Почему нам не по пути? (предназначено для русских, а не украинцев )

Этот текст я писала для русской аудитории и честно постаралась разместить его именно на русском ресурсе, разослав ряду тамошних изданий. Однако, не получила ни привета-ни ответа. Очевидно, не формат. В принципе, ничего необычного: если мы готовы в Украине выслушать, опубликовать, включить в прямой эфир едва ли не каждый голос из России, то в России критический голос из Украины, в лучшем случае, будет транслирован нашими немногочисленными друзьями в РФ на ограниченных в своем воздействии на массы ресурсах. Так или иначе, печатаю этот текст в своем блоге с надеждой, что добрые люди распространят его и среди тех, кого недавно принято было именовать "братьями".



До недавних пор среди украинцев очень популярной была позиция: "мы против Путина, но мы ничего не имеем против обычных русских". Мол, это все он – ВВП – мутит воду, тужась со всех сил восстановить империю за счет Украины. Это он качает на весь мир истерику каждый раз, когда слышит про малейшее телодвижение Украины в сторону ЕС, или, не дай Бог, НАТО. Это он чуть ли не лично закручивает газовый кран за непослушание и рассказывает своим западным партнерам на саммитах и в телефонных разговорах о том, что Украина – это даже не совсем страна. Это он спит и видит, как бы побыстрее оттяпать кусок Украины, а желательно – проглотить и всю целиком в виде федерализированного пирога.



О простых россиянах большинство моих знакомых, друзей в жизни и социальных сетях и просто случайных собеседников были другого мнения: мол, этот ж, как ни крути, братский народ, он хоть и ностальгирует в массе своей по былому величию, но уже почти смирился с мыслью, что Украина – суверенное независимое государство, с которым можно дружить, можно ссориться, но жить придется под разными крышами. Да, нам очень не нравилось, когда нас называли хохлами-нахлебниками, которых Россия якобы с барского плеча содержит, хотя мы годами платили за российский газ одну из самых высоких цен в Европе, а богатая РФ – одну из самых низких цен за его транзит и смешную по мировым расценкам цену за аренду Черноморского Флота РФ в Севастополе. Но мы списывали это на остатки синдрома старшего брата, от которого рано или поздно наши соседи избавятся. Мы даже подыгрывали этому синдрому: в решающие моменты внешнеполитического выбора Украины, многие мои сограждане неизменно вопрошали: "А как отреагирует на это Россия? Не обидится ли братский народ? Не поссоримся ли мы с ним навсегда?".



Опросы общественного мнения в России, которые продемонстрировали ошеломляющую поддержку деятельности Путина после аннексии Крыма (82%) – стали для одних украинцев самым красноречивым доказательством их правоты в том, что главная угроза для суверенитета Украины – это Россия, а для других (и их явное большинство) – самым настоящим культурным шоком. Оказалось, что Крым – это каприз не только Путина, это его очередная взятка собственному народу. Чтобы радовался, ликовал и горя не знал.



Ничего, что 81% украинцев (опрос социологической группы "Рейтинг") не поддерживают российскую кампанию по защите русскоязычного населения. Большинство граждан (54%), независимо от региона и социальной группы, расценивают действия России не иначе как вторжение и оккупацию. 85% украинцев почему-то, в отличие от Путина, не чувствуют, что на них осуществляется какое-либо давление или угрозы в связи с общением на русском языке. Один из самых популярных сегодня и один из наиболее точно передающих отношение украинцев к русской защите анекдотов звучит так:



Встречаются Абрам и Изя на набережной в Одессе. Изя спрашивает:



- Абрам, а что это вы стали говорить на украинском? Вы боитесь, что вас побьют "бандеровцы"?



- Нет, что вы! Я боюсь, что меня придут спасать русские!



Мы все больше осознаем – это не война Путина с Украиной, это война России с Украиной. И эта война стала точкой невозврата в наших отношениях, поскольку главные бои сегодня происходят на мировоззренческом, а не военном, дипломатическом или информационном фронте. Украина – с Крымом или без Крыма – обречена идти путем, который не имеет ничего общего с евразийскими проектами Путина. Путин дал право даже самым осторожным украинцам не оглядываться на Россию, когда они голосуют за Европейский Союз или НАТО. Те 52% украинцев, которые уже сегодня бы проголосовали за членство в ЕС – это результат его работы. И этому большинству не помешало сформироваться ни накопившееся за последние месяцы разочарование украинцев в ЕС как организации, у которой лучше всего получается "выражать свое глубокое беспокойство", а вот с действиями хуже; ни информационная кампания, которую в течение последних года-полтора проводили друзья Путина в Украине, скупив уличные рекламные площади по всей стране и фактически приравняв Соглашение об ассоциации к гей-бракам; ни понимание того, что ни завтра, ни послезавтра Евросоюз не заключит Украину в свои объятия как нового полноценного члена.



И то, что Таможенный Союз сейчас поддерживает меньше украинцев, чем членство в НАТО (28% против 34%) – тоже его, Путина, работа.



