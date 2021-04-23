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Почему мусульмане не закидывают левую ногу на правую

Почему мусульмане не закидывают левую ногу на правую

Следуя священным преданиям с примерами жизни Пророка Мухаммада (суннам), каждый мусульманин должен придерживаться определенных правил при использовании левой руки. Для каких дел ислам не рекомендует использовать левую руку и почему?

Чистая и грязная

В исламе левая и правая сторона тела четко разграничены. Ямин, что в переводе с арабского буквально означает «правая рука», – «чистая» и богоугодная, противопоставляется левой руке – «грязной» и пригодной лишь для выполнения «причиняющих неудобства дел».

Считается, что Аллах Всевышний возвышает всю правую часть человеческого тела, оставляя в Раю только «асхабуль-йамин» – правоверных, тех, кто занял «правую сторону». Почитание правой стороны основано на упоминаниях в Коране двух ангелов. Сидящий на правом плече Ракиб записывает благие поступки и богоугодные дела. Сидящий на левом Атид – плохие. Согласно исламской эсхатологии, каждый мусульманин после смерти получит Книгу собственных деяний. Праведникам (или асхаб аш-шимал) ее вложат в правую руку, и они попадут в Рай. Неверующие и грешники получат Книгу в левую руку и отправятся в Ад.

Есть и пить

Ислам четко регламентирует, в каких ситуациях следует использовать исключительно левую руку.

Пророк Мухаммад наставлял, чтобы правоверные «ни в коем случае» не ели и не пили своей левой рукой. По словам ближайшего сподвижника Пророка, второго Праведного халифа и выдающегося государственного деятеля Умара ибн аль-Хаттаба, левой рукой ел и пил шайтан. Таким образом, используя левую руку не по назначению, верующий уподобляется злому духу и сбивается с истинного пути.

У мусульман не принято брать хлеб и другую пищу, держать пиалу или бокал с напитком левой рукой. Для этого используются три пальца правой. Мусульмане кушают руками, но если под влиянием чужих традиций мусульманская семья сервирует стол столовыми приборами, то их стараются не держать в левой руке.

Интересно, что сон после трапезы считается вредным, но не воспрещается слегка передохнуть. Расположившись полулежа, следует закинуть правую ногу на левую, но не наоборот.

К слову, управление по делам религии в Турции опубликовало официальное фетуа (решение, основанное на принципах ислама и прецедентах юрпрактики мусульман), в котором верующим не рекомендовано использовать во время трапезы левую руку.

Молитва

Во время действий, так или иначе связанных с молитвой, мусульмане также стараются не использовать левую руку. Открывать дверь мечети нужно правой рукой, а входить – с правой ноги, что подтверждает благие намерения входящего. И наоборот – выходить из мечети с левой ноги и открывать дверь перед выходом – левой рукой.

Перед молитвой мусульмане совершают ритуальное омовение. Если непосредственно в мечети выполняется тахарат (малое омовение), то до прихода на молитву в бане или душе – гусель (полное омовение). Процедуры можно проводить с использованием обеих рук. Исключение – высмаркивание, для которого предназначена только левая. Омовение обязательно начинают с правой (более достойной) стороны и заканчивают левой.

Нельзя начинать таслим (поворот головы) после намаза с левой стороны и прикасаться левой рукой к Черному Камню – одной из главных реликвий мусульман, которая прибыла из Рая вместе с пророком Адамом.

В семантике ямина (правой руки) заложено значение «помощь», поэтому подавать милостыню (садаку) мусульманин также стремится правой рукой, при этом и просящий не должен использовать для взятия подаяния левую руку.

Одевание и гигиена

Согласно адабу (предписанным нормам шариата), мусульманин обязан начинать одевание с правой стороны. Нельзя надеть пиджак сначала на левую руку и плечо, а затем – на правое. Аль-Альбани считал этот хадис достоверным, напоминая в своем трактате «Сахих аль-Джами», что именно с правой стороны начинал одеваться пророк Мухаммад.

Отдельный адаб посвящен правилам поведения в туалете и при проведении гигиенических процедур. И здесь как раз левая рука чрезвычайно пригождается, ведь только с ее помощью можно правильно справить нужду и выполнить истинджу (подмывание). И, кстати, заходить в отхожее место нужно тоже с левой ноги. Интересно, что с нее же нужно входить в банк (любое место, где даются деньги под проценты) или ресторан (туда, где подают спиртное и звучит музыка).

Нельзя левой рукой подстригать бороду, расчесывать или выщипывать волосы, стричь ногти, брить голову, причем бритье головы обязательно начинать справа, как делал Пророк.

Здороваться и присягать

Запрет на использование левой руки во время приветствия имеет древнюю историю и глубокий смысл. Именно правой рукой удерживалась рукоятка меча, а протягивая пустую ладонь при встрече, человек демонстрирует благие намерения и отсутствие угрозы. Впрочем, подобная трактовка характерна не только для ислама.

Автор книги о жизни Пророка Сафи ар-Рахман аль-Мубаракфури напоминает, что для рукопожатия на основании известных сунн лучше использовать правую руку, которой благоверные присягали Мухаммаду. В сборнике Амра бин аль-Аса, в частности, приведены следующие слова: «Протяни (Пророку) правую руку, и я присягну тебе». При этом правильным будет использование только одной руки, то есть мусульманин не должен закреплять рукопожатие правой рукой, накладывая на нее кисть левой. Причины приветствия правой рукой вполне прозрачны: нельзя желать добра и процветания той рукой, которой удаляются нечистоты.

Зная о подобных правилах, сложно избежать логичного вопроса: «А как быть, если правая рука отсутствует или человек-левша?». Исламский богослов Мухйиддиин Ан-Навави разъяснял, что запрет на прием пищи или выполнение богоугодных действий левой рукой действует до тех пор, пока исполнению правила ничто не препятствует, например, болезнь или травма.

Источник  : https://cyrillitsa.ru/narody/85947

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