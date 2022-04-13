10 демократических республик в истории, которые оказались незаслуженно забыты

Долгое время в истории различных государств власть принадлежала только самодержцев, которые получали её по наследству или в результате политических интриг.

Исключение, пожалуй, составляли только Древняя Греция и Рим. Поэтому многие считают идею государства, где правителя выбирают его граждане, считают квинтэссенцией западной культуры. На самом деле формы правления, так или иначе похожие на республику, неоднократно встречались на протяжении всей истории.

1. Республика Ланфанга

Республика Конгси.

В 18-м веке Западный Калимантан (область острова Борнео) был разделена на три султаната, в которых активно разрабатывали местные месторождения золота, олова и других ценных минералов. Прибрежные районы были населены яванскими иммигрантами, в то время как коренные даяки населяли более удаленные от берега территории. Султан Панембахан нанял на свои рудники из Брунея 20 китайских рабочих, услышав об их трудолюбии. В ответ Султан Омар, его извечный конкурент, предложил китайцам брать на территории султаната землю в аренду.

К 1770 году население китайцев хакка на острове увеличилось до 20 000 человек. Они сформировали совместные коммерческие предприятия, известные как "Конгси". Один лидер Конгси по имени Лоу Фан Пак был честолюбивым человеком, который уехал за границу, чтобы заработать состояние после провала экзаменов на гражданскую службу в Китае.

Он руководил Конгси, который курировал добычу полезных ископаемых вблизи поселка Кунтян, приведя регион к процветанию, но раздув пламя соперничества между султанатами.

Конгси Лоу стал настолько влиятельным, что два султаната подписали договоры с ним. Лоу контролировал значительную территорию и население. Но вместо того, чтобы объявить себя султаном, он реорганизовал Конгси в республику со своей конституцией и проведением выборов. Лоу был избран первым президентом республики в 1777 году и правил до своей смерти 18 лет спустя. Республика Ланфанга просуществовала 107 лет, прежде чем она была захвачена голландцами в 1884 году.

2. Тлашкала

Тройственный союз.

У ацтеков существовал тройственный союз между городами Теночтитланом, Тескоко и Тлакопаном. В период до испанского завоевания они доминировали над большей частью Центральной Мексики, помимо одного исключения - свободного города-государства Тлашкала, в которой правил Совет. Места в правительстве Тлашкалы люди нередко получали по своим заслугам, а не из-за благородного происхождения. Тлашкала была разделена на четыре отдельные "штата" (известные как тлахтокайотли или альтепетли): Тепетикпак, Тисатлан, Окотелолько и Куиауицлан.

Этими отдельными государственными образованиями руководили благородные дома теккалли, которые контролировали земли, принадлежащие как домам в целом, так и отдельным вельможам внутри дома. Тлашкала, как и Венеция в Европе, являлась республикой, которой правили вельможи и богачи, а не один человек. Тлашкала поддержала испанское вторжение в империю ацтеков. В знак признания их лояльности, большая часть ее аристократии осталась нетронутой под правлением испанской короны.

3. Борьба Сената и Папского престола

Римские коммуны.

В начале 12-го века Рим находился под властью папства и аристократии. В 1130-х годах конфликт обострился во время раскола между двумя папами - Иннокентием II (который пользовался поддержкой императора Священной Римской империи Лотаря II) и Анаклета II (который пользовался поддержкой римлян и короля Сицилии). Лотарь попытался насильственно возвести на папский престол в Риме Иннокентия, но его сил не хватило покорить области, лояльные Анаклету.

Так продолжалось до смерти Анаклета в 1138 году. Однако, во время борьбы за папский престол римляне возмутились по поводу папского вмешательства в местные дела. В 1142 году в Риме на Капитолии был воссоздан сенат из 56 членов и провозглашена Республика. Ее возглавил Джордано Пьерлеони, который принял титул патриция. Сторонниками подобной коммуны были в основном люди среднего класса: владельцы ферм, продавцы, государственные служащие и ремесленники.

В 1144 году восстание в коммуне привело к свержению Пьерлеони. Борьба за власть и переговоры с папством продолжались. Компромисс был достигнут в 1145 году Папа Римский признал сенат, но сенаторы перешли под папскую власть. В 1188 году Климент III пришел к соглашению с сенатом, который позволил папе вернуться в Рим.

4. Республика Бу-Регрег

Устье Бу-Регрег.

Устье реки Бу-Регрег в Марокко было очень важной портовой областью, начиная с 11 века. Это место было своеобразным культурным мостом между урбанизированной Кордовой в Испании и берберскими сельскими районами в Северной Африке. Самыми важными городами здесь были были Касба, Старый Сале и Новый Сале. Их мощь и влияние увеличивались, поскольку другие марокканские порты были заняты или разрушены Испанией и Португалией с 15 века.