Как бы там ни было, чем дальше, тем больше у нас, украинцев, появляется вопросов не только к Путину, но и в целом к российским "братьям".



- У вас главный запрос – возрождение "великой державы". У нас главный запрос – на комфортную и современную страну. Нам не нужны ракеты, ядерное оружие и чужие территории, если наши родители будут жить в среднем лет на пятнадцать меньше, чем живут их одногодки в странах Евросоюза; если самым лучшим способом экономии времени при решении любой бытовой проблемы является взятка; если вместо независимого телевидения – "зомбоящик", который не дает ответ на вопрос, что происходит в мире, зато прекрасно дает ответ на вопрос, кого сейчас надо ненавидеть.



- Если мы, как вы оскорбительно говорите, "хохлы" – нахлебники, бездельники, предатели и местами даже "фашисты" – зачем вы нас так параноидально добиваетесь? Методом шантажа и угроз пытаетесь включить в свои альянсы и интеграционные проекты? Зачем такой балласт для возрождения вашего величия?



-Вы постоянно обвиняете нас в невозможности договориться, а как, простите, договориться с вами, если у ва срыв любого международного соглашения объясняется потом как не проделками пьяного Хрущева (как передача Крыма), то вынужденным шагом больного Ельцина (как решение ОБСЕ от 1999 года вывести войска из Приднестровья).



- Вы так заигрались в слово "фашизм", что не заметили, как сделали фашистом каждого гражданина Украины, который не готов стать гражданином России. Ну подумайте логично, кто больше претендует называться "фашистом" – страна, в которой 0,9% населения поддерживает кандидата в президенты – столь обожаемого российским телевидением лидера радикального "Правого сектора" Дмитрия Яроша, или страна, в которой 80% фактически одобряет аннексию и оккупацию части независимого суверенного государства?



- Вы считаете, что встаете с колен, когда вас начинает презирать весь цивилизованный мир, когда против вас вводят санкции (мол, вот как испугались возрождения России), а мы считаем, то встаем с колен, когда чувствуем, что способны поставить на место зарвавшегося гаишника, министра или даже, как демонстрирует опыт последних месяцев, президента. Да, возможно, Майдан не лучшее место, чтобы это делать. И заблуждаются те, кто думают, что нам бы только ничего не делать, лишь бы устраивать революции. Что это такое народной хобби – на Майдан ходить. Это не так. На самом деле, я знаю многих украинцев, которые искренне предпочли бы решать свои проблемы через справедливые суды, милицию, честные выборы, а не с помощью трехмесячного хождения на Майдан, рискуя своим здоровьем и, как оказалось позже, даже жизнью. И сегодня многие искренне надеются, что больше на Майдан идти не придется – на этот раз мы действительно сумеем изменить (или хотя бы подкорректировать) систему, а не лица. И вот почему Юлия Тимошенко – олицетворение как раз той, старой системы – вызывает, к вашему огромному удивлению, не больше каких-то 10-12% среди нас, украинцев.



- Мы способны публично критиковать и осуждать тех политиков, которые мешают нашему движению вперед и подыгрывают вашей пропаганде ("Свобода" и "Правый сектор" – любимая сейчас мишень для критики не только вашего "зомбоящика", но и многих прогрессивных участников Евромайдана). Вы, в свою очередь, пытаетесь оправдать любой бред ваших рупоров пропаганды.



- Вы готовы терпеть экономические трудности ("в нищете, но с великой мечтой") ради того, чтобы вернуться в прошлое, мы готовы терпеть трудности ради того, чтобы наконец-то – после 23 лет проб, ощибок и оглядок по сторонам – сделать рывок в будущее. И если вы думаете, что Евромайдан ударил по карманам только представителей той системы, против которой он стоял, вы глубоко ошибаетесь: потеряли и продолжают терять многие из его сторонников. Но этот тот случай, когда без потерь не будет и приобретений.



- Вы хотите особого пути для России. Мы же, в свою очередь, все больше убеждаемся, что аргументы о "славянских особенностях", "особых православных ценностях" – это просто очередной повод законсервировать ситуацию, не менять дряхлые институции, отказаться от реформ и волком смотреть на весь мир. Ну или дружить с теми, кто готов по разным причинам поддержать любое ваше безумие. Хотя, согласитесь, быть в компании самых развитых стран мира намного приятнее, чем в компании – при всем уважении- Судана, Зимбабве, Северной Кореи, Никарагуа, Венесуэлы, которые поддержали вас в Генассамблее ООН.



- Мы очень рады, что у вас сейчас появилось столько гордости за свою страну. Но мы часто искренне удивляемся, почему вы так гордо расхаживая в куртках "Сочи 2014" на отдыхе в австрийских Альпах или Ницце, напрочь не желаете ехать отдыхать, собственно, в Сочи? И почему, когда телеведущему Киселеву закрывают въезд в ЕС и он тщательно пытается получить визу в Норвегию, то это вызывает жалость, а когда запрещают въезд в Россию МакКейну и он пишет в Твиттере "Похоже, мои канулы в Сибири этой весной сорваны", это звучит, забавно.



