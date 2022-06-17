Как донской казак Лондон покорял

Политическая картина той поры отличалась сложностью и путанностью. И кто-то из русских командиров (иногда инициаторо называют самого Теттенборна, иногда – атамана Платова) справедливо предположил, что такую новость стоит рассказать в срочном порядке англичанам. Во-первых, отношения русской и британской короны тогда налаживались и переход от военного сотрудничества к дружбе только-только намечался. Во-вторых, основную роль во взятии этого стратегически важного населенного пункта могли себе запросто приписать союзники. А в-третьих, Гамбург англичане уже давным-давно считали своей торговой вотчиной, так что это был, что называется, серьезный козырь – особенно на фоне всеобщего антинаполеоновского настроя.

Казаки в Германии во время заграничного похода. Художник: Богдан Виллевальде

Судя по всему, генератором идеи с посланником являлся все же Матвей Иванович Платов – человек весьма простых привычек, зато сведущий в политических интригах и не чуждый чувства театральности. В пользу такого мнения говорит тот факт, что посланником избрали простого казака, да еще и отправили его в одиночестве, а не в составе посольства. Все же такие миссии доверяли военнослужащим рангом повыше. Но с точки зрения психологии все было выверено до мелочей.

Гонца звали Александр Григорьевич Землянухин. По станичному прозвищу – Витиченков. От роду ему было 60 лет (по другим данным – 54 года). Вместе с ним на службе состояли и его сыновья.

Этот казак войска Донского родился в станице на территории нынешней Волгоградской области и службу начал еще при Суворове. Он также участвовал в кампании 1812 года и имел представительную внешность. Ну и полный Георгиевский иконостас. Перед отъездом казака особо в тонкостях этикета не натаскивали, но дали строгий наказ: посулов не брать ни в каком виде ни под каким предлогом.

Гравюра XIX века, подписанная "донской казак Александр Земленутин". Художник: Andrea Freschi

В Англию донец явился весьма своеобразно – при полном комплекте казачьего вооружения, но не верхом, а в позолоченной карете. Из которой торчала пика, зафиксированная в специальном гнезде. Сыграли свою роль и представительная внешность, солидная седая борода и весьма импозантный казацкий костюм, смотревшийся на фоне тогдашних военных мундиров махровой экзотикой.

Британцы, понятное дело, оказались покорены русским казаком еще при встрече его на границе. Внешность донца описывалась подробно в газете. Причем в описании упор делался на "добрые глаза и кроткую внешность". При этом как-то забывалось, что на вопрос, "скольких французов храбрый казак убил пикой" тот отвечал, что "трех офицеров и всякой сволочи несколько четвериков".

Казаки взяли в плен французского кирасира. Иллюстратор: Александр Аверьянов

Дамы старались заполучить локон волос с прически или бороды русского посланца. И, пойди им на встречу, тот бы остался совершенно лысым. Но он упорно отказывался от подобных предложений. Как и от изобилия внезапно заневестившихся дам – мол, своя старуха дома ждет. Дамы дарили на память казаку головные платки, а он с представительным видом отказывался принимать подарки дороже платков. Хотя предлагали ему много и часто.

Казака водили в театры и сажали в ложи, в окружении тогдашних аристократических сливок. И даже предложили дом в Британии и немалую пенсию. Но Землянухин честно отказывался от сулимых всех благ. Хотя реноме России поддерживал на высочайшем уровне. И даже устроил показательные учения по казацкому стандарту для трех сотен гвардейцев. Во время которых показывал чудеса джигитовки – от хватания с земли монет на полном скаку до виртуозной рубки – и это на седьмом десятке!

Александр Григорьевич побывал на приеме у самого принца. И совершенно очаровал того своей скромностью, отказавшись принять в дар 1000 фунтов. Чтобы понимать стоимость подарка, стоит сказать, что по тогдашним британским меркам человек, имевший годовой доход в 100 фунтов считался устойчивым представителем среднего класса. А на русские деньги сумма была эквивалента 24000 рублей ассигнациями.

В Лондоне. Иллюстратор: Родион Кузнецов

Правда, принц все же уговорил казака отдать комплект своего вооружения в качестве памятного подарка (сегодня пика, сабля и пистолет Землянухина хранятся в военном музее Британии), а взамен получил английские саблю, пистолет, ружье и складную пику, изготовленные на заказ и богато украшенные.

Землянухин блестяще выполнил свою миссию. И после его отъезда на родину газеты еще несколько месяцев вспоминали о визите донского воина. Ну а судьба героя сложилась вполне ожидаемо. Вскоре после поездки в Британию его отпустили со службы, и он остаток дней провел дома. Где и умер, как мечтал, в окружении сыновей и жены.

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А вы знали об этом?

Интересно, что испанские инквизиторы, поощрявшие истребление индейских племен, осуждали работорговлю как нечто не согласующееся с католическим вероучением, чего не скажешь о безбожных англичан.Обогнув африканский континент, Дрейк вернулся в Англию, совершив кругосветное путешествие и, кстати, доставил на родину огромное количество ценностей. По всей видимости, оно в разы превышало бюджет государства, а тем, кто инвестировал в это путешествие, все предприятие принесло более 4000 процентов прибыли.

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