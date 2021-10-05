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Без шума и пыли: яды, которые используют секретные спецслужбы

Яд – практически идеально средство для агента спецслужбы, когда речь заходит о ликвидации человека. В случае с современными отравляющими веществами, зачастую достаточно небольшой дозы для того, чтобы «объекта» не стало. Причём агентам даже не нужно напрямую контактировать с жертвой, достаточно заполучить и обработать ядом предмет, которым цель гарантировано воспользуется.

О большинстве ядов спецслужб разных стран мира фактически ничего не известно, кроме пафосных и загадочных названий в духе: «Фолиант», «Фактор», «Фляга», «Фагот», «Фуэт». Наука достигла сегодня тех высот, когда можно создавать отравляющие вещества действующие на конкретного человека. Такие будут реагировать исключительно на его физиологию. Вот пятерка самых сильных из известных ядов разведки.

Без шума и пыли: яды, которые используют секретные спецслужбы

Рицин

А выглядят достаточно мило.

А выглядят достаточно мило.

Настоящая классика шпионского ремесла. Его смертельная доза для человека в 80 раз меньше, чем у цианистого калия. Яд ничем не пахнет и выглядит, как белый порошок. Он не способен пройти через козу человека. Для отравления, его нужно доставить внутрь организма. Для летального исхода жертвы яд должен оказаться в крови. Смерть наступает довольно быстро.

Делают этот яд из семян Ricinus communis (клещевины), растения, которое используют для производства касторового масла.

Самый известный случай применения этого яда – ликвидация Георгия Маркова, бежавшего в Великобританию. Операция прошла в 1978 году. Умер беглец на следующий день после того, как у него поднялась температура и началась рвота.

К несчастью, рицин достаточно просто изготовить. По этой причине его рецепт уже давно не та тайна, которой владеют исключительно спецслужбы. Сегодня яд привлекает внимание террористов. Так, в 2003 году была предотвращена попытка отравления рицином Барака Обамы.

Сакситоксин

Яд для пилотов и врагов.

Яд для пилотов и врагов.

Один из самых любимых ядов среди агентов ЦРУ США. Его главное достоинство в том, что обнаружить следы этого вещества фактически не возможно. Не выявит их даже химическая экспертиза. Раньше этот яд полагался пилотам самолетов-шпионов U-2. Прятали его в серебряном долларе. Первоначально этот яд добывали из моллюсков, пойманных на Аляске, однако позже американские ученые смогли его синтезировать в лабораторных условиях. В американской армии и внешней разведке яд называют TZ. Всего 0.2 мг вещества достаточно для убийства человека. Смерть наступает всего через несколько секунд.

Фторацетаты

В России любят разнообразие.

В России любят разнообразие.

Современные российские спецслужбы держат на вооружении преимущественно различные фторацетаты - вещества производные от фторуксусной кислоты. Суть ядов в том, что они поражают сразу несколько систем человеческого организма. Эти яды не имеют ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Могут принимать любую форму: летучего вещества, твердого вещества или жидкости. Средняя смертельная доза для человека составляет 60-80 мл.

В основе действия яда лежит механизм блокировки цикла трикарбоновых кислот. Чаще всего смерть наступает в течении суток от сердечной недостаточности. Ярчайшим примером использования этого яда стала ликвидация террориста Хаттаба. Ему было отправлено отравленное письмо. Согласно источникам из ФСБ, умер не только сам объект, но и около 10 человек приближенных к нему, которые также потрогали отравленную бумагу.

«Новички»

Созданы в СССР.

Созданы в СССР.

Под этим кодовым названием в 70-е годы в СССР проходило огромное количество ядов нового, 3-го поколения. Разработка велась на нескольких площадках. Сил и ресурсов на создания все более совершенных и мощных рецептур власть не жалела. Именно тогда в СССР додумались до бинарного вещества.

Суть была в том, что в боевой капсуле с отравляющим веществом, был еще неприготовленный яд. До смешения вещества были менее опасны или вообще не опасны. Одним из разработчиков «Новичков» был советский химик Вил Мирзаянов. В 90-е годы он покинул страну и выехал в США. Лаборатория №12, которая располагалась в городе Нукус в Узбекистане и занималась разработкой ядов для разведки, в 2000 году оказалась под контролем фондов из США, была закрыта и ликвидирована. По официальной версии, все образцы химического оружия заботливо ликвидировали.

Полоний-210

Дешево, сердито и слишком заметно.

Дешево, сердито и слишком заметно.

В свете последних событий стоит вспомнить другой пример ликвидации бывшего сотрудника разведки СССР. Он был «ликвидирован» в 2006 году в Лондоне при помощи полония-210, если верить заявлениям средств массовой информации. И надо признать, что эта деталь вызывает много вопросов.

Безопасная доза полония для человека составляет 7 пикограмм. Иными словами, для убийства человека достаточно одной пылинки этого вещества. Однако, следы полония-210 обнаружит в организме убитого человека, даже студент первого курса, что ставит под сомнение использование этого вещества разведкой, которая всегда делает ставку на незаметность. Единственным достоинством полония-210 является то, что это самый недорогой яд. Однако, применение его в реальных операциях спецслужбами разных стран сомнительно.

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