Самые интересные легенды о Тюмени: подземные ходы, призраки, черная плесень и мироточащая земля

Назвать город легендарным пока, быть может, и нельзя, но городом с легендами - точно можно. Мифических историй, связанных со старинными зданиями, памятниками архитектуры и даже новыми арт-объектами - множество. Верить в них или нет - решать только вам. А мы пока расскажем о самых интересных и таинственных.



Призраки повсюду



Об их существовании идет много споров, они будоражат сознание и вызывают огромный интерес. Их видели и слышали, но мало кто отважится остаться с ними один на один на их территории. Потому на заметку, куда не стоит соваться, если на часах полночь.



Призрак, ищущий клад в «Усадьбе Колокольниковых»

Ходят легенды, что по ночам в старинной усадьбе, ныне музее, слышны тяжелые мужские шаги, скрипят половицы и передвигается мебель. Местные жители утверждают, что это призрак бывшего владельца дома - Степана Ивановича Колокольникова. Он был зажиточным и влиятельным купцом, торговал чаем на ярмарках и в лавках. Революция разрушила созданное купцом дело, и он вынужден был уехать из страны, заплатив новой власти контрибуцию в размере двух миллионов. Также поговаривают, что в доме Степан Иванович оставил тайник с богатствами, который позже был найден неизвестными и разграблен.

А вот дух старого жадного купца никак не может с этим смириться и ищет свои сокровища до сих пор, пугая и сотрудников охраны здания.

Пощекотать нервишки работникам музея ИЗО любит некая дама в зеленых одеждах. Она то и дело возникает в залах и коридорах, из-за нее частенько срабатывает сигнализация и происходят необъяснимые вещи. Некоторые тюменцы уверяют, что таинственная особа исчезла после освящения здания и что теперь на нем можно разглядеть кресты, оберегающие от чертовщины. Так это или нет - неизвестно, но о пугающей гостье сотрудники музея говорят неохотно, однако факта ее существования не отрицают.



Не по-детски страшный призрак в детском театре

Актеры и посетители тюменского театра кукол то и дело ловят взглядом темный силуэт женщины, блуждающий по залам старого здания. И, более того, известно даже имя таинственной гостьи - это призрак актрисы Нины Вальтос, очень любившей театр и мечтавшей о его реконструкции. Однако до ремонта женщина не дожила, но вернулась сюда после смерти, чтобы остаться здесь навсегда.



Самоубийца-пожарный на улице Осипенко

Смотровая площадка, она же пожарная каланча на улице Осипенко, 35 - место обитание еще одного жуткого призрака. Очевидцы утверждают, что не раз замечали здесь человека в форме пожарного, который бросается с башни вниз головой. А эта история, между прочим, основана на реальных событиях. Достоверно известно и документально подтверждено, что некий мужчина, работавший в пожарной охране, покончил жизнь самоубийством, сбросившись с этой башни. Он не смог простить себе, что не сумел помочь 5-летней девочке, которая сгорела в страшном пожаре.



Зарубленный топором купец во флигеле купцов Колмаковых

Это было на самом деле. Купца Колмакова зарубили топором то ли из-за денег, то ли из-за женщины именно во флигеле. Дело давно минувших дней, но вот призрак купца, оказывается, до сих пор бродит в том самом здании. Его даже удалось запечатлеть на рентгеновском снимке (в советское время здесь был рентген-кабинет). И это тоже исторический факт.



Умерший аспирант в общежитии на Красина



Общежитие ТюмГУ на Красина, 19 тоже имеет дурную славу. Там, в комнате №413, живет «дикое, но симпатишное» привидение, правда, без мотора. Но похулиганить любит так же, как и Карлсон: то полку уронит, то дверцы шкафчиков откроет.



Привидение в старом доме на Щербакова



В здании №69/1 по улице Щербакова тоже обитает призрак мужчины. И он отнюдь не из тех, кто любит прятаться. Сотрудники, арендующие в здании офисы и задерживающиеся на работе дотемна, рассказывают о том, что постоянно видят в конце темного коридора фигуру мужчины. Он не пугает, просто наблюдает. Однако не прочь и пошалить. То дверцей холодильника на кухне хлопнет, то чашку разобьет, то полом проскрипит.



Тайны подземелья



Что скрыто под нашим городом - никому неизвестно. Но тюменцам так хочется сказки и чудес, что они верят и в старинные тоннели, и в мужчину, которого буквально поглотила земля. Однако ни то, и другое точно неизвестно, но очевидцев хватает.



