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Эксгумация Александра III: что шокировало членов комиссии

Эксгумация Александра III: что шокировало членов комиссии

 

В ноябре 2015 года в санкт-петербургском Петропавловском соборе была вскрыта гробница российского императора Александра III. Это было сделано в целях наиболее полного проведения экспертизы так называемых «екатеринбургских останков» – извлечений из захоронений, где предположительно находились трупы Николая II и членов его семьи.

При открытии царской гробницы в Санкт-Петербурге у экспертов возникли сомнения: действительно ли обнаруженные останки – прах предпоследнего самодержца России?

Были опасения

На пресс-конференции, данной в 2015 году епископом Егорьевским Тихоном (Шевкуновым), владыка признал: с учетом имевшейся информации о прежних вскрытиях царских гробниц в Петропавловском соборе (в частности, Александра I и Петра I), были опасения в том, что усыпальница Александра III может быть осквернена. Харьковский профессор, доктор технических наук Виктор Агейлеко со ссылкой на своего знакомого, участвовавшего в 1921 году в кампании по изъятию церковных ценностей и вскрытию склепа Александра I, вспоминал, что, по словам его собеседника, комиссия тогда останков тела этого императора в склепе не обнаружила.

Владыка Тихон тогда заявил, что подобные заявления не имеют под собой никаких документальных подтверждений, это просто домыслы.

Однако усыпальница Александра III, как выяснилось при вскрытии, действительно была повреждена, и Шевкунов это признал, подтвердив выводы комиссии по эксгумации.

Эксгумация Александра III: что шокировало членов комиссии

 

Спорные мнения

Главный эксперт музея истории Петербурга, кандидат исторических наук Мария Логунова говорила, что, возможно, в 50-х годах ХХ века, во время реставрационных работ в Петропавловском соборе, был затронут и склеп Александра III – его повреждения, последовавшие после создания усыпальницы, очевидны. При вскрытии склепа с останками предпоследнего российского императора, согласно отчету Марии Логуновой, был обнаружен деревянный гроб.

На черепе сохранились волосы, некогда образовывавшие бороду (император Александр III на всех картинах и фото его последних лет запечатлен с широкой окладистой бородой). Одной из главных сложностей, с которыми столкнулись ученые при эксгумации останков императора, было воздействие на них сильнейшего сентябрьского наводнения 1924 года, подтопившего склепы с захоронениями.

Доцент, кандидат философских наук, руководитель общественной организации «Образовательно-просветительский центр им. Императора Николая II» Ирина Трушина опубликовала статью, где утверждала, что обнаруженные в склепе останки императору Александру III не принадлежат. Эта публикация представителями научной общественности, имевшими отношение к эксгумации, была впоследствии аргументировано раскритикована. Как и стремительно распространившиеся в Интернете версии о том, что рядом со скелетом царя были обнаружены останки еще одного человека. Особо муссировалась гипотеза об отравлении Александра III, якобы ставшем причиной его смерти.

Владыка Тихон тогда заявил, что подобные заявления не имеют под собой никаких документальных подтверждений, это просто домыслы. Однако усыпальница Александра III, как выяснилось при вскрытии, действительно была повреждена, и Шевкунов это признал, подтвердив выводы комиссии по эксгумации.

Эксгумация Александра III: что шокировало членов комиссии

 

Спорные мнения

Главный эксперт музея истории Петербурга, кандидат исторических наук Мария Логунова говорила, что, возможно, в 50-х годах ХХ века, во время реставрационных работ в Петропавловском соборе, был затронут и склеп Александра III – его повреждения, последовавшие после создания усыпальницы, очевидны. При вскрытии склепа с останками предпоследнего российского императора, согласно отчету Марии Логуновой, был обнаружен деревянный гроб.

На черепе сохранились волосы, некогда образовывавшие бороду (император Александр III на всех картинах и фото его последних лет запечатлен с широкой окладистой бородой). Одной из главных сложностей, с которыми столкнулись ученые при эксгумации останков императора, было воздействие на них сильнейшего сентябрьского наводнения 1924 года, подтопившего склепы с захоронениями.

Доцент, кандидат философских наук, руководитель общественной организации «Образовательно-просветительский центр им. Императора Николая II» Ирина Трушина опубликовала статью, где утверждала, что обнаруженные в склепе останки императору Александру III не принадлежат. Эта публикация представителями научной общественности, имевшими отношение к эксгумации, была впоследствии аргументировано раскритикована. Как и стремительно распространившиеся в Интернете версии о том, что рядом со скелетом царя были обнаружены останки еще одного человека. Особо муссировалась гипотеза об отравлении Александра III, якобы ставшем причиной его смерти.

В официальном сообщении тогдашнего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова говорилось, что в советские времена гробница Александра III не вскрывалась, «внутренних вторжений не было» – царскую гробницу никто не вскрывал.

Эксгумация Александра III: что шокировало членов комиссии

 

Что сказал Следственный комитет

Спустя 3 года, в 2018 году, Следственный комитет РФ обнародовал данные химэкспертизы останков, которые решительно опровергали версию об отравлении предпоследнего российского императора – об этом СМИ объявил лично глава СК Александр Бастрыкин.

Результаты молекулярно-генетической экспертизы праха Александра III и «екатеринбургских останков», ради которых и затевалась эксгумация захоронения отца Николая II, подтвердили: открыты именно останки царской семьи, расстрелянной в подвале екатеринбургского дома Ипатьева в 1918 году.

Источник : https://cyrillitsa.ru/past/158474

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