День памяти Андрея Боголюбского по православному календарю

Богата земля русская талантливыми, умными людьми, опередившими свой век в развитии и стремлении к благим установлениям на территории Киевской Руси и государства Российского. Множество духовных столпов православной веры, подвижники, мученики и праведники, осветившие своею жизнью по Заповедям Божьим тьму идолопоклонства, язычества, даровавшие нам свою благодатную помощь и заступление перед Господом Богом, молящиеся на небесах за свое земное отечество и чад православной церкви, доныне служат примером благочестия, праведности и несгибаемого характера перед лицом врагов Церкви.

Одним из таких великих людей своего времени является святой благоверный Андрей Боголюбский, день памяти которого приходится на 17 июля.

Родословная

В 12 веке в Киевской Руси у власти уже была династия Рюриковичей. Князь Андрей Боголюбский является прямым потомком князя Владимира Мономаха, его внуком. Отцом же будущего святого был Юрий Долгорукий, а матерью – дочь половецкого хана, княжна.

Начало пути

С юных лет князь Андрей Боголюбский, день памяти которого приходится на 17 июля, принимал участие в управлении Суздальским княжеством, помогая своему отцу решать сложные вопросы и проблемы мирным путем. После перехода Киевского княжества под власть его отца, князь Андрей отправляется в Вышгород на княжение, при этом участвует активно в боевых походах, храбро сражается с неприятелями.

Истоки идеи о новой государственности

В тот период времени в Киевской Руси власть передавалась из поколения в поколение по старшинству. Так, самый старший мужчина в роду правил Киевом, а его дети, братья и сыновья занимали иные княжества. Когда умирал старший человек в роду, его место занимал второй по старшинству член рода, а все остальные князья переезжали в другой город и правили там до тех пор, пока жив старший брат.

Такая система наследования княжеского престола назвалась лествичным правом. Она была очень неудобна в плане необходимости несколько раз в течение жизни менять место жительства. Но самое главное было даже не в этом. Отношение князей к людям, проживающим на территории, которой они управляли, строилось преимущественно на потребительской основе. Вне зависимости от того, как вел себя князь в той или иной вотчине, он знал, что со смертью старшего в роду вся система управления сместится, и он получит более богатые земли.

С ранней молодости князь видел распри, возникающие между родственниками в борьбе за власть в богатых княжествах, спорах за первоочередность наследования лучших земель.

Княжение во Владимиро-Суздальских землях

Большая часть жизни князя проходит во Владимиро-Суздальских землях. Он правит ими до перехода на Киевский престол.

Воплощение идеи новой государственности

В это время он выстраивает модель государственного управления, основанного на ответственности перед народом, любви и уважении к ближним, нищей братии и неимущим людям. Святой благоверный Андрей Боголюбский, день памяти которого приходится на 17 июля, отличался мудрым и справедливым правлением, развивал торговлю и государственные институты власти. После кончины отца занимает его место в Киеве в 1169-1175 гг.

Праведная жизнь

В период правления Киевским княжеством Андрею Боголюбскому пришлось столкнуться с открытой враждой родственников, желавших отнять у него богатые Киевские земли, поэтому он тайно покинул престольный град с образом Пресвятой Богородицы, подаренным его отцу, Юрию Долгорукому, Константинопольским патриархом. Этот образ хранился в Вышгороде, в родовом имении святой равноапостольной княгини российской Ольги.

Этому обстоятельству предшествовали удивительные события. Видя бесконечные распри между русскими князьями, Андрей Боголюбский (поминают 17 июля) усердно молился Пречистой Богородице. Несколько раз эту икону находили висящей в воздухе, приглашающей отправиться в путь. Князю Андрею больше других нравились северо-восточные земли Киевской Руси. Туда он и направил свой путь. Чудесным образом на средине дороги кони стали, не желая двигаться ни вперед, ни назад. После отслуженного молебна князю Андрею явилась Пресвятая Богородица, повелевшая на этом месте выстроить храм и монашескую обитель. Князь тут же отреагировал на повеление, заложил белокаменный храм и заказал иконописцам написать образ Пречистой Богородицы в том виде, в котором она явилась ему. Так появился образ Боголюбской Божией Матери. После явления Пресвятой Богородицы кони смогли продолжить свой путь и доставили князя во Владимир, который Андрей Боголюбский решил сделать северной столицей Руси.

Святой благоверный Андрей Боголюбский (день памяти 17 июля) унаследовал от деда Владимира Мономаха глубокую сосредоточенность в молитве и духовной жизни, любовь и прилежание к церковным службам, привычку постоянно сверять свою жизнь со Священным Писанием, во всяком деле с молитвой обращаться к Господу Богу и заступничеству святых. Отличающийся с юности особым устремлением к праведной жизни, он был милостивым правителем. В те времена разрозненные княжества в южных землях Руси часто страдали от нападений орд кочевников, разорявших деревни, сметавших всё на своем пути, от разгулов княжеских дружин, которые грабили и притесняли крестьян. Поэтому всё больше измученных, голодных людей, лишенных крова, одежды, еды и питья, тянулось в более спокойные земли. Князь Андрей Боголюбский принимал всех с любовью и радостью, наделял землями, был щедр на милостыню. Благодаря богатым пожертвованиям монастырям, церквям и неимущим людям Андрей Боголюбский, день памяти которого Православная Церковь отмечает 17 июля, снискал их любовь, уважение и преданность. На период правления князя приходится установление доныне горячо любимого и почитаемого простым народом церковного праздника – Покрова Пресвятой Богородицы.

