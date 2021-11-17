10 потрясающих фактов о деревьях, которые вы, скорее всего, не знали

Мы видим тысячи деревьев каждый день, но, если спросить, что мы о них знаем, мы худо-бедно расскажем о преобразовании углекислого газа в кислород и может даже опишем процесс фотосинтеза (это самые умные), но вряд ли что-то сверх того. Как насчёт необычных фактов?

Деревья вполне способны нас поразить — буквально, если речь идёт о тех, у которых взрываются плоды, и фигурально, если просто взглянуть на них немного под другим углом. Просто некоторые факты о деревьях звучат исключительно непривычно — вот хотя бы первый приведенный в этом материале. Да, нас окружают живые мертвецы.



98% древесных клеток мертвы. Это верно для каждого дерева – по сути, живыми частями являются лишь листья, кончики корней и флоэма – проводящая ткань для транспортировки продуктов фотосинтеза.



Острова Венеции стоят почти на двух миллионах деревянных свай из альпийской лиственницы, практически не подверженной гниению. Кроме того, благодаря минералам в воде сваи постепенно превращаются в камень, что увеличивает их прочность и долговечность.



Одним из древнейших и крупнейших организмов планеты является дерево – а точнее, целый осиновый лес. Он расположен в США, в штате Юта, и состоит из 47 тысяч деревьев с единой корневой системой.

Общая площадь леса – 43 гектара, возраст – около 80 тысяч лет.



На юго-западе индонезийского острова Сулавеси расположен округ Тана-Тораджа, где проживает народ тораджа, имеющий особые отношения с деревьями. Если кто-то из детей погибает до того, как у него появляются молочные зубы, его хоронят внутри живого дерева, чтобы оно «поглотило» тело. Надо заметить, тораджа в целом не любят зарывать покойников в землю, хороня их в скальных нишах.



Любопытно, что общая толщина ветвей деревьев на заданной высоте всегда пропорциональна толщине ствола – впервые это заметил Леонардо да Винчи. Для объяснения данного феномена учёные выстроили ряд теорий, но точного ответа пока нет.



Эвкалипт радужный – не самое редкое из растений, но точно одно из самых необычных. Это единственный вид эвкалипта, произрастающий в Северном полушарии; он часто выращивается в тропическом климате как декоративное растение. Его кора состоит из множества слоёв разных цветов и размеров, которые, чередуясь, и образуют необычный орнамент.



В мире осталось очень мало по-настоящему старых деревьев-одиночек, и местонахождение их обычно скрывается учёными во избежание туристического интереса. Конечно, их всегда кто-то может срубить случайно, но при этом толпы туристов не смогут отщипнуть кусочек коры на память.



Манцинелла – самое ядовитое дерево на планете. Подвох состоит в том, что выглядит оно совершенно безобидно, а плоды внешне напоминают яблоки. Есть их, конечно, нельзя ни в коем случае, ведь даже капля сока способна оставить на коже человека химический ожог. По счастью, растёт оно в основном в Центральной Америке.



Несколько лет назад учёные из Колумбийского университета, взяв за основу способность деревьев поглощать углекислый газ, разработали интересную технологию синтетического дерева. Это вещество, которое не вырабатывает кислород, но зато поглощает CO2 в тысячу раз эффективнее природных аналогов.



Дерево хура из семейства молочайных не особо дружелюбно – хотя его соцветия съедобны, сок и семена содержат сильный яд. Во время сезона созревания семян от растения лучше держаться подальше – зрелые плоды буквально взрываются, разбрасывая семена. Максимальное расстояние поражения такой природной «гранатой» – 45 метров.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2348728956434516219/

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