Александр Дутов: кто и зачем провел тайную эксгумацию последнего «белого атамана»

Атаман Александр Дутов был непримиримым врагом большевиков. Даже после того, как Гражданская война уже явно была проиграна, он не собирался прекращать борьбу. Находясь в Китае, атаман планировал взять реванш у красных, объединившись с другими антибольшевистскими силами. Но в феврале 1921 г. чекисты убили А.И. Дутова. Причем, вскоре после похорон его могила была кем-то разрыта, а голова похищена.

Лидер белоказаков

Глава Оренбургского казачьего войска крайне враждебно воспринял Октябрьскую революцию 1917 г. Он сразу же объявил войну красным. Войско А.И. Дутова яростно сражалось с большевиками, но в сентябре 1919 г. атаман потерпел сокрушительное поражение под Актюбинском. Сначала уцелевшие казаки отступили в Семиречье, а в мае 1920 г. были вынуждены уйти в Китай.

Обосновавшись в Суйдуне, Александр Ильич координировал разведывательно-диверсионную и идеологическую деятельность, которую противники большевиков вели по разные стороны границы. Атаман сплотил вокруг себя всех, кто был недоволен советской властью.

Понимая, что разведчики и эмиссары А.И. Дутова будут постоянно создавать проблемы, руководство ВЧК приняло решение о ликвидации лидера белоказаков. Поначалу чекисты планировали выкрасть атамана ради показательного суда над ним. Но когда диверсанты убедились в невозможности похищения, им приказали убить военачальника.

Теракт в Суйдуне

Среди зарубежных и отечественных специалистов существует множество версий случившегося. Известный исследователь истории Гражданской войны Вадим Гольцев, изучив воспоминания современников и архивные документы, представил читателям наиболее полное описание убийства лидера белоказаков в своей книге «Терновый венец атамана Дутова» (СПб, 2017 г.).

Спецоперацию чекистов возглавил начальник Джаркентского отдела милиции Касымхан Чанышев. Поскольку он был представителем зажиточного рода, ему не составило труда втереться в доверие к атаману.

Вечером 6 февраля 1921 г. в доме А.И. Дутова из охраны оставались только ординарец Василий Лопатин и часовой Василий Маслов. В это время началась спецоперация, в которой участвовали шесть чекистов. Один из них, Султан Маралбаев, остался за воротами крепости с резвыми скакунами, на которых диверсанты планировали скрыться после убийства. Мукай Байсымаков, Азиз Ушурбакиев и Юсуп Кадыров в дом А.И. Дутова тоже не вошли. Они ждали снаружи и должны были прикрыть отход группы.

Непосредственным исполнителем теракта стал Махмуд Ходжамьяров. Он передал атаману ничего не значащую записку, и когда тот отвлекся на чтение, быстро выхватил револьвер и выстрелил в лидера белоказаков. На громкий звук в кабинет шефа вбежал ординарец, и сразу же получил пулю. Поскольку А.И. Дутов еще был жив, исполнитель теракта спешно выстрелил в него еще раз и выбежал из кабинета, где его поджидал К.Г. Чанышев. Тогда Мукай Байсымаков застрелил часового.

Смертельно раненый атаман промучился всю ночь и скончался к утру. Умерли и ординарец с часовым. А диверсантам удалось скрыться. Они вернулись в Джаркент 11 февраля.

Осквернение могилы

Воспоминания современников тех событий заметно разнятся. По одним данным, атаман был похоронен на кладбище в городе Кульдже, по другим – тело сначала погребли в крепости Суйдуна, а в 1925 г. перенесли на ближайший христианский погост, расположенный у реки Доржинки.

Почти очевидцы в своих мемуарах упоминают о слухах, которые возникли через несколько дней после похорон атамана. Поговаривали, что могила А.И. Дутова была разрыта. Неизвестные зачем-то отрубили голову покойного и забрали ее с собой. А тело просто оставили поблизости.

Если это действительно случилось, то военачальник никак не мог быть похоронен в Суйдунской крепости, занятой казаками. Они бы просто убили людей, покусившихся на прах их командира. Такое мнение высказал доктор исторических наук Андрей Ганин в книге «Атаман А.И. Дутов» (М., 2006 г.).

Кто это сделал

Историк казачества Кирилл Козубский и публицист Максим Ивлев считают, что голову А.И. Дутова отрезали и забрали с собой диверсанты из группы К.Г. Чанышева. Об этом исследователи написали в статье «Теракт в Суйдуне: убийство Оренбургского атамана», которая опубликована в альманахе «Белая гвардия» (№ 8, 2002 г.).

По мнению авторов статьи, организатор и исполнитель теракта несколько дней скрывались в Кульдже. Так им удалось сбить со следа бросившихся за ними в погоню казаков. А на обратном пути, двигаясь к границе, Касымхан Чанышев и Махмуд Ходжамьяров тайком пробрались на Доржинское кладбище и потревожили покой атамана.

А вот историк В.А. Гольцев не согласен с коллегами. Проанализировав данные о лицах, награжденных ВЧК после ликвидации А.И. Дутова, он пришел к выводу, что могилу атамана разрыли Абубакир Джунусов и Батырхан Чанышев. Таким было особое задание Джаркентской уездной чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

Доказательство смерти

Чекисты нуждались в неопровержимом доказательстве смерти А.И. Дутова, поэтому им понадобилась его голова. Это основная версия, которой придерживается большинство исследователей.

К.Э. Козубский и М.Н. Ивлев также полагают, что диверсантам необходимо было не только убедить свое начальство в выполнении задания, но и самим в этом удостовериться. Ведь когда Махмуд Ходжамьяров покидал кабинет атамана, тот был еще жив.

Не исключено, что руководители Джаркентской УЧК решили добыть голову лидера белоказаков, дабы продемонстрировать московским товарищам свое служебное рвение. Местные чекисты, вероятно, рассчитывали получить за это дополнительные награды.

Акт возмездия

Над трупом атамана могли надругаться люди, ненавидевшие его за многочисленные расправы над мирными жителями.

Карательные отрады А.И. Дутова погубили несколько тысяч человек. Об этом кандидат исторических наук Илья Ратьковский написал в статье «Белые репрессии в Оренбуржье в период Гражданской войны в России в 1917-1919 гг.», которая вышла в «Петербургском историческом журнале» (№ 2 за 2015 г.).

Мистический ритуал

Традиция обезглавливания поверженного врага существовала во многих армиях мира с древних времен. Считалось, что таким способом можно лишить остальных противников решимости продолжать сражение.

Некоторые мистически настроенные люди предполагают, что в руководство ВКП(б) входили масоны. Они могли использовать голову А.И. Дутова, как и останки других военачальников белого движения, в своих тайных ритуалах.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158471-aleksandr-dutov-kto-i-z...

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