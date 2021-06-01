Иван Грозный: кем он был «по национальности» на самом деле

Межэтнические браки были свойственны не только Романовым, но и Рюриковичам. Это серьезно затрудняет определение национальности монархов первой правящей династии в России. Подобная ситуация сложилась и с царем Иваном IV, в котором намешано множество самых разных кровей.

Татары или балты?

Иван IV Васильевич (Грозный) является старшим сыном Великого князя московского Василия III и Елены Глинской. Особый интерес с точки зрения родословной представляет мать Грозного. Глинские – литовский княжеский род, представители которого долгое время владели землями Левобережной Украины. Однако в 1508 году Михаил Львович Глинский (дядя Елены) организовал неудачный мятеж, после чего он и его родственники оказались в Москве. По одной из версий, свое происхождение Глинские ведут от рода Ольговичей, одной из ветвей Рюриковичей, по другой – они выходцы из татарского рода.

Вторая версия звучит довольно убедительно, так как подтверждается частными родословными, такими как Синодальный список или Келейная книга. Там сказано: «И после Донскаго побоища Мамаев сын Мансур-Кият (Маркисуат) Князь зарубил три городы Глинеск, [да] Полдову (Полтаву), [да] Глеченицу (Глиницу)». Мансур-Кият – это старший сын золотоордынского темника Мамая, который пусть и не был чингизидом, но все же являлся представителем высшей татарской знати. Елена Глинская, по мнению сторонников этой версии, – прямой потомок в шестом поколении Мансур-Кията.

Согласно преданию, после убийства генуэзцами Мамая в Крыму его сын покинул полуостров и отправился в Орду собирать войско с целью основания ханства. В итоге на территории современных Полтавской и Сумской областей Украины появилось независимое квазигосударство, получившее название «Княжество Мансура». Там и был основан город Глинск, где сформировалась будущая династия литовских правителей.

В пользу версии ордынских предков Елены Глинской свидетельствует тот факт, что Иван Васильевич прекрасно владел татарским языком и даже называл себя прямым потомком темника Мамая. Любопытно, что обоих своих сыновей, достигших совершеннолетия, Ивана и Федора, он женил на девушках из татарских семей: первого на Евдокии Сабуровой, второго на Ирине Годуновой. «Татарская тема» в принципе будет проходить лейтмотивом через жизненный путь Ивана Грозного. Вспомним хотя бы его «отречение», пусть и фиктивное, от престола в пользу коронования на царство касимовского хана Симеона Бекбулатовича.

Булгария

Существует версия, что Иван Грозный искал свои корни в Волжской Булгарии, именно поэтому после взятия Казани он приказал своим людям изучить этот вопрос. Позднее в письме к английской королеве Елизавете I царь упоминал, что происходит из древнего скифского рода. Чувашей, которые жили на землях некогда принадлежавших Волжской Булгарии, Иван Васильевич считал потомками скифов: очевидно поэтому он запрещал их обращать в крепостные, называя народом, родственным ему по крови.

В 1990-х годах известный криминалист и скульптор Сергей Никитин по сохранившемуся черепу воссоздал портрет Елены Глинской. Перед нами предстал тип, больше свойственный северо-западным славянам или балтам – неширокие скулы, вытянутое лицо, прямой нос и немного выступающий подбородок. Хорошо сохранившийся скелет свидетельствовал, что рост матери Ивана Грозного составлял примерно 165 см. Для своего времени она была довольно высокой женщиной.

Кроме того, эксперты определили, что у Елены были длинные ноги, узкие бедра и изящные руки. Сохранились и фрагменты волос – они оказались рыжего цвета. Эти данные заставили поставить под сомнение татарское происхождение Елены Глинской, либо новая кровь за шесть поколений фактически свела на нет восточные черты, которые могли ей достаться от далеких предков.

И римляне, и немцы, и армяне

По отцовской линии Ивана Грозного на себя обращает внимание его бабка Софья (Зоя) Палеолог, супруга Великого князя Ивана III, племянница последнего византийского императора Константина XI. Родословная Софьи имеет итальянские корни: её дедом по материнской линии был Чентурионе II Дзаккариа, последний князь Ахейский (1404—1430 гг.), отпрыск знатного генуэзского купеческого рода, утвердившегося в Морее.

Через еще одного предка Софьи Палеолог – византийского императора Михаила IX, точнее через его супругу принцессу Риту II, представительницу армянской княжеской династии Хетумидов, корни Великой княгини Московской ведут на другой конец Средиземноморья – в Киликийскую Армению (сегодня это южное побережье Турции). Рита являлась дочерью армянского царя Левона II Великого. Историки даже подсчитали, что в жилах Ивана Грозного течет примерно 1/128 часть армянской крови.

