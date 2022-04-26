Событие изменившее Русь - крещение

Крещение Руси произошло в правления Владимира Красное Солнышко. Событие состоялось в 988г и кардинально изменило жизнь простого народа.

Владимир Красное Солнышко

Причина принятия православия:

1. Чтобы сформировать единую державу и укрепить власть одного правителя, необходимо и в религии создать монотеизм. Из-за этого Владимир решил перейти от язычества к другому верованию.

2. Европейские государства перешли на новый виток развития, Русь не хотела отставать от соседей. Христианство повлияло на возникновение письменности. При церквях образовывались школы и библиотеке.

3. Принятие православие увеличивало нравственность народа. Человеку стало проще принять бедность, а если он был верующим, соблюдал церковные заповеди и совершал хорошие дела, то ему отпускались грехи.

Как же проходило это событие?

Владимир подошел к выбору религии ответственно. Сначала в Киев были созваны послы, которые представили свои моно религии: иудаизм, ислам, христиане по восточному (византийскому), и западному (римскому) обряду.

Легенда тех событий гласит, что когда мусульмане рассказали о своей вере, то упомянули о запрете употребления вина. На это князь воскликнул, что такого не бывать на Руси и отклонил их предложение.

Выслушав рассказчиков, князь направил своих людей в города, откуда прибыли послы для того, чтобы они оценили преимущество каждой из религии. Так послы, прибывшие из Византии, были восхищены убранством церквей. Они восторженно говорили о проведенной службе. В итоге князь принял решение крестить русский народ по византийскому обряду.

В тот момент Византия находилась в невыгодном положении: государство было охвачено мятежами. Для греков решение князя о принятие христианство оказалось как раз кстати. Крещение народа своими церковнослужителями они рассматривали как способ влияния на другие страны. Владимир предложил свою помощь, в обмен союзники обязались крестить Русь без каких-либо притеснений в ее независимости. Так же князь выдвинул условие, что его женой станет сестра императора — Анна. Такой ход позволял возвысить авторитет государства во внешней политике.

Владимир выполнил поставленные условия договора, русские войска прибыли для подавления мятежа. Но когда военная угроза оказалась позади, византийский император стал затягивать с замужеством своей сестры. В ответ на такое действие армия Владимира осадила греческий центр в Крыму — город Херсонес. Осада длилась в течение нескольких месяцев, пока в статье врага не появился предатель. В лагерь князя попала стрела с запиской от херсонского духовника Анастаса. В ней сказано, что завоевать город можно, если перекрыть подачу воды за стенами крепости. Выполнив указания, Владимир добился того, что люди, измученный жаждой, вынуждено сдались.

Из захваченного города князь направил послание для византийского императора, в котором говорилось, что если Анна откажется от условий договора и не приедет в Херсонес, то он направит свои войска на Константинополь. Девушка не хотела ехать, но по велению правителя ей пришлось отправиться к Владимиру. В этом же городе князь и часть его дружины принимают новую веру.

Прибыв в Киев, Владимир приказал убрать всех языческих идолов, а также объявил всему народу явиться к реке. Когда люди вошли в воду священники провели крещение. Красное Солнышко велел повсеместно строить церкви, первым возведен Васильевский храм, в честь небесного покровителя князя. В 996 завершилось строительство Пресвятой Богородицы, этот собор получил статус главного на Руси. Владимир выделил из казны десятую часть на его содержание, за это в народе он стал именоваться «Десятиной».«Крещение князя Владимира» - художник Виктор Васнецов

«Крещение Руси» — фреска русского художника Виктора Васнецова

Но не везде такие перемены проходили быстро и спокойно. В Новгороде, культ языческих богов был сильным. Перед народом выступил волхв, который сообщил послание свыше: «Не креститься». По легенде Владимир отправил на переговоры своего дружинника. Воин спросил у жреца, насколько долгую жизнь пророчат ему его боги. Таким вопросом колдуна поставили в затруднительное положение, если он ответит «нет», то значит, его не любят и слова, произнесенные им ничего не значат . Ведь у язычников считалось, что если тебя ценят, то и доживешь до седин. Волхов решил ответить «длинную» и в ту же минуту дружинник отрубил ему голову, тем самым показав, что никакие Боги с этим человеком не разговаривали.

Применив силу, князю удалось усмирить народ, но такие проблемы случались и в других городах. Долгое время народ «перестраивался» на новую религию. Но как не старался Владимир, полностью искоренить веру предков ему не удалось. Даже в наше время можно встретить языческие традиции, например, Масленица.«Крещение Руси» — фреска русского художника Виктора Васнецова«Крещение Руси» — фреска русского художника Виктора Васнецова.

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