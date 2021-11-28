Почему Третий Рейх спешил напасть на СССР, и не закончил войну на Западе- 5 основных причин

Первая Мировая война закончилась поражением Германии по причине того, что немцы воевали с Антантой, которая зажимала их с двух сторон. Казалось бы, перед лицом Гитлера был яркий пример ошибки его предшественника. Зачем же он повторил её, не завершив разгром британских войск, двинулся на СССР.

Этот вопрос историки обсуждают до сих пор, и вряд ли они смогут найти на него 100 процентов истинный ответ. О мотивации развязывания войны на два фронта, мог знать лишь сам Фюрер. Но ошибкой является не только война на несколько фронтов. Скорее всего, Третий Рейх не смог победить Советский Союз, даже в случае противостояния "один на один". Но в этой статье я расскажу Вам о главных причинах, по которым Гитлер решился напасть на СССР, имея за спиной враждебную Британию.

№5 Фюрер считал, что союзники не станут большой проблемой, даже в случае неудач в СССР

Гитлер неоднократно говорил, что понимает всю опасность войны на два фронта. Но он также считал (и считал на тот момент логично), что Британия и США не смогут создать ему серьезных проблем.

Вторжение германских войск в СССР. Фото в свободном доступе.

По его мнению, Британия была зажата на своих островах. Да, она была недоступной для Вермахта, но и совершить полномасштабное вторжение британцы бы не смогли. Относительно США он был тоже спокоен, по его самым пессимистичным прогнозам, американцы рискнули бы "влезть" в войну только через полтора года.

«Гитлер… всеми средствами форсировал строительство подводного флота; он намеревается, по словам Гейдриха, сделать его настолько мощным, чтобы отпугнуть США от активного вступления в войну. Даже в случае участия в войне Соединенных Штатов нет оснований ожидать вторжения на европейский материк раньше, чем через полтора года.»

Разумеется такое мнение Гитлера было ошибочным. Да, США не бросились устраивать высадку в Германию, сразу после объявления войны, но союзники доставляли неприятности другими методами: авиация устраивала налёты на промышленные районы Рейха, угроза с США и Британии заставляла Вермахт всегда держать дивизии на Западе, союзники осуществляли высадки в Италии, тормозили немецкие войска в Африке, и оказывали материальную поддержку Красной Армии (я имею ввиду Ленд-лиз). Всё это и стало существенной проблемой для захватнических планов Гитлера.

Австралийские бойцы идут за танками во время репетиции наступления в Африке, 3 января 1941 года. Фото в свободном доступе.

№4 Гитлер считал, что война в СССР неизбежна в любом случае

Гитлер свято верил в то, что Сталин, как и он, грезит идеей мирового господства. Он думал, что Сталин не станет выжидать и двинет советские войска на Германию как раз в тот момент, как Вермахт перенесёт все свои боеспособные части на Запад.

«Столкновение с Советским Союзом, по мнению Гитлера, рано или поздно неизбежно, так как этого требует безопасность Европы.»

№3 Не мог быстро захватить Британию

Не секрет, что Великобритания во все времена обладала одним из самых мощнейших флотов. Так было и в годы Второй Мировой войны. Благодаря войскам ПВО и самоотверженности пилотов королевских ВВС, немцы не получили и значительного превосходства в воздухе.

Все понимали, что нужна наземная операция, но высадка на британский континент могла закончиться серьёзными потерями. Как я уже писал выше, Гитлер боялся, что Сталин воспользуется моментом и нападёт на Третий Рейх.

Лондон после налёта немецкой авиации. Фото в свободном доступе.

Гитлер хотел добиться превосходства в воздухе, операция "Морской лев" была обречена на провал. У Кригсмарине не было возможности создать плацдарм для наступления немецких войск, в этом адмирал Редер всё-таки смог убедить Гитлера. А позже, генерал Вермахта Йодль с усмешкой вспоминал:

«Наши планы в значительной степени напоминали планы Юлия Цезаря»

№2 В случае неудач надеялся на переговоры с Британцами

О сепаратном мире с британцами, Фюрер размышлял практически с самого начала войны. Начиная от странного полёта Рудольфа Гесса, и заканчивая авантюрой в Арденнах. Разумеется, его попытки не увенчались успехом, но он на них серьезно рассчитывал. Вот что писал об этом глава тайной разведки Вальтер Шелленберг:

«В конце лета 1942 г. я впервые попытался установить связи с Западом. Необходимо было осторожно прозондировать через английского генерального консула Кейбла, находящегося в Цюрихе, возможность скорейшего окончания войны. При этом я надеялся, что м-р Кейбл сможет довести об этом до сведения Черчилля.»