А что же говорил сам Иван IV о своей этнической принадлежности? Судя по всему, он прекрасно знал родословную, а поэтому смело находил свои корни в различных частях света, в частности, Древнем Риме. «Мы от Августа Кесаря родством ведемся», — таковы были его слова, зафиксированные современниками. Правда никакими документальными свидетельствами родства Грозного с внучатым племянником Юлия Цезаря и основателем Римской империи Октавианом Августом историки не располагают.

Не раз Иван Васильевич упоминал, что в его предках есть и представители знатных германских родов. Так, очевидец переговоров Ивана Грозного с герцогом Магнусом Ливонским засвидетельствовал следующие слова царя, которые тот сказал в присутствии Боярской думы и иностранных послов: «Сам я немецкого происхождения и саксонской крови».

Историк Николай Карамзин писал, что Иван Грозный гордился своим германским происхождением, а поэтому, несмотря на войну с Ливонским орденом, призывал благосклонно относиться к пленным немцам. Английский дипломат Джайлс Флетчер, длительное время живший в Москве, объясняет тягу Ивана IV ко всему немецкому еще и тем, что царь стыдился своего русского происхождения, полагая что все русские воры и ни на что более не способны.

Впрочем, и сам русский народ, по мнению царя, имел германские корни. В 1547 году немецкий купец Ганс Шлитте, которого Иван Васильевич направил в Европу завербовать и привезти в Москву «мастеров и докторов», утверждал, что имел также поручение от царя доставить письмо римскому императору Карлу V, в котором якобы от имени монарха сообщалось, что русские и римляне «одного корня и происхождения с германцами». Впоследствии Иван IV подобную мысль высказывал в письме, написанном в 1573 году шведскому королю Юхану III. В нем царь пояснял, что «варяги», из которых происходил Рюрик и его племя Русь – «суть не шведы, а именно немцы».

О чем рассказал портрет

Ответ на вопрос о национальной принадлежности Ивана Грозного в какой-то степени могла дать реконструкция черепа первого русского царя. И она была сделана в 1963 году известным антропологом и скульптором Михаилом Герасимовым после вскрытия могилы Ивана Грозного, захороненного на территории Кремля. Скелет русского монарха оказался в хорошей сохранности. Ученый установил, что рост Ивана IV для своего времени был довольно высоким – примерно 178-179 см, царь имел крупное телосложения и был склонен к полноте.

Однако скульптурный портрет Грозного не совсем согласовывался с его телосложением – вместо ожидаемого балтийского или северорусского типа, как у его матери Елены Глинской, работа Герасимова продемонстрировала нам вполне азиатские черты. Правда, научный мир это не сильно удивило. Похожий результат дала реконструкция Герасимовым облика Андрея Боголюбского, осуществленная в 1930-х годах. Великий князь Владимирский был плодом союза Великого князя Московского Юрия Долгорукого и дочери половецкого хана Аепы, Анны, что объясняло восточные черты Андрея Юрьевича – узкий разрез глаз и нависшие верхние складки век.

Однако, когда уже в XXI веке ученый Виктор Звягин проводил судебно-медицинская экспертизу мощей Андрея Боголюбского, он с помощью компьютерного моделирования выяснил, что Герасимов ошибся в воссоздании деталей внешности Андрея Юрьевича: наличие монголоидных черт Звягин не подтвердил. Сегодня историки склоняются к тому, что мнение, согласно которому у половцев доминировал монголоидный расовый тип, было ошибочным. Новое воссоздание облика Андрея Боголюбского показало наличие явно выраженных европеоидных черт.

Возможно, и в портрет Ивана Грозного, выполненный Герасимовым, закралась та же ошибка: скульптор немного переборщил с передачей азиатских черт русского царя. Косвенно это подтверждает работа упоминаемого выше Сергея Никитина, который в 1994 году реконструировал облик бабки Ивана IV по отцовской линии, Софьи Палеолог. Сравнение двух портретов в профиль показало удивительное сходство Ивана со своей византийской (греческой) родственницей. Это сравнение в значительной степени подрывает версию, что Елена Глинская родила сына не от Василия III, а от фаворита-боярина.

Сегодня можно с уверенностью заявить, что Иван Васильевич Грозный благодаря пестрой родословной впитал в себя черты многих народов. Однако он несомненно принадлежал к русскому этносу с примесью балтийского и средиземноморского типов. Наличие восточных черт в облике русского царя если и имеется, то носит крайне незначительный характер.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/157977

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