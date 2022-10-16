Загадка, как узнать точное время

Порой узнать точное время бывает не так просто.
Альберт Эйнштейн экспериментирует с двумя необычными часами, у обоих из них 24-часовой циферблат.
Одни часы идут вдвое быстрее своей нормальной скорости.
Другие часы идут назад, но с нормальной скоростью. При этом и те, и другие показывают верное время в 13.00.
В какой еще час стрелки этих часов совпадают?
Ответ
Каждый час одни часы опережают время на два часа, а другие отстают на один час, так что разница между ними составляет три часа.
Соответственно, после 8 часов разница составит 24 часа, то есть они будут показывать одно и то же время. Через 8 часов после 13:00 будет 21:00, и на обоих часах будет 05:00.
А вы знали об этом?
Любопытно, что поскольку Крупская, как и многие высшие партийные деятели, часто неправильно писали в творительном падеже отчество Ленина : вместо «Ильичом» писали «Ильичем», лингвисты сделали негласное исключение, официально приняв это единственным утвержденным правилом правописания отчества вождя. А вот все остальные обладатели аналогичного отчества обязаны были подчиняться принятым нормам.Кроме того, именно Сталин запретил использовать букву «е» вместо буквы «ё» в русской письменности. Как не парадоксально , но в «стране победившего пролетариата» даже русский язык не был государственным.Подобное негласное исключение, связанное с советской идеологией, могло произойти только в такой диктаторской стране, как СССР!
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