Подземные ходы

Одна из самых известных и распространенных легенд - переход в подземелье от мужского монастыря к женскому. Также есть тоннели возле Свято-Троицкого монастыря, которые ранее использовали в качестве убежищ. Единственный подтвержденный факт наличия подземного хода - это утверждение главного инженера ТюмГАСУ Виктор Кембель о том, что под учебным заведением есть тоннель и мужчина спускался в него. В 1994 году он прошел под землей около 13 метров, ход вел в сторону Кресто-Воздвиженского храма, далее все проходы были завалены, а воздух настолько тяжелый, что невозможно дышать. После, во время ремонта здания, ход обвалился и его засыпали песком.



Ушел под землю



Старики рассказывают, что в октябре 1974 года, мужчина, вышедший из железнодорожной бани, в буквальном смысле ушел под землю. Случилось это на улице Мира в районе дома 27. На глазах очевидцев земля разошлась под ногами несчастного и снова сомкнулась, когда тот провалился в огромную расщелину. Кто-то считает это чертовщиной, кто-то божественным началом, а вот умные ученые все списали на плывуны. Это насыщенный водой грунт, который может разжижаться под физическим воздействием.



Чудеса, да и только



Мироточащая земля

Многие уверены, что земля под Спасским собором мироточит. Из нее выделяется жидкость без цвета и запаха. Считается, что земля оплакивает тех, кто испытывал в этом здании дикие мучения. Известно, что собор построили еще в 1819 году, он поражал своей красотой Александра II. Однако при советской власти в 1930 году церковь закрыли, колокольню разобрали и устроили там (по документам) общежитие. На самом же деле коренные жители рассказывают, что здесь был тайный пересыльный пункт, откуда отправляли узников в сталинские лагеря. Их привозили ночью на машинах и с охраной, были слышны плач, стоны и даже выстрелы. По преданию, земля не только выделяет слезы замученных заключенных, но и сама плачет по ним.



Нерушимые баня и вокзал

В нашем городе суровые не только сибирские мужчины, но и сибирские здания. Например, всем известная круглая баня настолько прочна, что ходят легенды, мол, разобрать ее не сможет ни один человек. Как утверждают историки, дело в технологии строительства. Секрет нерушимости в обычном яичном желтке, добавленном в раствор при возведении здания. По той же технологии построен и тюменский железнодорожный вокзал, сломать стены которого смогли только танки.



Но банные истории на этом не заканчиваются. Круглый арт-объект знаменит еще одной историей: поговаривают, что стены бани издают колокольный звон. Вроде как возведено строение из кирпичей взорванного в 1930-х года Благовещенского собора, находящегося в районе нынешнего моста Влюбленных. Мол, во время взрыва погибли 12 человек, по ним и звонит колокол.



Оживший светофор

Можно ли назвать ожившим светофор, в который вселились мертвые души? Вероятно, да, если он то и дело бросает свою постоянную работу и начинает подмигивать автомобилистам. История такая: на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной светофорный объект время от времени будто сходит с ума. Он меняет цвета с бешеной скоростью, выключается и начинает подмигивать водителям. Его уже и меняли, и настраивали, и все равно ничего не помогает. Сотрудники ГИБДД лишь разводят руками и шутят, что все дело в соседстве с Текутьевским кладбищем.



Подношения богам дорог

Дары богам в виде нескольких монеток, брошенных на розу ветров на Цветном бульваре, приносят тюменцы, которые планируют дальнюю поездку. Таким способом они умасливают духов, и те помогают им в пути. Делать так или нет, дело ваше, но мы уверены только в одном: кто-то, видимо, подкинул богам золотишка, раз Тюмень уже который год во главе всех рейтингов по качеству дорог.



Очевидное невероятное



Тело вождя и черная плесень

О том, что в годы Великой Отечественной войны тело Ленина привезли в Тюмень, знают все. Его мумию тайно разместили в здании сельхозтехникума, ныне Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Вокруг возвели высокий забор, а окна второго этажа заложили кирпичом. Короля, как известно делает свита, потому без нее никуда, было много охранников (их топот до сих пор по ночам слышат сторожа в здании) и, конечно, команда ученых, которые оберегали забальзамированного вождя. И вот ходит слух, что в 1942 году главный хранитель тела академик Збарский обнаружил на нем плесень, причем самую страшную ее разновидность - черную. По правилам, при появлении такой плесени тело надлежало растворить в кислоте или сжечь. Но Збарский знал, что ни ему, ни его коллегам несдобровать, если с мумией хоть что-то случится. Никому неизвестно, что придумал тогда ученый, но тело Ленина пролежало в нашем городе до конца войны и благополучно вернулось в Москву. Однако, по слухам, следы черной плесени до сих пор присутствуют в здании сельхозтехникума.