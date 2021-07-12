Почему кавказского предводителя Шамиля в русском плену окружили теплом и заботой

К осени 1859-го российской армии сдался легендарный предводитель горцев имам Шамиль. Это, по сути, обозначало завершение затяжной Кавказской войны. Прекратило свое существование и продержавшееся около 30 лет теократическое государство Северо-Кавказский имамат. Попав в русские руки, Шамиль ожидал в лучшем случае ссылки в Сибирь. Но на удивление российский император оказал пленнику такого уровня почести, каких не знали даже приближенные Александру II русские генералы.

Борьба с Россией за счет исламских знамен

Имам с соратниками. /Фото: gdb.rferl.org

Вступая в Кавказскую войну (1817–1864), Россия решила ликвидировать очаг англо-турецкого сопротивления присутствию русских на Кавказе. Для этого задействовались любые меры - разбой, работорговля, интриги. С присоединением грузинских, армянских и азербайджанских территорий сообщение с ними для России проходило через Дагестан, Чечню и Абхазию, где горцы регулярно практиковали грабительские нападения на иноверцев. Назначенный в 1816-м кавказский главнокомандующий генерал Ермолов начал строительство кавказской линии крепостей, постепенно покоряя разбойничьи участки.



Конечно, противоположные силы были неравными, и исход событий в пользу России рано или поздно бы наступил. Но чеченцы, подогреваемые турками и британцами, били русским в спины. Англия поддерживала горцев эмиссарами, финансами и оружием, рассчитывая на отвлечение российских сил на Кавказ и приостановление ее продвижения в Среднюю Азию. По сути антирусские иностранные силы пользовались горцами в борьбе с Россией.

Поддержка Шамиля христианами

Шамиль был крайне мудрым и почитаемым правителем. /Фото: klimbim2014.files.wordpress.com

В 1834-м Шамиля провозгласили имамом. Одаренный большим умом правитель управлял народом очень строго, но при этом имел огромное влияние и подавал личный пример крайней честности и высокой нравственности. Шамиль строил на Кавказе большое теократическое государство, где правил шариатский закон. Мудрость имама подтверждал тот феномен, что его, убежденного мусульманина, поддерживали христиане. В русской армии служили по четверти века, поэтому не самые верные долгу солдаты дезертировали, убегая в горы. Предводители горцев обычно пользовались перебежчиками как рабочей силой за краюху хлеба. Но мудрый Шамиль переломил ситуацию, предоставляя переметнувшимся под его крыло комфортные условия для жизни и службы. Так, чеченские военные ряды пополнялись украинскими казаками, грузинами, поляками и др.



Около крупных кавказских сел по указанию имама дезертирам отводились участки земли, где им позволялось строить жилье, молельные дома, обрабатывать огороды. Грамотным полагалось обучать письму и наукам неграмотных, так что под началом вчерашнего врага необразованные армейцы прогрессировали. Шамиль относился к российским дезертирам с уважением, понимая, что такой подход лишь увеличит поток перебежчиков и ослабит российскую армию. Как-то граф Воронцов предложил Шамилю обменять предателей на ценную по тем временам соль. Имам не выдал ни одного, что лишь усилило его авторитет в глазах подчиненных. Был еще один инициированный Шамилем феномен. Он не посылал солдат, которых приютил, воевать против бывших сослуживцев и единоверцев. Дезертиры вполне могли спокойно жить под кавказским крылом, занимаясь хозяйством: строить, смотреть за оружием, чинить лафеты, были даже среди перебежчиков часовых дел мастера.

Ожидания пленника

Шамиль с сыновьями присягает на верность Российской империи. /Фото: chertinov.ru

Сломившая наполеоновский хребет могучая Российская империя не видела в лице горцев большую проблему. Чеченцы с дагестанцами, вооруженные в основном шашками да кинжалами, артиллерию знали только трофейную. Налаженное Шамилем литье орудий велось крайне кустарным способом. Противостоять заводским пушкам, современному вооружению и опытной императорской армии было нелепо. При этом Шамиль умудрялся эффективно огрызаться. Но сколько веревочке не виться, исход был один. К сентябрю 1859-го ему пришлось сдаваться.



К тому моменту императорская армия уже взяла имамскую столицу – Ведено. Шамиль с несколькими сотнями сподвижников пока укрывался в горном дагестанском селении. Кавказский народ устал, наибы от безысходности переходили на российскую сторону, большинство районов Дагестана были покорены. Тогда Шамиль обреченно сказал: «Я увидел, как мой народ ест траву, и понял, что моя борьба окончена».

Барятинский с 10-тысячной армией окружил место пребывания Шамиля и предложил переговоры. Горцу рекомендовали ехать к русскому царю, и имам понял, что ему конец. Альтернативы сдаче в плен не было. Как и поводов упрекать Шамиля в трусости. Не вылезая десятилетиями из седла и имея пару десятков серьезных ранений, Шамиль не роптал перед врагом.

Новая калужская жизнь и долгожданная Мекка

В Калуге имам жил в окружении всех близких. /Фото: pbs.twimg.com

Плененного имама отправили в Россию, и поначалу лидер горцев не сомневался в скором сибирском путешествии и в итоге убийством. Мысли о милосердии русского царя ревностному исполнителю шариата в голову не приходили. В считанные дни в харьковском Чугуеве Шамиля благодушно принял сам Александр II. Император был радушен, обходителен, обнял пленника при встрече и даже преподнес ему в дар золотую саблю. Царь посетовал, что дружеская встреча не состоялась раньше и пообещал имаму, что о своем решении тот не пожалеет. И свое слово Александр II сдержал. Шамиль в качестве «почетного туриста» из Харькова отправился по российским городам, где ознакомился с русскими достопримечательности и вернулся с кучей подарков. В Петербурге его даже встречали с оркестром. А в столичных заметках это событие упоминалось исключительно с доброжелательной позиции.



Историк А. Урушадзе подробно описал быт Шамиля в 9-летней калужской ссылке. Его семью из двух жен и детей окружали несколько десятков слуг, обслуживавших Шамиля в просторном доме помещика Сухотина. Среднего сына Мухаммад-Шафи взяли на службу в царскую охранку. Император назначил имаму крупное денежное содержание, значительно превышавшее доход царского генерала. Шамиль в доверительной беседе с местным дворянином Щукиным поражался, что после всего зла от его лица в адрес русских с ним поступают, как с братом. Единственное, чего император не позволял имаму – выезд в Мекку для совершения хаджа. И когда очередная просьба все же была удовлетворена, семья Шамиля выехала в Медин, где горец и скончался.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/040721/50327/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Аланы: как стражи Рима стали его разорителями https://otari.mirtesen.ru/blog/43786271216

Почему правительство России позволило французским солдатам искать спрятанные сокровища https://otari.mirtesen.ru/blog/43841607239