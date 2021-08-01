Чистый гений: 10 фактов о великом Моцарте

Как Моцарт выиграл спор у Сальери с помощью своего носа, какие известные шутки изрекал композитор, кем была первая любовь Вольфганга и ещё семь интересных историй — в нашем материале.

Моцарт прожил всего 35 лет и написал при этом более 600 произведений. Начал он в 5 лет и продолжал служить искусству до последних дней жизни. Его семья была музыкальной: папа был виртуозом игры на органе и скрипке, он руководил церковным хором и был композитором при дворе архиепископа Зальцбургского. Старшая сестра Вольфганга, Мария Анна, с раннего детства играла на фортепиано и клавесине.

Отец, Леопольд Моцарт, покрывал клавиши клавесина тканью и учил Вольфганга играть с завязанными глазами. Эти умения восхищали и высоко ценились.



До 10 лет Моцарт боялся звучания трубы. Её звук был слишком резким и громким для тонкого слуха юноши, поэтому без сопровождения других инструментов он не мог слушать трубу.



Имя Амадей означает «любимый Богом». Сам композитор предпочитал называть себя Вольфгангом.

Моцарт общался с великим философом Иоганном Гёте, когда тому было 14 лет. Как-то после выступления Моцарта мальчик подошёл к композитору выразить восхищение его игрой. Он также отметил, что ему самому так никогда не научиться и в его голову приходят только стихи.

Им то и был юный Гёте.

Источник: tsp.liУ Моцарта было отличное чувство юмора. Однажды его разыграл приятель: прислал Вольфгангу огромную посылку, в которой была лишь надпись: «Дорогой Вольфганг! Я жив и здоров!». Получатель не растерялся и прислал ответ в виде посылки с камнем внутри. На нём было написано: «Дорогой друг, этот камень свалился у меня с души, когда я получил твое послание!».



Первой любовью Моцарта была известная певица Элоиза Вебер. Они познакомились в немецком городе Манхейм. Вольфганг влюбился сразу. Ему пришлось вернуться домой в Австрию, так влюбленные разлучились на два года, а когда увиделись, Элоиза уже не желала общества композитора. Интересно, что женой Моцарта на всю жизнь стала её сестра. Он говорил про неё: «У меня есть жена, она мой замок, моя любовница, куча моих детей и моя конюшня».



Моцарт выиграл спор у Сальери с помощью своего носа. У двух композиторов была сильная конкуренция, но иногда они любили и пошутить. Так, Вольфганг Амадей взялся сыграть сложнейшее произведение на клавесине один. Сальери же заявил, что это невозможно, нужны «дополнительные» руки. Композиторы поспорили, и Моцарт сыграл гениально. Недостающие пальцы он заменил своим носом.



В опере Моцарта «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных» первой исполнительницей партии Фьордилиджи была итальянская оперная певица Адриана Феррарезе. Композитор её недолюбливал из-за её высокомерия. Очень забавно он её проучил: ария Come scoglio специально содержит в себе множество переходов, а певица любила задирать голову на высоких нотах и наклонять её вниз на низких. Так, Адриана на сцене «болтала головой, словно курица».

Первую биографию Вольфганга Моцарта написал следующий муж жены композитора — Георг Николаус фон Ниссен.