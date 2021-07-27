Мерная икона для младенца

Прекрасно убранство православных храмов.

Трепет и волнение испытывает каждый, кто переступает их порог. Лики святых на иконах, свечи и молитвенный шепот погружают нас в таинство общения с Богом.

Иконопочитание является важной частью православной веры. Изображение святых - окно в божественный мир.

Значение иконы

Через икону с помощью молитвы верующие обращаются к Иисусу Христу, Матери Божьей, святым или ангелам. Икона является доказательством их зримого образа, поэтому молятся не иконе, а именно тому, чей лик на ней присутствует.

Первая икона была нерукотворной, и дал ее людям сам Спаситель. На полотенце, которым он вытер лицо, проявился его образ. Больной царь Авгарь молился перед этим изображением и чудесным образом исцелился.

Иконы выражают суть православия и несут благую весть о Христе, свидетельствуют об истинном существовании Бога и являются проводником к нему.

Как выбрать святого покровителя

В традициях православия нарекать ребенка именем того святого, которого чтили в день рождения. Поэтому он и считался заступником после крещения.

Если обряд совершается в старшем возрасте, то покровителя выбирают в соответствии со своим именем или с тем, которое дадут при крещении. Святых соименников может быть несколько.

Поэтому из списка выбирают того, день памяти которого наиболее близок к дате рождения. Смотрят вперед по календарю, то есть после дня рождения.

Этот день считается именинами, а выбранный святой будет заступником, помощником и духовным наставником. Однако церковь не запрещает выбрать того угодника, который близок духовно, например по профессии.

Икона с изображением покровителя, в день которого празднуются именины, называется именной. Ее принято иметь каждому православному.

О мерных иконах

Мерная икона относится к именным образам. Пишется она непосредственно для новорожденного. Такое название получила, потому что размеры доски для иконы должны соответствовать росту малыша и ширине его плечиков на восьмой день от рождения, когда принято давать имя.

В основном на иконе присутствует изображение покровителя в полный рост. Но иногда вместо него может быть Спаситель или Богородица, а по бокам - ангел-хранитель и особо почитаемые в семье заступники. Находиться мерная икона должна около колыбели малыша или просто в его комнате.

Можно ли дарить икону

Икону можно преподнести в подарок. Но необходимо понимать, что символ веры не является гарантией защиты и благодати Божьей, тем более не может быть талисманом, оберегом или красивым предметом интерьера.

Если родители, ближайшие родственники или крестные хотят приобщить ребенка к вере, делать это лучше с самого младшего возраста. В этом случае мерная икона для младенца будет являться ценным подношением и наряду с нательным крестиком станет личной святыней человека.

Считается, что мерную икону можно преподнести и взрослому человеку. Такой подарок будет памятен и дорог, а ежедневная молитва святому покровителю станет особо благодатной.

Особый смысл

Мерная икона неповторима, как и появившийся на свет человек. Считается, что она способствует становлению особой духовной связи со своим покровителем. Не стоит вкладывать особый мистический смысл в точное соответствие размеров. Это просто напоминание человеку о том, каким маленьким он был, когда родился.

Православный обращается к образу на иконе за благословением или советом, а заступник просит за него перед Богом. И если вера молящего христианина глубока и истинна, он обязательно получит поддержку.

Поэтому необходимо осознавать, что сама по себе икона не помогает, она приглашает к молитве, служит напоминанием о Боге и проводником верующего к нему.

История мерной иконы

Историю возникновения мерных икон, или, как их еще называли, «родимых», относят к правлению Ивана Грозного. Именно он заказал написание первой такой иконы после рождения своего сына. Традиция столетиями была прерогативой только царской семьи.

В музеях Кремля сохранились восемь мерных икон: три относят к семье Рюриковичей, а пять - к Романовым.

В эпоху Петра I традиция стала угасать в связи с приобщением к западному стилю жизни. Отдельные случаи написания мерных икон стали возникать в семьях нецарского рода. Дворяне и знать, таким образом, подражали древнерусскому обычаю.

Возрождение интереса к этому виду иконописи происходит в XIX - начале XX века, но прерывается революцией.

Мерная икона для младенца переживает третью волну возрождения в наши дни. Теперь эта традиция стала массовой.

Технология изготовления

Близкие ребенка фактически сами принимают участие в создании иконы. Первым делом необходимо определить, что будет изображено на ней, то есть сюжет: будет там один святой по имени и дате рождения или, например, Богородица в центре, а на полях - особо чтимые заступники.

На следующем этапе иконописцы приступают непосредственно к созданию образа в традиционной технике. В качестве основы берется липовая, сосновая, кленовая или ольховая доска, в зависимости от региона, где расположена мастерская.

