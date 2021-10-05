Без шума и пыли: яды, которые используют секретные спецслужбы

Яд – практически идеально средство для агента спецслужбы, когда речь заходит о ликвидации человека. В случае с современными отравляющими веществами, зачастую достаточно небольшой дозы для того, чтобы «объекта» не стало. Причём агентам даже не нужно напрямую контактировать с жертвой, достаточно заполучить и обработать ядом предмет, которым цель гарантировано воспользуется.

О большинстве ядов спецслужб разных стран мира фактически ничего не известно, кроме пафосных и загадочных названий в духе: «Фолиант», «Фактор», «Фляга», «Фагот», «Фуэт». Наука достигла сегодня тех высот, когда можно создавать отравляющие вещества действующие на конкретного человека. Такие будут реагировать исключительно на его физиологию. Вот пятерка самых сильных из известных ядов разведки.

Рицин

А выглядят достаточно мило.

Настоящая классика шпионского ремесла. Его смертельная доза для человека в 80 раз меньше, чем у цианистого калия. Яд ничем не пахнет и выглядит, как белый порошок. Он не способен пройти через козу человека. Для отравления, его нужно доставить внутрь организма. Для летального исхода жертвы яд должен оказаться в крови. Смерть наступает довольно быстро.

Делают этот яд из семян Ricinus communis (клещевины), растения, которое используют для производства касторового масла.

Самый известный случай применения этого яда – ликвидация Георгия Маркова, бежавшего в Великобританию. Операция прошла в 1978 году. Умер беглец на следующий день после того, как у него поднялась температура и началась рвота.

К несчастью, рицин достаточно просто изготовить. По этой причине его рецепт уже давно не та тайна, которой владеют исключительно спецслужбы. Сегодня яд привлекает внимание террористов. Так, в 2003 году была предотвращена попытка отравления рицином Барака Обамы.

Сакситоксин

Яд для пилотов и врагов.

Один из самых любимых ядов среди агентов ЦРУ США. Его главное достоинство в том, что обнаружить следы этого вещества фактически не возможно. Не выявит их даже химическая экспертиза. Раньше этот яд полагался пилотам самолетов-шпионов U-2. Прятали его в серебряном долларе. Первоначально этот яд добывали из моллюсков, пойманных на Аляске, однако позже американские ученые смогли его синтезировать в лабораторных условиях. В американской армии и внешней разведке яд называют TZ. Всего 0.2 мг вещества достаточно для убийства человека. Смерть наступает всего через несколько секунд.

Фторацетаты

В России любят разнообразие.

Современные российские спецслужбы держат на вооружении преимущественно различные фторацетаты - вещества производные от фторуксусной кислоты. Суть ядов в том, что они поражают сразу несколько систем человеческого организма. Эти яды не имеют ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Могут принимать любую форму: летучего вещества, твердого вещества или жидкости. Средняя смертельная доза для человека составляет 60-80 мл.

В основе действия яда лежит механизм блокировки цикла трикарбоновых кислот. Чаще всего смерть наступает в течении суток от сердечной недостаточности. Ярчайшим примером использования этого яда стала ликвидация террориста Хаттаба. Ему было отправлено отравленное письмо. Согласно источникам из ФСБ, умер не только сам объект, но и около 10 человек приближенных к нему, которые также потрогали отравленную бумагу.

«Новички»

Созданы в СССР.

Под этим кодовым названием в 70-е годы в СССР проходило огромное количество ядов нового, 3-го поколения. Разработка велась на нескольких площадках. Сил и ресурсов на создания все более совершенных и мощных рецептур власть не жалела. Именно тогда в СССР додумались до бинарного вещества.

Суть была в том, что в боевой капсуле с отравляющим веществом, был еще неприготовленный яд. До смешения вещества были менее опасны или вообще не опасны. Одним из разработчиков «Новичков» был советский химик Вил Мирзаянов. В 90-е годы он покинул страну и выехал в США. Лаборатория №12, которая располагалась в городе Нукус в Узбекистане и занималась разработкой ядов для разведки, в 2000 году оказалась под контролем фондов из США, была закрыта и ликвидирована. По официальной версии, все образцы химического оружия заботливо ликвидировали.

Полоний-210

Дешево, сердито и слишком заметно.

В свете последних событий стоит вспомнить другой пример ликвидации бывшего сотрудника разведки СССР. Он был «ликвидирован» в 2006 году в Лондоне при помощи полония-210, если верить заявлениям средств массовой информации. И надо признать, что эта деталь вызывает много вопросов.

Безопасная доза полония для человека составляет 7 пикограмм. Иными словами, для убийства человека достаточно одной пылинки этого вещества. Однако, следы полония-210 обнаружит в организме убитого человека, даже студент первого курса, что ставит под сомнение использование этого вещества разведкой, которая всегда делает ставку на незаметность. Единственным достоинством полония-210 является то, что это самый недорогой яд. Однако, применение его в реальных операциях спецслужбами разных стран сомнительно.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как монахини усмиряли свое влечение к мужчинамhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43037760582/

Интернациональная запретная любовь в СССР и «дети фестиваля» https://otari.mirtesen.ru/blog/43539083776/

С чем Гитлер поздравил Сталина в 1939 году https://otari.mirtesen.ru/blog/43072667293