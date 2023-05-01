НАТО – несбыточная мечта Грузии и многих постсоветских стран

«Одурачить людей легче, чем убедить их в том, что они одурачены» — Марк Твен

Слушая сегодня ведущие грузинские СМИ и многих представителей различных политических партий, отбросивших в сторону приличия и скатившихся до уровня неонацизма, удивляешься их однобокой и навязчивой прозападной ориентации, которая всецело направлена на дискредитацию добрососедских отношений с Россией, и безудержное желание вступления в НАТО!

Безусловно, основной причиной сегодняшнего стремления Грузии вступления в НАТО является потеря в результате войны в 2008 г. 20% ее территорий.Однако давайте правдиво разберемся в истинных причинах этой потери и выясним – почему это на самом деле произошло и нет ли в этом вины и самих грузин и НАТО!

К сожалению, многие грузины, как и украинцы, уже забыли «Карибский кризис»,когда после размещения США ракет в Турции СССР в целях своей безопасности был вынужден поместить ракеты на Кубе.К счастью, тогда ядерную войну, которая могла произойти однозначно по вине амбициозных американцев,испугавшихся размещения советских ракет вблизи своих границ,с большими усилиями удалось предотвратить!

Аналогичное происходит и сейчас, когда Россия вынуждена непосредственно защищать свои границы, поскольку НАТО после распада СССР, нарушив собственное обещание о недопустимости продвижения на Восток, интенсивно приближается к российским границам!Именно поэтому Россия делает все возможное, чтобы предотвратить размещение баз НАТО в приграничных странах! И именно это стало одной из главных причин драматических событий в Грузии в 2008 г.,а сегодня и войны на Украине.

К сожалению, недальновидные политики в Грузии и на Украине игнорируют простую истину, что размещение войск НАТО на их территориях равносильно провоцированию Третьей мировой войны,которой Россия ,безусловно, будет вынуждена ответить ради своей безопасности!Безусловно,так поступила бы любая мировая держава, поскольку в современном мире доминируют только геополитические интересы(это давно уже не секрет для здравомыслящих людей).Все предельно просто – в современном мире идет обыкновенная борьба за сферы влияния ничего общего не имеющее с борьбой за торжество демократии!

Именно поэтому некоторым странам и политическим деятелям давно следовало бы учесть, что небезопасно пытаться обеспечивать собственную безопасность за счёт угрозы безопасности соседней страны, тем более, если эта страна – великая ядерная держава!Именно поэтому в потере 20% территории Грузии в первую очередь виновны Шеварднадзе и государственный преступник Саакашвили, которые фактически выполняли инструкции НАТО.

Выходит, что Россия, разместив свои военные базы в Абхазии и Южной Осетии в первую очередь защищает себя от неизбежной агрессии ЕС и НАТО с территории Грузии.Грузины же в этом случае не могут сказать: а мы-то тут причем!Как же не причем, если, непозволительно забыв провокационные уроки «Карибского кризиса»,с огромным желанием и энтузиазмом прописываются в лагерь врагов России, активно стремясь разместить базы НАТО вблизи от российских границ!

Вместе с тем вызывает недоумение неосведомленность и авантюризм многих грузинских политических деятелей, которые никак не могут понять,что российское руководство, разместив базы в Абхазии и Южной Осетии, тем самым законодательно обезопасило себя от вхождения Грузии в НАТО, поскольку согласно уставу этой организации страны с потерянными и спорными территориями никак не могут войти в НАТО!

Что касается термина «оккупация», который почему-то некоторые представители грузинской власти продолжают настйчиво употреблять,то согласно международному праву, статус России в Абхазии и Южной Осетии ,как ни странно,юридически не считается оккупационным, поскольку согласно международному праву до сих пор нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран!

Несмотря на это, лживые западные демократы, вешая лапшу на уши доверчивым людям,не перестают подло и лживо обещать принятия Грузии в НАТО, в результате чего многим моим неадекватным соотечественникам в порыве эйфории безопасности даже во сне снятся базы НАТО в Грузии!Как не парадоксально, но «Сегодня легче говорить об интеграции Грузии с Марсом, чем с НАТО»!