Для того чтобы доска не коробилась, укрепляют ее тыльную сторону: наносят неглубокую сеточку надрезов поперек волокон и заполняют тонкими дощечками другого, более твердого, сорта древесины, то есть шпонируют.

Потом доску проклеивают специальным клеем на основе рыбьего или животного клея, а следом наносят паволоку. Это слой ткани, необходимый, чтобы сгладить неровности основы.

Грунтовка, или, как ее называют, левкас, - следующий этап работы, сделан он на основе рыбьего клея и мела. Наносится слой за слоем, каждый тщательно просушивается и полируется.

Третий слой - это непосредственно живопись. Сначала обозначается контур рисунка. Следом наносят слой краски. Она готовится на желтках и обладает повышенной прочностью, называется яичной темперой.

Готовый рисунок сверху покрывают олифой, чтобы он сохранился в первозданном виде на долгие годы.

Где приобрести икону

Изготовление мерных икон - сфера деятельности иконописных мастерских, которые зачастую находятся под патронажем храма или монастыря. Они выполняются на заказ.

В среднем срок, через который будет готова работа, составляет около месяца.

Такая икона не может стоить дешево, поэтому, чтобы не возникало сомнений, где оформить заказ, необходимо учитывать цену и, конечно, отзывы покупателей о готовой работе, которую будет выполнять та или иная мастерская.

Мерная икона выполняется в стиле, который зависит от школы художников.

Их существует множество, могут различаться географически, например: новгородская, московская, псковская, костромская.

Также различаются стилистикой иконы школ разных основателей. Ими являлись знаменитые художники-иконописцы: Феофан Грек или Андрей Рублев.

Заказ мерной иконы в Москве

Мерная икона в Москве может быть изготовлена в одной из многочисленных мастерских. Их работы не только заслужили благодарные отзывы покупателей, но и отмечены и освящены Православной Церковью. Самые известные и популярные, которым, без сомнения, можно доверять, - это следующие мастерские:

«Мерная икона» на Серпуховской улице является одним из филиалов целой сети мастерских. Помимо Москвы, они открыты в Екатеринбурге, Уфе, Красноярске, Туле и Калуге. В рамках нового проекта предлагают заказать написание уникальных икон художниками Афона, с которыми установлены дружеские отношения. Выполненная в византийском стиле мерная икона (фото не может передать всей ее красоты) является шедевром иконописи. Считается, что образы из этих мест обладают чудотворным действием.

Иконописная мастерская «Во имя Преподобного Алипия Печерского» находится при храме иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость». Уважение к традициям и строгое соблюдение канонов отличают мастеров-иконописцев.

Иконописная мастерская «Александрия» имеет неповторимую манеру написания, которая опирается на древние традиции, но при этом отличается особой реалистичностью образов.

Иконописная мастерская Ирины Ильинской. Ее основательница является идейным и творческим вдохновителем коллектива художников. Одно из направлений деятельности - создание новой иконографии, то есть написание образов недавно канонизированных святых угодников.

Иконописная мастерская «Создавая наследие» работает в традициях гильдии иконописцев города Владимира. Помимо написания новых образов, занимаются реставрацией старинных. Можно приобрести как те, так и другие.

Иконы на заказ в Екатеринбурге

Уникальность - черта, которой отличается мерная икона. Екатеринбург, являясь культурным центром уральского региона, возрождает утраченные традиции, в том числе церковное искусство.

В городе существует несколько мастерских, в которых художники создают истинные шедевры иконописного творчества:

Мастерская «Мерная икона» выполняет заказы, связанные с написанием мерных, венчальных, именных, а также храмовых икон. Мастерская «Фавор» организована в 2006 году. Она занимается не только созданием икон, но и росписью храмов. Придерживается московской и ярославской школы иконописи. Освящаются готовые работы священниками Крестовоздвиженского монастыря для мужчин. Объединение «Канон» - это коллектив архитекторов, иконописцев, резчиков по дереву и позолотчиков, которые занимаются украшением храмов, создают единый художественный ансамбль. В своих работах по библейским сюжетам возрождают утерянный невьянский стиль иконографии.

Во время обращения к Богу или его угодникам помыслы должны быть свободны от суетных дел, образ на иконе помогает открыть свое сердце и сосредоточиться на искреннем и духовном общении.

Поощряйте своих детей к почтительному диалогу со своим покровителем. Эти простые слова, возможно, далекие от правильных церковных молитв, должны быть преисполнены уважения и благоговения перед святым ликом.

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