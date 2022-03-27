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Известный промах Елизаветы II о котором она жалеет до сих пор

Королева Великобритании Елизавета II не родилась суровой государыней с непоколебимыми принципами. Она успела "набить много шишек" за весь свой период правления. К примеру, Елизавета II считает, что самым главным промахом была её поздняя реакция на кончину принцессы Дианы. Королева узнала о произошедшем, когда отдыхала в Шотландии в замке Балморал с сыном Чарльзом и внуками.

Елизавета II с супругом принцем Филиппом, сыном Чарльзом, невесткой Дианой и дочерью АннойЕлизавета II с супругом принцем Филиппом, сыном Чарльзом, невесткой Дианой и дочерью Анной

Вместо того, чтобы хоть как-то отреагировать на ситуации перед публикой, Елизавета полностью погрузилась в мысли о семье. Она начала принимать решение об опеке над Уильямом и Гарри. Конечно, королеву можно понять — её поразил ступор, в этот момент она думала только о своих внуках. Ведь по закону правящий монарх имеет право опеки над ними.

Елизавета II неделю не давала никаких публичных выступлений. Королева сохраняла спокойствие, чем вызвала непонимание британцев. Именно из-за долгого молчания пошли сплетни, будто это сама Елизавета приложила руку к случившемуся с Дианой.

Газета после кончины принцессы ДианыГазета после кончины принцессы Дианы

Королева не торопилась возвращаться в Лондон, надеясь оградить внуков от репортёров и прессы. Когда Елизавета выступила с официальной речью, она так сильно волновалась, что зачитала текст по теле-суфлёру.

Неискренние слова королевы подданные снова сочли открытой ложью. Позже Елизавета II призналась биографу в своём промахе, и что очень жалеет о своём поведении в тот момент. Она постаралась вести себя не только как королева, но и как настоящая бабушка.

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