Царь Давид, Псалмопевец

Когда бедняк дед Матвейко отправился по дороге на тот свет, он в начале остановился на распутье, где было много путников вроде него.
– Бог в помощь! – поздоровался он с ними и, не долго думая, спросил:
– Эй, мужички, где тут дорога в ад?
Все посмотрели на него с изумленьем.
– В огонь-то, в огонь по какой дороге идти? – пояснил громко дед Матвейко.
Ему показали дорогу и он зашагал по ней.
– Меня наверняка туда отправят, – размышлял он, – так я вовремя и приду… Куда мне в рай, голодранцу этакому… рай для господ… С этакими лохмотьями и потрескавшимися руками кто ж меня туда пустит! Восемьдесят лет мучился и страдал как собака, так сейчас, что ли, на хорошее житье попаду? Верно, старался по Божьей правде жить, да ведь кому до этого дело. Такими как я, что ли, будет Господь заниматься? Мы еще с рождения у черта записаны… Был бы я хотя бы праведником, так ведь пил! Пил! С горя пил, правда, но все же пил! Нет в жизни счастья, думаю, – пей!.. Пей, а там будь, что будет!.. Вот и вымостил себе прямую дорожку в ад. Теперь туда и иду. Уж если топиться, так топиться – в море, а не в луже.
Немало отшагал так дед Матвейко, углубившись в свои мысли, как вдруг какой-то ангел дернул его за плечо:
– Стой, дедушка, ты куда идешь?..
– Да вот, видишь, в огонь…
– В огонь? Ты не туда идешь, дедушка!
– Как не туда? Туда, сынок, туда. Ты не смотри, что я прост, знаю я, что к чему.
– Да ведь ты в рай записан, дедушка!
– Слышь, паренек, – рассердился дед, – иди-ка ты себе по дороге, стыдно над стариками смеяться…
Ангел, поняв, что добром не получится, обнял крепко старика и полетел с ним высоко в светлые небесные пространства, где сладостно пахло ладаном и реяло множество светлых ангелов, восклицавших “Свят, Свят, Свят“ так дивно, что голова кружилась.
– Ты куда это меня несешь, паренек, тебя начальство не похвалит за это! Не видишь, что ли, что от меня водкой пахнет? – вопит дед Матвейко и хочет вырваться, но ангел еще крепче прижимает его к себе и возносит все выше в светлые просторы – прямо к воротам рая.
Райские ворота были сделаны из золота и самоцветов и светились ярче солнца. Перед ними ждал святой Петр с серебряным ключом в руках и большой книгой под мышкою.
– Из какой деревни? – вопросил он деда Матвейку и стал листать книгу.
Деду Матвейке некуда деваться. Покряхтел, покряхтел, да и открыл рот:
– Из Подуевки я…
– Из По?..
– Из Подуевки! – крикнул громче дед Матвейко, решив, что святой Петр не слышит.
– По… По… По… – листал книгу святой Петр. – Подуевка… Входи, – праведен.
– Не может быть!.. Ты, святой Петр, ошибся, видно!
– Как так ошибся? Это тебе не пирог с капустой, а книга, пронумерованная и подпечатанная Божьей рукою, – рассердился святой Петр…
– Ну раз так, ладно! Только потом смотрите не раскайтесь, – ответил дед Матвейко.
– Почему?
– Да пойми ты, человек, я много выпивал и не могу быть праведным.
– Много выпивал, но и много горевал, прощается тебе, – ответил святой Петр и отворил райские ворота.
– Слышь, святой Петр, мне бы и ослика моего сюда, – спохватился дед Матвейко, но ангел уже втолкнул его в рай и он, изумленный и потрясенный, не успел докончить слова.
…Войдя в рай, дед Матвейко вспомнил о своей старухе, оставившей задолго до него грешную землю.
– Раз сюда пустили даже такого как я, который пил и жену колотил, то она-то здесь должна быть в самой середке. Она была кроткая как божья коровка, все прощала… Эх, куда бы я был без нее?
И он обратился к одному ангелочку:
– Слышь, летунчик, есть тут такая баба Матвеица, – Треной ее зовут?
– Из какой деревни?
– Из Подуевки…
– Есть, есть, – сказал ангелочек и повел старика по раю.
– Ну, диковины, ну, чудеса! – ахал дед Матвейко при виде тех славных райских красот, которые только праведники узрят.
– А поп Николай тоже здесь? – стал он расспрашивать ангелочка.
– Кто?
– Поп Николай из малой церкви, который давал нам деньги с процентами… Стыдно мне перед ним. Был у меня к нему долг, а он взял и помер, и долг тоже вместе с ним.
– Поп Николай в огне, дедушка.
– Да ты что!
– Честное слово!
– Да ведь он был поп, священник значит!
– Все равно… Здесь никому не дают поблажки – каждому по делам его. Хоть и поп был, да грешил. Даже сам архиерей, хоть он и архиерей, а тоже в огне.
– Да ты что!
– И он наказан, дедушка… Хоть и архиерей был, но саном своим гордился и только вельмож считал за людей, а на бедных вообще и не смотрел, брезговал ими; милостыню если и давал им, то с презреньем, стараясь поскорей отделаться от них. Одевался богато и объедался что ни день, а людей воздерживаться учил… Это разве не грех?