Исходя из этого, разве не цинизм и издевательство,когда представитель Госдепартамента США Нед Прайс недавно цинично и угрожающе отреагировал на внесенный в парламент Грузии законопроект «О прозрачности иностранного влияния», заявив, что это создаст потенциальную угрозу якобы интеграции страны в НАТО!

Господин Прайс, о важности какой интеграции Грузии в НАТО Вы говорите,полностью забыв события в 2008 г.? Ведь именно тогда окончательно был развеян миф о всемогуществе НАТО и надежности защиты своих партнеров, поскольку в этом противостоянии НАТО не смогло защитить своих союзников и остановить продвижение российских войск,что стало одной из причин потери Грузией части своих территорий!

Ведь именно тогда президент Джордж Буш категорически отказал дрожащему от испуга и жующего свой галстук президенту Саакашвили разбомбить Рокский тоннель, чтобы российские войска не смогли проникнуть на территорию Грузии.Единственное, чем тогда НАТО смогло помочь своим союзникам, так это гуманитарной помощью с питьевой водой, которой в Грузии и так предостаточно,а также памперсами ,видимо, для обосавшихся от испуга слабонервных соратников Саакашвили, которые панически и трусливо стали массово покидать Грузию!

Как тут не вспомнить слова офицера разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотта Риттера«Белый дом готов позволить грузинам умереть в погоне за американскими геополитическими амбициями, но сам никогда не пожертвует жизнью американцев ради защиты Грузии»!

А может напомнить также, как американцы после того, как турецкие ВВС сбили военный российский самолет близ сирийской границы, сразу же заранее предупредили своих турецких союзников по НАТО – что в случае обострения обстановки они не примут участия в военном противостоянии с Россией!Аналогичное произошло и с Польшей, когда поляки хотели получить мандат на гуманитарную вооруженную миссию на Украине под эгидой НАТО, но «сердобольные» союзники заявили им: «Мы обеспечим вас любым смертоносным оружием, но из-за вас мы не можем подвергать опасности весь блок НАТО, объявляя ядерную войну России»!

Скажу больше, о какой защите союзников можно говорить, если «всемогущие» американцы 21 июля 1974 года не смогли предотвратить боевое столкновение своих давних союзников по НАТО : вооруженных сил Турции и Греции .Тогда американцы блокировали доставку греческих войск на Кипр, но совершенно не препятствовали доставке туда турецких войск. Турки тогда потеряли в ходе боев убитыми 3500 человек, а греки вместе с гражданским населением потеряли 4500 убитыми и около 2000 пропавшими без вести.Именно поэтому 19 августа греки из-за помощи НАТО туркам захватили американское посольство и убили посла США!Кипр же был разделен на две части, между которыми до сих пор находятся «миролюбивые» войска ООН. В ответ на такую «дружескую» поддержку греки вышли из НАТО, но в 1980 году амбициозные американцы заставили их вернуться обратно.

Вместе с тем удивляют и настораживают протестные митинги некоторых неадекватных моих соотечественников,которые одурманенные лживой западной пропагандой считают, что сегодняшнюю войну на Украине затеял Путин, а не амбициозный Запад,снабжающий бандеровцев натовским оружием. Последний уже передал коррумпированной украинской верхушке 150 миллиардов долларов,часть из которых для собственного обогащения «умело» присвоили зеленские, арахамии, арестовичи и т. д.!

Причем эта война на Украине была развязана американцами не только против России,но и для разрушения экономики Европы,денежная единица которой «евро» является основным конкурентом доллара.Подтверждением этому является взрыв американцами газопроводов «Северного потока», в результате чего стоимость поставляемого из США в Европу сжиженного природного газа растет(ничего не скажешь, дружба – дружбой,но прибыль прежде всего!).Кроме того, только сегодня европейцы, как и облапошенные украинцы, поняли, что война на Украине больше всего выгодна США,которая наживается на этой войне !Дело в том, что США и НАТО продают на Украине списанное оружие, утилизация которого обходится им значительно дороже!

Гражданам же Украины наконец-то следует понять, что в сегодняшней создавшейся обстановке у России не было другого выхода, как уничтожить украинскую антинародную хунту,которая всячески стремится интеграции Украины в НАТО и размещения ее войск на их территории!Кроме того, разве российское руководство могло спокойно наблюдать, как более 8 лет бандеровцы безжалостно истребляли русскоязычное население Донбасса?Однозначно,если сегодня украинская антинародная хунта не будет истреблена,то русское государство навсегда исчезнет с политической карты, а русский народ прекратит своё существование!

