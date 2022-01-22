Древнерусский гарем: сколько жен могло быть у князя

Сведений о семейном укладе восточнославянских племен до нас дошло не так уж много, но они более чем красноречивы.

Княжеские жены

Главным источником информации о жизни наших предков в древнейшие времена для нас остаются летописи, и, прежде всего «Повесть временных лет», которую приписывают Нестору. Из нее мы узнаем, например, что князь Владимир имел семь жен и 800 наложниц. Очень понятно замечание летописца по этому поводу «князь же Владимир … был ненасытен в блуде».

Насчет 800 наложниц Нестор, видимо, все же погорячился, или просто хотел, как это было принято в те времена, провести аналогию с Библией и уподобить своего князя мудрому царю Соломону, который тоже, как известно, имел большой гарем. Но как бы там ни было, ясно одно – и жен и наложниц у Владимира было много.

И он был в этом не одинок. Подобных обычаев придерживались в пору язычества все славяне. Каждый мужчина имел столько женщин, сколько мог прокормить, размеры гарема – это своеобразный показатель статуса.

Законные и незаконные

При этом дети от законных жен и от наложниц, по всей вероятности, не сильно разнились в правах. Сам князь Владимир был сыном Святослава от Малуши – рабыни княгини Ольги. Тем, что он «робичич» его частенько попрекали, что не помешало Владимиру сначала занять княжий престол в Новгороде, а затем и в самом Киеве.

Пишет о больших гаремах древнерусских вождей и арабский путешественник ибн Фадлан, живший в X веке, и оставивший интереснейшие записки о путешествии в наши земли.

Он описывает знатного руса, сидящим на ложе, которое «огромно и инкрустировано драгоценными самоцветами. И с ним сидят на этом ложе 40 девушек для его постели. Иногда он пользуется как наложницей одной из них в присутствии своих сподвижников… И он не имеет никакого другого дела как сочетаться (с девушками), пить и предаваться развлечениям».

Восточные славяне в этом смысле не отличались от своих западных родственников. Из исторических хроник мы узнаем, что князь ляхов Мешко, до того, как принял христианство, имел семь жен, не отстал от него и чешский князь Славник.

Племенной строй

Но самые, вероятно, красноречивые сведения по этому поводу «Повесть временных лет» дает о восточнославянских племенах вятичей, радимичей, северян.

Дело в том, что во времена Нестора они жили несколько в стороне «от цивилизации», то есть, от Киева и земель, населенных полянами. Вятичи, например, обитали сильно к востоку, в лесах по берегам Оки. Они и во времена Нестора были крещены, скорее, формально, а уж за сто лет до того, во времена князя Владимира и раньше, и вовсе отличались первобытной простотой нравов.

Нестор с крайним неодобрением пишет о том, что вятичи «жили в лесах, как звери, ели все нечистое, срамословье было у них пред отцами и снохами; браков не было у них, но были игрища между селами. Сходились на игрища, на плясанья и на все бесовские игрища и тут умыкали себе жен, с которою кто сговаривался; имели по две и по три жены…». Обычай «умыкать жен по сговору» очень архаичный, как и обычай полигамии. И можно не сомневаться, что точно так же поступали в свое время и более «цивилизованные» поляне.

Конец этому положило крещение

В летописи есть подробный рассказ о том, как к Владимиру приходят представители разных вер – ислама, иудейской религии, христианства, и рассказывают князю о преимуществах своего обычая. Мусульманство Владимиру Святославичу в некотором смысле даже пришлось по душе, однако он отверг эту религию из-за запрета пить вино, произнеся известную фразу: «Веселие Руси есть питие». Так из-за пристрастия к горячительным напиткам славяне расстались с полигамией.

Но в прошлое обычай иметь много жен и наложниц ушел далеко не сразу. Еще длительное время, вплоть до XII века в церковном уставе сохранялись статьи, предусматривающие наказания за многоженство.

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