В начале 17 века мавров вытеснили из Испании, после чего мориски, потомки берберов и андалузцы обосновались в устье реки Бу-Регрег. На средства андалузцев были построены пиратские флотилии, которые начали наводить ужас на Средиземное море и Атлантику. В 1627 году Касба и Новый Сале объединились в Республику Бу-Регрег (также ее называли Республикой Сале), которой правили избираемый лидер и Совет из 16 советников. Тем не менее, политическая борьба между Старым Сале, Новым Сале и Касбой продолжались на протяжении многих лет, даже когда корсары Бу-Регрег начали грабить в водах Темзы, Исландии, Ньюфаундленда и Акадии.

Борьба за влияние между тремя городами ослабляла республику в течение длительного времени. В 1664 году города пиратской республики, наконец, пришли к соглашению относительно справедливого распределения доходов от пиратства. Два года спустя, однако, их притязания независимости были уничтожены, когда пиратскую республику подчинила пришедшая к власти в Марокко династия Алауитов.

5. Запорожская Сечь

Казацкое государство.

Запорожская Сечь - казацкое государство, которое возникло на юге Украины, когда многие украинские поселенцы бежали от угнетения польско-литовского господства. С середины 16 века по 1775 год в этом регионе был установлен социально-политический порядок, при котором все запорожцы считались политически равными. Центральным руководящим органом был Рада запорожских казаков, которая была создана для исполнительской, судебной и административной деятельности в вопросах войны, дипломатических отношений и распределения продуктов.

Теоретически любой казак мог участвовать на собраниях Рады. На практике, однако, бедные казаки и безземельные крестьяне были отстранены от процесса. Главным на Сечи был кошевой атаман. Его решения были абсолютными во время войны, хотя они могли быть обжалованы в Раде в мирное время. Кошевого атамана избирали сроком всего на один год. В конце-концов императрица России Екатерина Великая приняла решение ликвидировать Запорожскую Сечь.

6. Тайфа Кордова

Кордовский Халифат.

Кордовский Халифат был самым мощным государством в мусульманской Испании в начале второго тысячелетия. Но после смерти очень влиятельного халифского советника Мухаммада аль-Мансура (который фактически являлся настоящим правителем) в Халифате наступил период феодальных смут и он распался на различные государства, которые были известны как тайфы.

Халиф Хишам III продолжал править в столице Кордове, пока он не был свергнут восставшим народом в 1031 году. В Кордове была создана олигархическая республика под управлением Абу-л-Хазма Джахвара бин Муаммаду. Перед принятием любого политического решения он совещался с советом министров и судей. Просуществовала республика Тайфа Кордова до 1069 года, когда она была захвачена Севильей.

7. Содружество Исландии

Исландия.

В 870 году в Исландии появились первые выходцы из Норвегии, которые бежали из страны после того, как ее объединил король Харальд I. В 930 они впервые в мире основали парламент, который был назван Альтинг. Это была законодательная и судебная система, основанная на норвежских традициях. Одновременно была основана "Исландия эпохи народовластия" или "Содружество Исландия" — республиканское государство. В течение двух недель каждое лето Альтинг проводил встречи, на которых принимались законы и проводились суды.

Тем не менее, в республике не было централизованной исполнительной власти, которая была распределена среди готаров (Вождей). На протяжении большей части древнеисландской истории власть готаров была основана на личных отношениях с фермерами. Ситуация начала меняться в 12 веке, когда некоторые готары стали очень влиятельными и взяли на себя функции исполнительной власти на своих территориях. Местные собрания уступили централизованному принятию решений.

8. Финикийские республики

Демократия в Афинах.

В Финикийском государстве на самом деле довольно часто было народное представительство во власти, хотя Финикия обычно считается монархией. Тем не менее, местные правители, как правило, ограничивались властью над религиозной сферой. Политическая власть принадлежала административным учреждениям с оттенками олигархии и демократии. Некоторые ученые даже предполагают, что финикийское общество, возможно, было первой республикой, которая оказала влияние на рост демократии в Афинах и других греческих городах.

9. Месопотамская "примитивная демократия"

Месопотамия.

В старых исторических трудах Месопотамию часто рассматривают в качестве модели для "восточного деспотизма", сравнивая ее с демократическими традициями в Греции. Тем не менее, некоторые ученые имеют разные мнения относительно уровня участия народа в политике Мессопотамии. Они утверждают, что власть царей в начале Шумера была ограничена советами старейшин и молодых людей. Правителям нужно было консультироваться по поводу принятия важных решений, таких как начало войны. В более деспотических государствах, таких как Вавилон и Ассирия, эти политические структуры превратились в судебные собрания.

10. Древнеиндийские республики

Республики времен Будды.

Существуют свидетельства того, что республики, напоминающие греческие города-государства и римские республики, существовали в Индии во времена Будды. В то время, как некоторыми из государств в Индии правили короли, другие были олигархическими республиками, в политических собраниях которых участвовали члены касты воинов — кшатриев. Эти республики постепенно исчезли, поскольку они были уязвимы для сильных и объединенных соседних королевств.

Каста воинов.

Источник : https://interesnosti.com/2455822814706928203/

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