Вальтер Шелленберг. Фото в свободном доступе.

№1 Недооценивал СССР и Красную Армию

Вероятно, именно так думал Фюрер, когда решился начать Восточную кампанию. Я не знаю, какими данными он руководствовался, но в планах Вермахта на разгром Советского Союза отводилось всего несколько месяцев. Уже к началу морозов, немецкие войска должны были пить шнапс в советской столице.

Немцы даже не позаботились о зимней униформе для своих солдат. Тем приходилось отбирать или выменивать валенки и тулупы у местного населения или пленных красноармейцев.

Какой полководец поведёт свою армию на войну в холодную суровую Россию, без зимнего обмундирования. Только тот, который уверен в скорой победе.

Отдельного слова заслуживает недооценка промышленных возможностей СССР. Об этом кстати догадывались некоторые немецкие генералы, но переубедить фюрера было невозможно.

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Немецкие солдаты на Восточном фронте. Фото в свободном доступе.

«Мы оба [Шелленбер и Канарис] считали, что точка зрения генерального штаба, согласно которой мы сможем благодаря нашему военному и техническому превосходству победоносно завершить восточный поход в течение нескольких недель, была очень поверхностной. Однако мы расходились в оценке производственных и транспортных возможностей России.

…я считал, что объем производства танков в России должен намного превосходить данные Канариса, да и в области конструктивных характеристик танков от русских следует ожидать больших сюрпризов.»

Разумеется, что Гитлер совершил роковую ошибку, когда оставил в тылу Великобританию, и напал на СССР. Но даже в случае успеха на Западе, его шансы в противостоянии с Советским Союзом "один на один" были спорными.

Вопрос к читателям:



Как Вы считаете, смог бы Сталин победить без поддержки союзников?

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Главной причиной нападения немцев на СССР однозначно надо считать осведомленность Гитлер о том, что Сталин намеревался первым начать войну с Германией и поэтому опередил его!Собственно, опираясь на вышеприведенный факт, немецкий историк Иоахим Хоффман изложил, предъявленные Германией причины начала войны против СССР .

Нацистское руководство в первую очередь обвиняло СССР за подрывную деятельность Коминтерна в попытке смены существующего строя в Германии и оккупированных ею странах. Берлин обвинил также Москву в двойной внешней политике, когда маскируя свои истинные намерения заявлениями о дружбе с Германией, СССР активно участвовал в секретных комбинациях Великобритании, направленных против Германии. Вопреки договорам 1939 года с Германией, не предусматривавшим прямую аннексию стран в сфере своего влияния и запрещавших насаждение там коммунизма и национал-социализма, СССР присоединил к себе территории бывшей Польши, страны Балтии, отторг у Румынии Бессарабию и Северную Буковину.

Немаловажно также, что Гитлер рассматривал поход на СССР как «борьбу с безбожным большевизмом», и намеревался открывать в оккупированных областях церкви , ранее закрытые большевистскими нехристями! Именно поэтому многие историки считают, что Гитлер специально приурочил начало войны ко дню, когда Русская православная церковь праздновала «День всех святых, в земле Российской просиявших».Однако основной причиной нападения на СССР руководство Третьего рейха однозначно объясняло готовившимся не позднее августа 1941 года наступлением советских войск на Германию (операция «Гроза»)

Как не парадоксально, но некоторые причины начала войны немцев против СССР , действительно, были следствием амбициозной и гегемонистской политики сталинского кровавого режима! Разве не Сталин, придерживаясь тактики победы мировой революции, вел активную подрывную деятельность в Германии и других европейских странах, направленную на свержение существующего строя, используя Коминтерн ? Этот факт лишний раз подтверждается послевоенной фактически оккупацией , а не просто освобождением Советским Союзом многих европейских стран!

Действительно, в мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии. Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития, что ,собственно, и произошло после победы над Германией! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу ,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Как не парадоксально , но именно Сталин делал все возможное, чтобы усилить Германию для более кровопролитной войны с Англией, Францией и другими европейскими странами, поскольку ему было крайне важно существенно ослабить эти страны для будущей их оккупации! Фактически Сталин помог Гитлеру вместе оккупировать Польшу, которая была буфером между двумя странами, а затем благодаря советским поставкам топлива позволил уничтожить французскую армию, отвлекавшую вермахт на западе.

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !

Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца как лоха !Безусловно, неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась СССР по некоторым данным в сорок миллионов человеческих жизней. Несомненно, если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на СССР, или немцы были бы разгромлены далеко от Москвы. Любопытно, что многие историки считают, что снятие с должности генерала Шапошникова было связано именно с его убеждением в необходимости готовится к обороне страны , а не к наступательной войне!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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