Вызывает также возмущение выступления некоторых нерадивых политологов, которые усиленно внушают обязательную победу бандеровской хунты, вооруженной натовским оружием, над Россией.Этим они только провоцируют дальнейшее уничтожение украинского народа(Украина и так уже потеряла 250000 тысяч человек), тем более что кровожадные западные неоколонизаторы готовы поставлять оружие до последнего убитого майданутого украинца(подробнее об этом можно прочесть в моей статье «Для чего Запад спровоцировал спецоперацию России на Украине»(https://dzen.ru/a/Y_um6HbsjBRvv1-j) !

При этом трагедия заключается в том,что наркокомандующий убийца Зеленский уничтожает свой народ вполне сознательно, выполняя указания олигарха Коломойского, который активно финансировал его предвыборную компанию, приведя его к власти, и который вместе с Зеленским задумали следующее:

Читая это кощунственное и циничное заявление Коломойского, складывается впечатление, что бандеровские еврейские неонацисты, пришедшие к власти,вместе с коллективным Западом стремятся полностью уничтожить украинский народ ,втянув его в военное противостояние с Россией!Именно поэтому, отступая под натиском штурмовиков «Вагнера» из Артемовска (Бахмута),они подрывают жилые многоэтажки, в подвалах которых прячутся мирные украинцы, которых специально не эвакуируют, используя как «пушечное мясо». Остается только пожалеть украинский народ и выразить сожаление, что на президентских выборах у столь многочисленного народа не нашлось достойного украинца,способного успешно возглавить свою страну и предотвратить эту братоубийственную войну!

Вместе с тем разве кому-то в мире удавалось победить Россию,с которой даже США заранее согласовали визит своего президента Байдена в Киев 20 февраля 2023 г..Тогда именно Военно-космические силы России, а не НАТО, взяли на себя охрану Джо Байдена во время этого визита, чтобы его борт «случайно» не сбили бандеровцы и потом не свалили на Россию, – как это произошло с малазийским «Боингом».Вместе с тем исторически всегда враг, дошедший до Москвы, в результате позорно бежал, превращая «дорогу победы» в «дорогу смерти» на обратном пути!

И разве можно сомневаться в том, что в случае затягивания этой войны российское руководство, противостоя НАТО, обязательно произведет тактический ядерный удар, превратив территорию Украины в радиоактивный пепел!Иначе, проигрыш в этой войне – равносилен распаду и разрушению самой России! Остается только удивляться гуманности Путина,когда,неся большие человеческие потери,он так долго воздерживается от ядерного удара по Украине.Запад же в подобной ситуации ,несомненно, давно бы применил ядерное оружие, воюя с безъядерной страной !

В этой связи хотелось бы напомнить некоторым бездарным прозападным политикам и всем тем, кто провоцирует украинцев на неоправданное кровопролитие, что амбициозные американцы первыми в мире произвели тактический ядерный удар по Японии в 1945 году только для устрашения всего мира,поскольку тогда японцы и так были уже побеждены и не было никакой надобности в подобном варварском действии!Мнение же неадекватных политологов, что в случае ядерного удара по Украине США объявят войну России и произведут ядерный удар по Москве, просто смехотворно, поскольку из-за кучки оболваненных бандеровских нацистов американцы не пойдут на собственное уничтожение и тем более жизни на нашей планете!

Что поделаешь,перед тем как ввязываться в эту авантюрную войну и посылать на верную и бессмысленную смерть своих детей,украинский народ должен был пока разобраться в исторических аспектах лживой и кровавой сущности западной цивилизации, которая для противостояния с Россией «успешно» использует украинцев как «пушечное мясо», превратив территорию Украины в испытательный полигон для своего оружия !

Безусловно, прозападных «борцов за справедливость», неадекватно оценивающих ситуацию, просто жаль, поскольку им, облапошенным лживой западной пропагандой , трудно даже представить, что за 242 года существования США только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире.Вместе с тем американцы ,несомненно,преуспели в организации терактов.Например, взрыв Крымского моста, взрыв газопроводов «Северного потока» и т. д..

Невероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара .Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают кровавые деньги, вывозя и продавая полезные ископаемые из осажденных ими стран.Наглядным примером служит Сирия,которая уже давно требует от США компенсации за причиненный экономический урон в результате незаконного вывоза нефти с месторождений на северо-востоке страны! Как не парадоксально, но превращение войны в мощный экономический фактор для США привело к тому, что американцы ,как ни странно, стали бояться мира! Ведь отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы!

Особенно кровопролитные войны НАТО под руководством американцев ведут в тех регионах, от которых зависит экономическое процветание США и их европейских союзников. Например, они любой ценой постараются предотвратить взятие российскими войсками Одессы. И не только для сохранения выкупленных ими в Одесской и других областях Украины огромных лесных массивов и территорий с черноземом, а в первую очередь из-за того, что Одесса является столицей мирового производства нужного для изготовления полупроводников и чипов неона.

Однозначно для США Одесса равнозначна Тайваню – мировой столицы производства полупроводников.Потеря же Тайваня,как и Одессы, приведет Америку в серьезную зависимость от Китая и рано или поздно обрушит ее экономику!Именно поэтому американцы разместили в Румынии 101-ю десантную дивизию «Кричащие орлы», которая готова в любую минуту выдвинуться на территорию Украины только не для защиты жителей Одессы, а для защиты национальных интересов США!

И разве после всего вышесказанного не циничны и кощунственны слова вице-президента США Камалы Харрис, которая прославилась поддержкой ЛГБТ-сообществ и легализацией каннабиса, о том, что якобы Россия повинна в совершении преступлений против человечества!Видимо,пагубное пристрастие Камалы в студенческие годы к употреблению марихуаны вновь дало о себе знать в зрелые годы, поскольку эта одиозная «пиковая дама» в мантии вице-президента США забыла о кровавых войнах НАТО, унесших огромное количество жизней и ,несомненно, являющихся преступлениями против человечества!

А может напомнить ей, как НАТО и их союзники в 1999 году наносили авиаудары в Югославии, безжалостно убивая мирных жителей, среди которых были женщины, дети и старики.Авиация НАТО тогда безбожно утюжила гражданские инфраструктурные объекты, а пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа во всеуслышание заявил:

«Не остановимся, пока не сдадитесь!Если же Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё, что он должен сделать, – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его проблемы»!

По итогу операции «Союзная сила» погибло более 1700 мирных жителей Югославии, из них 400 детей. Стране был нанесен колоссальный ущерб. Бомбовым ударам подверглись не только мосты, электростанции, предприятия, но и такие «важные» цели, как родильный дом в центре Белграда и китайское посольство. Причем страны Запада бессовестно пытаются «похоронить» тему применения урановых снарядов и радиационного заражения в Сербии после нападения НАТО на Югославию в 1999 году!

А может она забыла, как «доблестные» американцы вероломно вторглись в Ирак, Ливию, Сирию и т. д.,превратив процветающие страны в руины!Почему она молчала, когда самый лживый госсекретарь США Колин Пауэлл на трибуне ООН потряс какой-то пробиркой с неизвестным белым порошком и этого оказалось вполне достаточно, чтобы начать кровавую войну в Ираке! Правда, потом он извинился, сказав что это была ошибка и никакого химического оружия там не было. Однако простым иракцам от этого не стало легче, поскольку государство, столицу которого называли восточным Парижем, кровожадные американцы сравняли с землей, уничтожив в общей сложности более 3 миллионов иракцев!

Кроме того, хотелось бы спросить ее :«Неужели хаос гражданской войны, затеянный американцами, разрушения и смерть ни в чем не повинных десятков тысяч людей не вызвали у нее протест! Неужели душераздирающий снимок трехлетнего мальчика Айлана Курди, чье тело было выброшено на берег близ турецкого курорта Бодрум не потряс ее ?! Неужели ей было наплевать, что сотни мигрантов гибли на пути к границам Евросоюза, а Средиземное море стало братской могилой для этих людей, бегущих от голода и войны, которая, кстати, явилась результатом агрессивной западной политики»!

Скажу больше,в недавнем своем выступлении член Демократической партии, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг отметил,что считает всех без исключения президентов Соединенных Штатов, которые возглавляли страну с 1945 года, военными преступниками.Однозначно с этим можно согласиться, поскольку вызывают осуждения деятельность многих президентов США,которые своими агрессивными и недемократическими действиями нанесли существенный ущерб имиджу своей страны!

