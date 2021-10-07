Все что вы не знали или хотели знать о Рептилойдах

В настоящее время хорошо установлено, что инопланетяне, включительно именуемые — рептилоидами, жили здесь на земле в течение тысяч лет, и что они считают Землю своим родным домом, поскольку они утверждают, что были первоначальными обитателями в доисторические времена.

Они были современниками динозавров, которые также были рептильными существами, это означает, что они предположительно жили на поверхности земли между 200 миллионами и 65 миллионами лет назад, когда динозавры вымерли.

Этот период, известный как Юрский век, основан на датировке углерода, которая, как известно, ненадежна. Существуют противоположные свидетельства того, что возраст динозавров, возможно, был не более одного миллиона лет назад. Мы знаем, что рептилии предшествовали появлению человеческой расы на этой планете. Считается, что они прибыли сюда с планет звездной системы Драко. Драко находится примерно в 300 световых годах от нашей Солнечной системы.

Например одним из множества веских доказательств является всем известная цивилизация Шумеров и их статуи.

Загадка дошумерской цивилизации: фигурки рептилоидов.

А вот япония и ее храмы где люди поклонялись также статуям рептилоиидов.

Люди в этой галактике были преимущественно сосредоточены в звездной системе лиры.

Драко и их союзники в Орионе и Ригеле атаковали и поработили жителей планет в двадцати одной звездной системе в этом секторе галактики, в то время как люди в системе лиры создали мирные и процветающие цивилизации, основанные на сельском хозяйстве, на нескольких планетах.

Затем Драко, разработав грозное оружие, вторгся в систему лиры. Лиранские люди, по сути миролюбивые, не были готовы к такому массовому вторжению. Драко полностью уничтожил три лиранские планеты: Билу, теку и мерок. Пятьдесят миллионов были убиты. Оставшиеся в живых Лиранцы бежали в другие звездные системы, в первую очередь Арктур, Антарес, Плеяды, Лебедь Альфа, Альфа Центавра, Кассиопа и галактика Андромеды, создавая человеческую диаспору в этой галактике, а также в Андромеде.

По мере того как человеческая раса фрагментировалась, расы перемещались, путешествовали и заселяли множество различных планет во многих системах по мере развития космических путешествий. Человек узнал о существовании других планетных цивилизаций в этих системах. Разные культуры встречались и росли. Системы верований сталкивались или распространялись. Появились новые мысли о философии или технологиях. Человечество развивалось.

Человеческие колонии развивались в 110 различных звездных системах, большинство из которых имели космические технологии. Они объединились, чтобы сформировать Галактическую Федерацию и вместе научились отражать вторжения рептилий. В этой, Солнечной системе Сол, они колонизировали Марс и большую планету между Марсом и Юпитером под названием — Малдек.

Рептилии пришли и уничтожили Малдек, как уничтожили лиранские планеты. Он взорвался на осколки, которые стали поясом астероидов. Когда их Звезда Смерти размером с планету прошла мимо Марса, она лишила планету ее атмосферы, заставив людей на Марсе укрыться под землей.

Люди сопротивляются

На Земле рептилии колонизировали континент Лемурия, который был тропическим и занимал большую часть Тихого океана в то время. Федерация сопротивлялась. Они послали на Землю свирепую человеческую расу беженцев с лиры, населявшую тогда планету в Плеядах. Они были известны как Атланты.

Атланты построили высокую цивилизацию с космическими технологиями и современным вооружением на континенте Атлантида в середине Атлантики. Они бомбардировали Лемурию электромагнитным импульсным оружием, и весь континент погрузился в Тихий океан. Рептилии отступили под землю.

Они захватили массивную подземную многоуровневую систему пещер и туннелей под Индийским субконтинентом, простирающуюся от Центрального Тибета, недалеко от озера Манасаровар, до северо-восточной Индии, недалеко от того, что в конечном итоге стало Бенаресом, а затем Варанаси на берегах Ганга.

Там они основали свою подземную столицу Бхоговиту. Эта цивилизация была названа — Патала или Змеиный мир, поверхностными жителями. Он стал известен как дом — Нагов или змеиного народа. Еще одна группа рептилий осталась под Антарктидой, которая тогда имела умеренный климат.

Рептилии научились превращаться, чтобы казаться людьми, и они проникли в Атлантическую цивилизацию доисторических людей, которые были светловолосыми и голубоглазыми. Они похищали людей и создавали рептильных гибридов. Эта техника проникновения и гибридизации другой цивилизации до тотального нападения была отличительной чертой завоевания рептилий вплоть до сегодняшнего дня.

Инфильтраторы медленно получают контроль над рычагами власти в целевом населении, и враг становится ослабленным изнутри. Ее очень эффективно использовали их ставленники, нацисты, еще до Второй мировой войны, когда ее называли — пятой колонной, а в середине тридцатых годов в Европу и Америку отправляли пятых колумнистов.

Этот термин был придуман в 1937 году испанским диктатором Франсиско Франко, который утверждал, что будет атаковать четырьмя колоннами. Пятая колонна уже проникла в ряды противника. Как будет видно позже, эта же проверенная временем техника рептилий внедряется и сегодня в Америке. Атланты обнаружили обман и начали направлять свое оружие вниз. В конечном счете, это привело к тому, что Атлантида погрузилась под Атлантику, один сегмент за другим.

Ветеран-исследователь НЛО лен Кастен построил ужасающий сценарий своих выводов об историческом прошлом инопланетян и их будущем намерении контролировать Землю. Наряду с различными типами инопланетян, книга Кастена фокусируется на часто сообщаемых рептилоидных существах и их гнусных планах. Эта книга должна быть прочитана всеми теми, кто занимается сложением кусочков инопланетной головоломки вместе.

Инопланетный мировой порядок Лена Кастена является убедительным, хорошо документированным доказательством исторического и продолжающегося соперничества между Империей рептилий Драко с ее программой ненависти и Галактической Федерацией с ее программой любви.

Информация на этих страницах позволяет нам сделать гигантский скачок вперед к более глубокому знанию, которое всегда было закодировано в нашей ДНК. Эта скрытая история терпеливо ждала своего раскрытия, когда мы будем готовы столкнуться с глубокими духовными и психологическими вопросами, возникающими из этого знания.

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