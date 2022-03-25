Алексей Стаханов: почему Сталин не пустил его добровольцем фронт

К началу 40-х годов Алексей Стаханов уже давно перестал быть забойщиком донбасской шахты. Он официально почитался как «новатор угольной промышленности», входя в пантеон героев социалистической эпохи. Стаханов жил в знаменитом столичном «доме на Фрунзенской набережной» и учился во Всесоюзной промышленной академии. Однако поводов слагать Стаханову оды, как прежде, у прессы было всё меньше. После 22 июня 1941 года знаменитый шахтёр хотел уйти в армию добровольцем, хотя имел бронь. По возрасту он вполне подходил для военной службы – Стаханову шёл 36 год. Однако в военкомате ему отказали. По-видимому, на то была воля высшего руководства страны, внимательно следившего за Стахановым.

Такому человеку, как Стаханов, опасно было просто доверять оружие, не то, что делать его офицером. Руководящей должности в армии Алексей Григорьевич бы и не потянул – в Промакадемии он учился из рук вон плохо, хотя за академической успеваемостью Стаханова, по слухам, следил лично «отец народов». А если бы Стаханов попал в плен и немцы склонили бы его на свою сторону, большей удачи для геббельсовской пропаганды невозможно представить. Имя Стаханова знали во всём мире, его портрет печатали на обложке американского журнала Time.

Но руководить производством мог бы и другой, менее именитый человек. Больше половины карагандинских шахт и так возглавляли донецкие кадры. По-видимому, Стаханову попросту не доверяли. Моральный облик шахтёра был крайне низок. Бесконечные приёмы, банкеты и другие общественные мероприятия сделали из «героя труда» настоящего алкоголика. Это было характерно и для прочих стахановцев, не имевших высокого уровня культуры, чтобы противостоять искушениям. Из-за пристрастия к водке в народе их даже прозвали «стакановцами». Компанию Стаханову по ресторанному разгулу нередко составлял сын Сталина Василий. Доходило до того, что они, потеряв всякую связь с реальностью, ловили рыбу в аквариуме ресторана гостиницы «Метрополь».

Причин, предположительно, несколько. В первую очередь, пропагандистский потенциал имени Стаханова ещё не был исчерпан, и он оказался нужнее в тылу, чтобы стимулировать людей на трудовые подвиги для Победы. Стаханова отправили в Караганду на должность начальника шахты No31. В условиях немецкого наступления угроза оккупации Донбасса стала более чем реальной, поэтому возникла необходимость наращивать угледобычу в отдалённых тыловых районах. За время войны уровень добычи «чёрного золота» в стране действительно существенно вырос, особенно на Урале и в Кузбассе.

После войны

В Караганде Стаханов трудился до 1943 года, после чего вернулся в Москву. Вопреки обещаниям Сталина, шахтёр так и не стал наркомом угольной промышленности – для столь ответственного поста он не подходил. Пришлось Стаханову довольствоваться должностью начальника сектора социалистического соревнования. Примечательно, что в партии всё еще рассчитывали «окультурить» Стаханова. Секретарь ЦК Георгий Маленков даже распорядился выделить ему специальный «книжный паёк», чтобы заинтересовать чтением. После смерти Сталина и развенчания «культа личности» Стаханов, подобно булгаковскому Шарикову, практически «вернулся в первозданное состояние». Его отправили в донбасский город Чистяково, где вчерашнему «небожителю» пришлось вспомнить, что такое не иметь своего угла и ютиться в общежитии. Семья от него отвернулась. В конце концов алкоголизм довёл Стаханова до инсульта и рассеянного склероза.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Безусловно, именно «немеркнущий» символ советского героя-трудяги спас Стаханова от мобилизации на фронт, поскольку величайший авантюрист современности Сталин рассчитывал и после войны опять использовать этот виртуальный символ для беспрецедентного авантюристического обмана советских людей !

Стоит отметить, что с самого начала шахтёрский подвиг Алексея Стаханова носил искусственный характер и стал возможным только благодаря созданным особым условиям труда. Кроме того, лживая советская пропаганда на весь мир растрезвонила , что якобы стахановцы перевыполняют нормы из любви к труду, а не выдаваемым им баснословным по тем временам премиям, которые со временем значительно снизились и даже прекратились!

Вместе с тем работа стахановцев , наоборот, нарушала производственный цикл и вела к срыву выпуска продукции другими рабочими. Именно поэтому эти факторы привели к ненависти простых рабочих к «трудолюбивым» стахановцам, которых порой жестоко избивали и даже убивали по всей стране!

Любопытно, что когда в газете "Правда" быстрыми темпами готовили статью, то расшифровали "А. Стаханов" как Алексей. На самом деле шахтера звали Александр либо Андрей – есть разные версии.Ошибка обнаружилась на следующий день, о ней доложили Сталину, который ответил, что в "Правде" опечаток не бывает.Есть иная версия – секретарь Сталина Александр Поскребышев доложил вождю об инциденте, а тот сказал, что Алексей – красивое русское имя, ему нравится.Как бы там ни было, в итоге Стаханову выдали паспорт с новым именем.

Жизнь шахтера с приходом славы сильно поменялась, как и его отношение к окружающим. Гражданская жена Стаханова и мать его двоих детей Евдокия ушла от него к милиционеру. По другой версии Евдокия сбежала с табором цыган, оставив ему двух детей.В Москву 31-летний Алексей Стаханов переехал уже с новой женой, 14-летней харьковчанкой Галиной Бондаренко, с которой познакомился на школьном концерте. Родители девятиклассницы и местные чиновники подделали документы, добавив к возрасту девушки два года, что позволило зарегистрировать брак.

Стаханов получил прозвище "Стаканов". После ряда дебошей, в том числе битья стекол и ловли рыбок в ресторане "Метрополь", последовала реакция Сталина, который предупредил: если не прекратятся загулы, то придется поменять знаменитую фамилию на более скромную.После этого Стаханов предпочитал отсиживаться на даче, выделенной партией.

В 1975 Стаханову поставили диагноз "рассеянный склероз с частичной потерей памяти и речевых функций", что стало последствием злоупотребления алкоголем.Отделение, где лежали больные с поражением сосудистой системы головного мозга, находилось в психбольнице. Осенью 1977 года кто-то в общей палате уронил на пол шкурку от яблока, а Стаханов поскользнулся на ней и ударился головой об острый угол стола. Умер через пару дней, не приходя в сознание.

Безусловно, жестокости и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту» !Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его? Несомненно, исходя из его зловещего приказа , это было бы вполне справедливо!

Вместе с тем распространенная версия, что якобы на предложение немцев обменять Якова на фельдмаршала Паулюса, Сталин ответил знаменитыми словами «Я солдата на фельдмаршала не меняю», просто очередной выдуманный миф!Скажу больше, садист и «сердобольный» отец Сталин приказал не выдавать в боевых полетах парашюты своему сыну Василию,чтобы исключить возможность его сдачи в плен , если пилотируемый им самолет будет подбит немцами !

Вообще же, надо отметить, что Сталин, который не принимал участия в воспитании сына и не общался с ним до тринадцати лет, сильно недолюбливал Якова. Есть даже версия , что Сталин ревновал свою жену не только к Сергею Кирову, но и Якову, которого связывали доброжелательные отношения с Надеждой Аллилуевой (https://www.eg.ru/politics/5390/)!Кстати, когда Яков пытался застрелиться после очередного скандала с отцом на эту тему, единственной реакцией «любящего» отца , как ни странно, было: «Ха-ха! Даже попасть в себя не смог!».

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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