Особо трудился князь над просвещением в православной вере русского народа, обращал в православие иноверцев – булгар, стремился разрушить укоренившиеся в народе языческие традиции. Его трудами были открыты новые православные школы, развивалось иконописное мастерство. День памяти Андрея Боголюбского - повод вспомнить о развитии православия на Владимиро-Суздальских землях, которое сплачивало народ и постепенно все глубже входило в быт населения. Так, северо-восточные земли Киевской Руси превратились в центр духовного просвещения и нового государственного строя. День памяти Андрея Боголюбского - здесь особо почитаемый праздник.

Основатель русских городов

На месте чудесного явления Пресвятой Богородицы на пути во Владимир князь основал город, называемый Боголюбово. Кроме него, князем было основано еще несколько городов: Дмитров, Конятин и Кострома.

Строительство церквей и соборов

Всего за время правления Андрея Боголюбского по его распоряжению было воздвигнуто более 30 храмов. Одним из них является грандиозный Успенский собор во Владимире, в котором хранится чудотворный образ Богородицы, названный Владимирским. До настоящего времени он считается великой святыней всего русского народа, так долго, тщательно с любовью собираемого князем в одно великое государство, сплоченное православной верой. День памяти Андрея Боголюбского чтят и в храме на Золотых воротах, и в церкви Спаса во Владимире, которые тоже были основаны им.

Кончина князя

После казни близкого родственника жены Андрея Боголюбского, ее братья, желая отомстить, вступили в заговор со слугами княжеского двора. Всего собралось 16 человек. В день предполагаемого убийства один из княжеских слуг тайно вынес из покоев князя меч, постоянно хранившийся там. Напившись вина для храбрости, вечером того же дня заговорщики ворвались в палаты князя, перебили всю охрану и, выбив дверь в покои правителя, набросились на него безоружного с мечами и копьями, стали резать и колоть его. После недолгого сопротивления обессиленный и израненный князь упал на пол. Убийцы решили, что он мертв, и поспешили покинуть княжеские палаты, но князь был еще жив. Он начал звать на помощь охрану. Услышав крики и стоны, заговорщики вернулись и закончили своё черное дело. Тело князя вытащили из покоев и бросили в огород. Только на следующий день преданный слуга князя Косьма отыскал бездыханное тело и, прикрыв ковром, отнес в притвор Успенского собора.

В день похорон проститься с ним пришло несметное число горько плакавших крестьян и простого люда, которому успел чем-либо помочь благочестивый князь.

День памяти Андрея Боголюбского приходится на 4 июля по старому стилю и 17 по новому. В этот день, по преданию, проходили похороны князя.

Совпадение исторических событий

Так прожил свою безгрешную богоугодную жизнь святой благоверный Андрей Боголюбский. Когда день памяти этого святого, легко запомнить. Он совпадает с празднованием памяти святых Царственных страстотерпцев – семьи последнего русского государя из династии Романовых – Николая II. Здесь прослеживаются две исторические параллели:

оба они придерживались истинно христианской жизни, доверяя себя, свою семью и страну воле Господа Бога;

оба стремились к созданию могущественного государства, управление которым строится на ответственности первого лица государства (князя, государя) перед всем народом и Господом Богом;

оба снискали любовь и уважение тех, чьи жизненные устои, ценности совпадали с их личными;

оба стали жертвой заговора людей завистливых, недовольных распространением влияния, могуществом и силой их власти, богатством Владимиро-Суздальского княжества и Российской империи;

в обоих случаях святые подвижники приняли мученическую кончину: от рук большевиков последний российский император Николай Александрович и от рук родственников жены и домашних слуг Андрей Боголюбский; когда день памяти того и другого святого совпадает, так это 17 июля по новому стилю и 4 июля по старому.

Заключение

Вся жизнь князя Андрея Боголюбского была исполнена любви к Богу и людям, милосердия и сострадательности к ближним, полна устремления объединить земли Киевской Руси под руководством одного государя, развить и укрепить государственность.

Андрей Боголюбский (поминают 17 июля по православному календарю) удостоен прославления Православной Церковью как святой, чья жизнь была чиста и праведна перед лицом Господа Бога, поэтому и назван он Боголюбским.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2326302781441837576/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Какое отношение к этому имели власти( https://otari.mirtesen.ru/blog/43901520156 )

5 продуктов, которые лучше не употреблять, чтобы не заработать «хронику» https://otari.mirtesen.ru/blog/43319691440