам плохо, значит, между вами нет близости. Может, стоит сделать правильные выводы уже в начале отношений? И не стесняйтесь просить поддержки у партнёра.
10. Вы считаете своего избранника идеальным
Когда отношения только-только начинаются, нам свойственно пребывать в эйфории и не замечать недостатков партнёра. Вам стоит внимательнее присмотреться к мужчине, ведь идеальных людей не бывает!
Источник : https://test.temaretik.com/2286846009209785298/
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