Соловей-разбойник: кем он был на самом деле

Русские былины с детских лет знакомы каждому жителю нашей страны. При этом большое количество исследований посвящено тому, кем на самом деле являлись былинные богатыри. В то же время об их противниках почти ничего не известно. Вместе с тем было бы интересно узнать, кем в реальной жизни являлся, например, Соловей-разбойник: сказочным чудовищем с птичьей головой или обычным человеком? А где он жил?

Соловей разбойник: герой «средневековых комиксов»

Самое невероятное, что если история Ильи Муромца хорошо известна, а в Киево-Печерской Лавре даже покоятся останки прототипа легендарного богатыря, то происхождение Соловья-разбойника покрыто мраком тайны. Ни в одной из былин нельзя найти «биографии» этого отрицательного персонажа. Исходя из текста былин, можно лишь предположить, что он являлся либо птицей-оборотнем либо обычным разбойником. Если верить лубочным картинам, широко распространенным на Руси, в XVII веке, то Соловей-разбойник все же представляется именно бандитом с большой дороги, а не мифическим существом, как можно было бы предположить сначала. Если бы он был неким сказочным персонажем, то его так бы и изображали, как птицу-Сирин дуальным существом. Но, нет, Соловей – разбойник всегда описывается, как обычный человек.

Разбойник по фамилии Соловьев

Анализируя имя разбойника, с которым боролся Илья Муромец лингвисты пришли к выводу, что ничего странного в нем нет. В средневековой Руси людям часто давали прозвища, посвященные тому или иному животному, которые с течением времени трансформировались в фамилии. Хорошо известно, что царский род «Романовых» берет свое начало от боярина Андрея Кобылы. Знаменитый разбойник Голуб орудовал в центральной России во времена Ивана Грозного. У покорителя Сибири Ермака в соратниках числились бывшие грабители Сокол и Петух. Так, что если бы потомки Соловья-разбойника дожили до наших дней, не изменив своему ремеслу, их бы знали под фамилией Соловьевы.

Где расположен дуб Соловья-разбойника?

Место обитания Соловья-разбойника согласно тексту былин – гнездо на трех, семи, девяти или сорока дубах. Конечно, человеку не пристало жить на дереве, но для бандитской засады оно подходит как нельзя лучше. Впрочем, в истории средневековой Европы существовала популярная традиция постройки домов на деревьях. В 1873 году историк немецкого происхождения Ф. Либнехт подробно описал некий дом крестоносцев, расположенный на большом раскидистом дубе в Польше. Самое интересное, что установить, кем являлся прототип Соловья-разбойника, сегодня не представляется возможным, то место его обитания — известно. Если проложить прямой маршрут из Мурома в Киев, то дорога, действительно, пройдет через Чернигов. Именно здесь былинный Илья Муромец и повстречал Соловья-разбойника на опушке дремучих Брянских лесов. Переложив текст былины на топографическую карту, можно увидеть, что между Киевом и Черниговым находятся Брынские или Брянские леса.

Родовое имение Соловья-разбойника

При этом интересно отметить, что вблизи Брянских лесов находится город Карачев, около которого протекает речка Смородиновка. Но, ведь именно около, считающейся легендарной реки Смородины Илья Муромец и встретил Соловья-разбойника. Дальше еще интереснее: в полутора десятках километров от города расположено село с необычным названием «Девять дубов». В былине же прямо говорится о том, что Соловей-разбойник восседал на девяти дубах, а рядом в селении жили его многочисленные родственники. 14 апреля 1890 года «Московские ведомости» опубликовали сообщение жителя Карачева, который заявил, что местные старожилы знают точное место битвы Ильи Муромца и Соловья-Разбойника. По его словам даже жив пень, на месте которого росли девять дубов, где находилась засада Соловья-разбойника. Учитывая, что дубы имеют срок жизни до 900 лет, эти слова вполне могли быть правдой. Получается, что Соловей-разбойник вместе со своей семьей жил в селении Девять дубов в 13 километрах от города Карачева в Черниговской области. Можно предположить, что современное население этого села является потомками знаменитого разбойника.

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