Разве прогрессивное человечество может безоговорочно простить президента Гарри Трумэна за его преступный приказ сбросить в 1945 году атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки только для наглядного устрашения всего мира?Именно поэтому это варварское действие во многих странах до сих пор считается проявлением акта государственного терроризма! Таким образом,США являются единственной страной, которая применила в войне ЯО,в результате чего уже только из-за этого ее надо считать «империей зла», не говоря об остальных многочисленных чудовищных преступлениях перед человечеством!

Одновременно с этим разве прогрессивное человечество может безоговорочно простить президента Никсона (единственного президента США, который досрочно оставил свой пост) за его приказ «Всё, что летает – на то, что движется!», который лишил жизни 4 миллионов вьетнамцев (учитывая убитых мирных жителей Лаоса и Камбоджи)!Причем американских военнослужащих в той войне погибло всего 50 тысяч?Как это не чудовищно, но только в деревне Сонгми американские выродки человечества убили 504 гражданских, из них 210 детей!

Любопытно также, почему Камала Харрис не протестуют против 336 натовских биолабораторий расположенных в 30 странах мира, большинство из которых располагаются вокруг границ России на территориях бывших постсоветских стран, где разрабатывается специфическое биологическое оружие избирательного действия на разные этносы.Ведь сегодня только неадекватные и слабоумные люди не верят в то, что распространение по всему миру коронавирусной инфекции произошло именно из этих тайных американских биолабораторий!

Скажу больше, именно из-за этой агрессивной политики Америка потерпела масштабный провал во внешней политике и ее стали ненавидеть во многих странах мира!К примеру, из-за просчетов во внешней политике США в Грузии, как и во многих странах, постепенно растет недовольство проводимой ею политикой и многие мои адекватные соотечественники теперь стали их открыто критиковать.Дело дошло уже до того, что в обиход вошла поговорка«Хуже войны с Америкой – это дружба с ней»!

И вот после всего этого облапошенные западные «борцы за справедливость», у которых генетически отсутствует «ген человечности» и «порядочности», ополчились на Матушку Россию,обвиняя ее в военном противостоянии,а кровожадных западных неоколонизаторов, развязавших сегодняшнюю войну на Украине, считают блюстителями демократии!А ведь именно опасность расширения НАТО на Восток стала причиной конфликтов ,например, в Грузии и на Украине.Однозначно без угрозы со стороны альянса и цветных революций им организованных, естественно, эти страны имели бы не только мирные, но и добрососедские отношения с Россией!Выходит,что американцам можно все, а русским нельзя даже защищать свои границы от НАТО, тем более что вступление в эту организацию зафиксировали в своей конституции многие постсоветские страны!

Любопытно, что, по словам генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, организация была создана в первую очередь для защиты Европы и США от советского вторжения.Сегодня же, когда больше нет СССР, какой смысл богатейшей природными ресурсами необъятной России покорять западные страны, которым она продает энергоресурсы и различные полезные ископаемые? Мало того, если НАТО было бы распущено в 1991 году ,как и Варшавский договор, то сегодня не было военных конфликтов, угрожающих перерасти в Третью мировую войну! Выходит ,что сегодня главной угрозой для всего мира является именно НАТО, а не Россия!Об этом также явно свидетельствует отказ НАТО на несколько попыток Кремля вступить в эту организацию!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом? Окно Овертона– это теория или концепция, с помощью которой в сознание даже высокоморального общества можно внедрить любую идею. Границы принятия таких идей описываются теорией Овертона и достигаются при помощи последовательных действий, состоящих из вполне четких шагов. Свое название Окно Овертона получило в честь американского социолога Джозефа Овертона, который в середине 90-х годов предложил данную концепцию. С помощью этой модели Овертон предлагал оценивать суждения общественного мнения и степени его приемлемости. По сути, он просто описал технологию, которая действует на протяжении всего существования человека. При помощи этой теории в сознание самого ортодоксального общества, как уже выше было сказано, в несколько этапов можно внедрить, в принципе, совершенно любую идею, вплоть до абсурдной! Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43440547779/ )

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