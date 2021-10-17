Инстинкт или разум: как мы выбираем партнера

Вы точно знаете, как именно выбрали своего любимого человека? Общность взглядов, увлечений и предпочтений сыграли решающую роль? Возможно. Но то, что привлекло нас в первую очередь, совсем не из области интеллекта. Чем же мы выбираем на самом деле?

Социокультурные факторы, несомненно, играют большую роль в выборе спутника жизни. Об этом — вся мировая литература, искусство и, конечно, психология. Но каков самый первый импульс? Без чего мы вряд ли станем даже анализировать сходство культурных предпочтений?

Физиологи и психологи утверждают, что при выборе партнера задействованы три основных способа восприятия: зрительное, кинестетическое и слуховое. Попробуем разобраться в значении каждого из них.

Диктатура эволюции

Мы знакомимся с человеком, наши глаза мгновенно сканируют тип его внешности, уши оценивают тембр и мелодику голоса — первое впечатление готово раньше, чем мы успели это осознать. Результаты зрительного и слухового восприятий подробно описаны физиологами и психологами, и их оценки практически единодушны.

Биолог-эволюционист Уильям Браун из Лондонского Университета Брюнеля опубликовал итоги исследования, на каких основаниях люди выбирают сексуальных партнеров. Он пишет, что эксперименты подтвердили расхожую истину — женщины предпочитают широкоплечих и узкобедрых мужчин, мужчины же, в большинстве своем, реагируют на перепад между тонкой талией и широкими бедрами.

Объяснение кроется в подоплеке нашего выбора, которую мы не всегда осознаем. Природа подталкивает женщин к сильным партнерам, способным дать здоровое потомство, и то же диктует мужчинам — фиксирует их внимание на внешних признаках способности женщины выносить и родить детей. Эти предпочтения сложились в ходе тысячелетней эволюции, и они мало зависят от эстетических вкусов и от того, ищем ли мы партнера на долгосрочную перспективу или планируем кратковременное приятное приключение.

Паскаль Буайе, профессор психологии в Университете Вашингтона в Сент-Луисе, отмечает, что важный дополнительный возбудитель, также действующий на уровне подсознания, — тембр голоса. Он приводит данные исследований, говорящие о том, что большая часть женщин отдает предпочтение мужчинам с глубоким и низким голосом.

Окончательный вердикт

После того, как глаза и уши оставили нового знакомого в списке претендентов на наше внимание, на арену выходит кинестетический аспект нашего восприятия. За этим не вполне понятным поначалу термином скрывается целый набор оценочных градаций, который позволяет подсознанию вынести приговор: рассматриваем мы незнакомца в качестве возможного сексуального партнера или совершенно исключено.

Кинестетическое восприятие включает в себя обонятельные и осязательные впечатления. Проще говоря, мы улавливаем тончайшие запахи, которые не фиксируются на сознательном уровне, оцениваем прикосновения — текстуру кожи, температуру, тончайшие особенности моторики.

Это именно то, о чем так любят писать авторы женских романов: он взял ее за руку, и… К моменту, когда «ее сердце готово выскочить из груди», как правило, уже сработало зрительное, слуховое и кинестетическое восприятие, — так теория объясняет экстаз «чудного мгновенья».

От простых реакций к осознанному выбору

Таковы первые импульсы сексуального интереса, которые обычно не считываются сознанием, однако потом пополняют копилку романтических воспоминаний. И наши рассказы детям и внукам будут о том, как мы встретились глазами, но отнюдь не о типах восприятия.

Эмоциональная надстройка и последующее развитие отношений могут возникнуть, а могут и нет, это зависит уже от рациональной оценки партнера: подходит ли он вам, совпадают ли главные жизненные приоритеты и установки, интересы, планы. Первичные импульсы пришли к нам от предков в ходе эволюции.

В популярной психологической литературе из публикации в публикацию кочует утверждение, что существует три сексуальных типажа — визуалы, аудиалы и кинестетики.

У первых, по версии авторов публикаций на подобные темы, доминируют зрительные источники возбуждения, во втором случае — звуковые, и в третьем — осязательные или тактильные. Это ошибочное утверждение, вытекающее из выделения трех основных типов восприятия. Однако на этом основании даются практические советы, как вести себя с партнером, якобы принадлежащим к одному из этих трех типов.

Физиологи утверждают, что подобных типажей в чистом виде не существует. У всех у нас есть весь набор возбуждающих факторов. В какой пропорции они присущи конкретному человеку, зависит от ситуации и от партнера, стадии отношений, времени суток, от настроения, буквально от погоды.

Расхожая истина, что мужчина любит глазами, а женщина — ушами, в какой-то момент может оказаться верной, но принимать ее в качестве руководства к действию не стоит, можно получить результат, обратный желаемому. Есть данные о том, что доля зрительных образов в возбуждающих факторах у мужчин больше, чем у женщин, и данные о преобладании аудиофактора в сексуальном возбуждении женщин. Но пока они носят разрозненный и противоречивый характер и не получили научного обоснования.

Так что лучше всего помнить, что мы воспринимаем мир в красках и формах, мелодиях и звуках, запахах и ощущениях. Именно эта сложная гармония и подскажет, что крепче свяжет вас с партнером — солнечное весеннее утро или, наоборот, темная звездная ночь.

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