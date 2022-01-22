Из-за чего поссорились сыновья имама Шамиля

В конце августа 1859 года 16-тысячный русский корпус взял приступом дагестанский аул Гуниб, который защищало 400 мюридов при поддержке местных жителей и русских дезертиров. Во время этого боя предводитель горских народов, сопротивлявшихся Российской империи, имам Шамиль был взят в плен.

Конец войне

Падением Гуниба ознаменовалось окончание полувековой Кавказской войны, и теперь только черкесы продолжали сопротивляться. За сдачу в плен и лояльность российской короне имаму Шамилю обещали безопасность. Оставив Кавказ, бывший военачальник горцев перебрался в Калугу, где жил в небольшом поместье, подаренном ему императором Александром II. В Россию имам приехал вместе с многочисленной прислугой, двумя женами и сыновьями — 27-летним Гази-Мухаммадом и 20-летним Мухаммадом-Шефи.

Братья были полной противоположностью друг друга. Старший был худым и уже опытным в военном деле, а младший отличался полнотой и добродушным характером.

Бегство старшего сына

По прибытии в Калугу пути братьев разошлись. Гази принял решение остаться рядом с отцом, а Шефи, решив, что слишком молод для жизни в провинциальном поместье, захотел поступить на службу в российскую армию. Император Александр отнесся к желанию юноши благосклонно и приказал зачислить горца корнетом в лейб-гвардию.

В 1868 году постаревший Шамиль из-за слабого здоровья переезжает в Киев и через год получает императорское разрешение совершить хадж в Мекку, во время которого умирает.

Имама похоронили в Медине, а в последнем путешествии рядом с ним был Гази. Старший сын возвращается в Россию, выбивает у Петербурга дополнительные средства на содержание семьи отца и сбегает в Турцию.

Ссора братьев

С малых лет Гази сражался, первое свое ранение он получил еще в 6 лет, а в Дагестане его считали умелым и храбрым военачальником. Во время русско-турецкой войны 1878—1879 года старший сын имама Шамиля командует османской дивизией, принимает участие в осаде Баязета и дослуживается до звания маршала.

Шефи встречает начало войны на Кавказе в звании полковника. До этого он, исполняя специальное военное поручение штаба, в течение нескольких лет посещал Англию, Францию, Германию и другие европейские страны. Узнав, что старший брат поднял оружие против России, он пишет письмо Александру II с просьбой отправить его на фронт. Император, не желая встречи братьев, отказывает и отправляет офицера в Казань.

Сыновья Шамиля не смогли скрестить оружие на поле боя, но устроили собственную войну по переписке. Гази и Шефи обмениваются письмами, в которых ругаются и обвиняют друг друга в предательстве. Старший пишет, что все кавказцы, служащие императору, «пропахли русским духом», а младший утверждал, что принял присягу на верность России, с которой Кавказу стало лучше жить. Войну Турция проиграла, и Гази отправили на почетную маршальскую пенсию, а Шефи дослужился до звания генерал-майора и переписка между ними не прекращалась. Через несколько лет братья постепенно помирились и уже начали переживать за здоровье друг друга. Однако до самой смерти они больше не встречались. Гази умер в 1902 году и был похоронен в Медине рядом с отцом. Шефи скончался в 1906 году в Кисловодске.

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