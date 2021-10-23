Энергетика мужчины и женщины: секрет гармоничных отношений

Мужчина и женщина меняют судьбы друг друга, и это влечет радикальные перемены в жизни. Узнайте секреты, которые помогут найти путь к гармонии и обрести счастье в любви.

Энергетика мужчины отвечает за реализацию целей, за напор, развитие, за то, чтобы отношения смогли сдвинуться с одной точки и дойти до следующей, и за принятие смелых решений. Женская энергия — это энергия любви. Для того, чтобы мужчина мог достигать цели, ему нужна сила, которую ему может дать женщина. По словам биоэнергетиков, от того, как происходит энергообмен между мужчиной и женщиной, зависит то, какими будут отношения. Важно правильно выстраивать связь, стремиться к взаимной гармонии и знать, как нужно питать друг друга своей энергией.

Как женщина притягивает к себе мужчину

Именно женская энергия привлекает мужчину, а после и формирует его отношение. И чем сильнее и позитивнее будет ее энергетика, тем более гармоничными будут отношения в семье и более состоятельным будет мужчина. Женщина несет ответственность за добрые мысли в своей голове, за моральные ценности, положительные эмоции, душевную гармонию и умение дарить любовь. Это именно те факторы, которые определяют судьбу ее семьи. Помните, что женщина наполняет мужчину энергией, которая необходима ему для духовного и личностного развития.

Как проходит энергообмен между мужчиной женщиной

Мужчину можно сравнить с автомобилем, а женщину — с топливом. Поэтому женщинам, которые хотят счастливой жизни, очень важно заботливо относиться к своему предназначению и укреплять женскую силу.

Энергообмен начинается сразу же, с первых минут знакомства, на физическом уровне. После того, как между мужчиной и женщиной возникают более теплые отношения, энергетический обмен начинает происходить на эмоциональном, духовном и ментальном уровнях.