Дед Матвейко потер рукой лоб и сказал:
– Да знаю я разве, грех это, не грех… Мы люди неученые, не понимаем. – Пошли лучше в кабак, выпьем по рюмочке, а то уж глотка, знаешь, горит как горячие уголья.
- Здесь, дедушка, кабаков нету!
– Врешь!
– Вот те крест, нету!
– Ну, вы тут простаки, я вижу! Да разве можно, чтоб при такой красоте да не было кабаков! А где ж тогда человеку отдохнуть, выпить по рюмочке, подкрепиться? Вот я, скажем, аж с земли пришел, уморился… Там поп говорил нам, что в раю есть все, что захочешь, а оно вот как… Лучше бы я в ад пошел. Там кабаки есть?
– Есть.
– Так отведи меня туда, милок, зачем мне вся эта здешняя красота, если нету ни капли водки! В аду, правда, плохо, да я уже ученый: помучаюсь, помучаюсь, да и выпью в добрый час – и полегчает!
– Нельзя, дедушка!
– Эх! – вздохнул старик, – да это на тюрьму похоже! Чтоб нельзя было пойти, куда захочешь!
– Привыкнешь, дедушка! – попробовал утешить его ангелочек.
– Да что ж это, и здесь, выходит, привыкать надо? – вздохнул дед Матвейко и начал хитрить:
– Слышь, милок, – сказал он ангелочку, – вы бы тут кабак открыли. Нельзя без кабака! Ты подумай: придет, скажем, сборщик податей – куда его?
– Нету здесь податей, дедушка!
– Врешь!
– Ей-Богу, нету!
– Ой, святая матушка Богородица, да тут и вправду хорошее житье! – завопил от радости дед Матвейко и, перекрестившись, продолжил:
– Вот это-то больше всего мне у вас нравится.
И пошел искать свою старуху.
7 комментариевПодписаться
Это что, неизвестный псалом царя Давида? ))
Алексей, Еретическая чушь сказочка, для Православных дурачков! Во первых в библии люди спасаються в Царствии Небесном, а не в Раю, ибо она уже уничтожена окончательно! И вского рода люди типа всю жизнь пили, мучались страдали и жили в нищете, почему то стали без искупительной жертвы за грехи покаяния в жизни почему то попадают рай, по делам плоти, и верить для этого не нужно даже, а в библии это вощето означает человек проклят, или на нем висит Анафема, и на нем висит гнев Господа к суду на день Господень, и прямо указано в учение апостола Павла - пьяницы Царствия Божьего не наследуют, ибо у них бог это чрево. А ведь само писание говорит, что праведники только спасаются как бы из огня, и это праведность дається тем кто поверит Господу ибо это воля самого Господа!, и это от слышания слова самого Господа!
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9 Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,
10 ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют.
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Так что все проверяй Св. Писанием а то дурят тут сказано, ибо все тут от учения Антихриста!
Сергей, Вы зря потратили на меня свое время.
Аз есмь пьяница злоречимый, хищник и блудник.
И Господь простит мне все грехи - ибо Сам Он Таков.
Алексей, Ну вы и сказочник, прежде всего знание слов надо знач что означает ибо эти слова из славянского перевода библии, поэтому лучше пользуйся современным переводом.
Слова пьяницу и злоречимый я думаю вы поняли, примерно или приблизительно примитивно что означают, но и не основываясь на учении апостолов.
Хищник - это работорговец, который мог взять пленить человека и продать на невольничном рыке рабов.
Блудник - это человек е верный богу Отцу Небесному, который пошел за богомерзким поклонением идолом и учением учению Сатаны, к этому Православные все относятся ибо они все идолопоклонники ибо про них написано что они, как и Католики означают Вавилонскую блудницу, ибо на их рука море крови святых.
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1. Затем подошёл один из ангелов с семью чашами и сказал мне: «Пойдём, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей у многих вод.
2. Цари земные блудили с нею, и люди, живущие на земле, упивались вином её блуда».
3. Он перенёс меня в Духе в пустыню, и я увидел женщину, сидящую на звере алого цвета, полного богохульных имён, у которого было семь голов и десять рогов.
4. Женщина была облачена в пурпурный и алый цвет и блистала золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В руке своей она держала золотую чашу, наполненную непристойностями и мерзостями её блуда.
5. На лбу у неё было написано имя, имеющее тайный смысл:
ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТЬ БЛУДНИЦАМ И НЕПРИСТОЙНОСТЯМ ЗЕМНЫМ
6. Я увидел, что женщина пьяна от крови Божьего народа, то есть крови тех, кто несёт свидетельство о Йешуа. Увидев её, я чрезвычайно удивился.
7. Тогда ангел сказал мне: «Почему ты так удивлён? Я расскажу тебе о тайном значении женщины и зверя с семью головами и десятью рогами, который нёс её на себе.
8. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из Бездны; но он уже близок к погибели. Люди, живущие на земле, чьи имена не были записаны в Книгу Жизни от основания мира, весьма удивятся, увидев зверя, который был, и нет его, но должен явиться.
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