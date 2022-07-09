Исторические загадки, которые, похоже, никогда не раскроют

Мировая история полна всяческих загадок, событий и секретов. На многие из них так и не находят ответа вот уже много лет. Причины разные. Разрушено место раскопок, материалы утеряны, или же свидетельства, которые дошли до нас слишком уж расплывчаты, а новые уже не добыть.

1.

Где находится гробница Клеопатры



Утверждается, что Клеопатра со своим любовником Марком Антонием были похоронены вместе, после их смерти в 30 году до н.э. Плутарх писал, что гробница находилась недалеко от храма египетской богини Исиды. Гробница была памятником, содержащим сокровища из серебра, изумрудов, золота, чёрного дерева, жемчуга и слоновой кости.

Местонахождение гробницы так и остаётся загадкой. В 2010 году Захи Хавасс, экс-министр по делам древностей Египта, провёл под Александрией раскопки. Это место называется Тапосирис Магна, где есть ряд гробниц, относящихся к эпохе Клеопатры.

Хоть и было сделано множество интересных археологических открытий, гробницы Клеопатры не оказалось среди них. Скорее всего, по мнению археологов, если гробница и сохранилась до наших дней, то её скорее всего уже сильно разграбили и идентификация невозможна.

2.

Денежная шахта на острове Оук



Больше двух веков существуют рассказы, что на острове Оук (у берегов Новой Шотландии, Канада) есть некая денежная шахта с зарытыми сокровищами.

Их будто бы оставил там пират капитан Уильям Кидд (1645-1701). Много было дорогостоящих экспедиций, чтобы найти эти сокровища, но только один раз нашли медную испанскую монету, а более ничего.

Но люди не останавливаются. Даже шоу появилось на одном из каналов «Проклятие острова Оук», где рассказывают обо всех неудачах в поисках клада.

3.

Существование короля Артура



История этого короля уже множество раз рассказывалась и пересказывалась на протяжении больше тысячи лет. Все мы знаем и рыцарей Круглого стола, и Камелот, и волшебника Мерлина, и меч Экскалибур.

Но если король Артур и существовал, то реальность, скорее всего, была немного поскучнее. Самые ранние рассказы относятся ещё к девятому веку и говорят о вожде, который сражался на нескольких битвах с саксами. Но точность и этих рассказов вызывает споры.

В Британии существует несколько мест, которые связывают с легендами о короле Артуре. К примеру Тинтагель, прибрежное место, которое возможно было домом короля Артура. Раскопки не подтвердили, точно ли там жил Артур. Это кажется маловероятным, что учёные узнают наверняка, был ли король Артур реальным или же это полностью выдуманным.

4.

Святой Грааль



Чаша из которой Иисус пил на последнем ужине со своими учениками перед распятием. Святой Грааль никогда не был найден и скорее всего никогда и не будет.

Интерес к чаше возник в Средние века, после того, как авторы историй о короле Артуре поведали о поисках Святого Грааля. Король Артур со своими рыцарями потратил немало времени, чтобы отыскать святую чашу. Но ведь существование самого короля Артура тоже под сомнением.

Скорее всего Святой Грааль — это просто часть художественных произведений, нежели археологическая ценность.

5.

Атлантида



Греческий философ Платон в четвёртом веке до нашей эры рассказал о земле под названием Атлантида, которая существовала в Атлантическом океане и будто бы завоевала большую часть Европы и Африки, ещё в доисторические времена. Согласно истории афиняне нанесли ответный удар по Атлантиде и всё закончилось тем, что Атлантида скрылась под волнами.

Пока нет твёрдых доказательств буквальности этой истории, но в основе наверняка лежит настоящие события.

Минойская цивилизация, к примеру, которая была на острове Крит до 1400 года до нашей эры, а потом исчезла. Она могла послужить вдохновением для греков на историю об Атлантиде. Крит, конечно, находится в Средиземном море, а не в Атлантике, минойские поселения пострадали во время извержения вулкана Санторин. И некоторые греческие города, впрочем, что были у побережья также уходили под воду во время всяческих природных катаклизмов.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2519057860237724236/

А вы знали об этом?

Великий князь Александр Михайлович Романов, который курировал Императорский военно-воздушный флот, выразил опасение, что, если снабдить всех пилотов парашютами, которые изобрел Котельников, то они начнут покидать аэропланы «при малейшей опасности». Поэтому его резолюция гласила, что «парашюты в авиации — вообще вещь вредная и недопустимая », поскольку дорогие аэропланы, которые Россия завозит из-за границы, гораздо дороже, чем жизни людей, которые «найдутся, не те, так другие». А аэропланы нужно беречь.



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