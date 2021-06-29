Китайские биологи помогли самцам крыс забеременеть и родить

Первый в мире мужчина, который сможет родить здорового ребенка, может получить вознаграждение в размере 1 миллиона долларов. Такое завещание в свое время оставил американский киноактер Чарли Чаплин, однако деньги все еще никому не достались. Кажется, в очень далеком будущем вознаграждение все-таки попадет в руки какого-нибудь мужчины. Ведь недавно китайским ученым удалось провести эксперимент, в ходе которого лабораторные крысы мужского пола смогли родить 10 здоровых детенышей.

Процесс оказался очень сложным и научная работа была подвержена острой критике со стороны защитников животных. Но факт есть — наука вполне может сделать так, чтобы мужчина смог самостоятельно выносить и родить ребенка. Давайте разберемся, чем интересен проведенный китайскими учеными опыт и почему эту научную работу невзлюбили многие их коллеги?



Беременный самец крысы

О научном достижении китайских ученых было рассказано в издании Daily Mail. В эксперименте по созданию беременных животных были использованы лабораторные крысы вида Rattus norvegicus f. domestica, выращенные специально в научных целях. Чаще всего в исследованиях принимают участие мыши, однако в сфере биомедицины более предпочтительны именно крысы.

Всего учеными было отобрано 46 пар крыс разного пола.





Эксперимент был довольно жестоким. Ученые создали из самцов и самок единый организм, сшив их вместе. После объединения их кровеносной системы, самцам пересадили матку. Без сшивания двух тел ученые обойтись не могли, потому что для развития детеныша необходимы вещества, содержащиеся в крови самок. В женскую половину организма было внедрено 562, а в мужскую — 280 эмбрионов. Получилось так, что в женской части смогли развиться 169 эмбрионов, а в мужской всего лишь 27.

Жестокий эксперимент китайских ученых

Беременность у лабораторных мышей длилась как обычно, около 21 дня. После истечения этого срока ученые сделали самцам кесарево сечение и выяснили, что грызуны смогли успешно выносить 10 крысят. Они оказались полностью здоровыми, то есть у них не наблюдалось никаких болезней и отклонений в развитии. Впоследствии они тоже без проблем дали здоровое потомство.



По сути, китайским ученым удалось помочь самцам забеременеть и родить. Авторы научной работы подчеркнули, что ключевую роль в эксперименте сыграла кровь самок, которая крайне необходима для развития плода. Эффективность этого метода равна всего лишь 3,68% и он очень жесток по отношению к живым существам, однако ученые теперь знают, в каком направлении им нужно двигаться.





Так как эксперимент оказался жестоким, критика со стороны защитников животных и общества в целом не заставила себя ждать. Противники китайских ученых сравнили их научную работы с опытами доктора Франкенштейна, который в романе английской писательницы Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» пытался создать живое существо из неживой материи. Примечательно, что автор романа не стала описывать весь процесс создания чудовища, чтобы кто-нибудь не пытался его повторить. Но в экранизациях результат эксперимента выглядит как нечто, сшитое из разных организмов.

Первый мужчина, родивший ребенка

Как уже было сказано, Чарли Чаплин завещал 1 миллион долларов мужчине, который первым сможет забеременеть и родить ребенка. В это трудно поверить, но такой человек есть — это американский общественный деятель и писатель Томас Бити (Thomas Beatie). Он является трансгендером, то есть человеком, который родился и в зрелом возрасте поменял пол. Изначально он был девушкой по имени Трейси Лагондино (Tracy LaGondino), а мужчиной стал после хирургической операции в 2002 году. Примечательно, что женские половые органы у него удалены не были. После женитьбы он поменял все документы на мужские, а в 2007 году забеременел путем искусственного оплодотворения. С биологической точки зрения он является женщиной, но по документам — это полноценный мужчина, который смог родить ребенка.





Томас Бити до и после операции по смене пола, а также во время беременности



Но заветные деньги от Чарли Чаплина он не получил. А все потому, что актер уточнил, что вознаграждение получит только мужчина по рождению. Ведь в мире могли найтись женщины, которые просто могли поменять пол в паспорте и родить ребенка — в этом случае они вполне были способны заполучить желаемое. Но Чарли Чаплин все предусмотрел.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2245084321511115608/

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