- Вы продолжаете из года в год праздновать "великую победу", а у нас человек, который носит "георгиевскую ленточку" сегодня – звучит уже не гордо, звучит угрожающе. И все чаще в шутку – но явно без симпатии – называется не иначе как колорадом.



Конечно, в Украине еще достаточно тех, кто идеализирует Россию Путина больше, чем, наверно, самые верные путинцы в России. Многие из них (если не большинство) – ни разу не выезжали даже за пределы своей области. Для них Россия, к которой они так хотят каким-то образом примкнуть, это либо Россия советская, либо Россия "киношная": где у всех шикарные квартиры, люди на выходных мотаются в Лондон и море-море нефтегазовых долларов, которые позволят Путину взять на содержание каждого нуждающегося русского за пределами России. Ну и, конечно, взамен ничего не придется ни менять, ни делать. Кто-то скажет, что по поводу Евросоюза у украинцев тоже немало иллюзий. Но вот незадача: среди украинцев, которые посещают Евросоюз, неизменно прибавляется желание там жить, а вот у тех, кто ездит в Россию (и любая социология подтвердит), дополнительного настроя быть с ней или туда переезжать не не наблюдается. Вот на чем надо работать, братья вы наши бывшие.

АЛЬОНА ГЕТЬМАНЧУК Директорка Центру "Нова Європа" (New Europe Center)

Источник : https://blogs.pravda.com.ua/authors/hetmanchuk/534a9868b726d...

Хотелось бы ответить этой милой, но майданутой даме :

Дорогая моя Альона!

Когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него войну, мор, чуму и прочие напасти. Однако народ Украины Господь наказал гораздо страшнее, посадив ему на шею бандеровскую профашистскую элиту (вроде всадников апокалипсиса), которая является универсальным бедствием, несоизмеримым с любыми напастями вместе взятым!

Именно майданутые бандеровцы , в отличие от трудолюбивого и героического украинского народа, относится к той категории «патриотов», которые утверждают что всё, к чему можно добавить понятие «самый первый», всё это было украинским. Например, первая в Европе Конституция написана украинцами в XVIII веке, первая подводная лодка сконструирована запорожскими казаками, первыми в Европу кофе привезли украинцы в XVII веке и так далее…Чего греха таить, но и Чёрное море, оказывается, было выкопано древними «украми» деревянными лопатами!

Но особой гордостью для них ,несомненно, являются выдающиеся генетические данные «великих укров». Ведь некоторые, с позволения сказать, псевдоучёные-историки вдохновенно вещают, что украинцами были: Иисус Христос, Будда, Чингисхан, хан Мамай и что особенно «восхищает» — сам товарищ Сталин! Ой, чуть не забыл Геракла, гены которого, видимо, сыграли немаловажную роль в победах на ринге братьев Кличко…

Нельзя также не упомянуть и Миклухо-Маклая, который, если верить бандеровской львовской газета «Экспресс», тоже был украинцем, поскольку едва ступив на берег Новой Гвинеи, Маклай начал учить племена папуасов … украинскому языку и стал экспериментировать по обращению папуасов в украинство!

В результате они довольно скоро научились скандировать «Украина – цэ Гвинея!». И «Даешь безвизовый режим между Украиной и Папуа – новая Гвинея»!

В свою очередь, бандеровцы унаследовали песни и пляски племен папуасов. Может быть поэтому, танцы митингующих на Майдане, чем-то напоминали пляски папуасов? Сегодня же с уверенностью можно сказать только одно – благодаря майданутым бандеровцев теперь Папуа и Украина – почти близнецы-братья, по крайней мере, по уровню экономического развития и качеству жизни и что даже «интеграция в НАТО и в ЕС» не помогут Украине выйти из этой трясины.

Именно эту прозападную бандеровскую шваль безжалостно и варварски используют для противостояния с Матушкой-Россией прозападные якобы борцы за демократию !Впрочем, и сами бандеровцы , нарушая все принципы дипломатического этикета, нагло требуют от своих западных покровителей больше средств и вооружения против России.Наглядным примером этого является попытка неадекватного украинского посла Андрея Мельника , которого в Германии назвали «невыносимым», надавить на федерального канцлера Олафа Шольца, громогласно требуя от него вмешательства НАТО в военный конфликт на Украине. Еще одним камнем преткновения Мельника с немцами стало обсуждение действий националистического батальона «Азов». В частности, посол Украины потребовал от либерального издания Die Zeit не «демонизировать» бойцов в своих высказываниях.Однозначно единственное, кому выгодна сегодняшняя война на Украине, чтобы превратить её жителей в послушных рабов для противостояния с Россией, является Запад.

Сотни лет украинцы воевали то с русскими против татар и поляков, то наоборот. Клялись в дружбе то шведам, то венграм, то Москве, то Варшаве. А потом перебегали на другую сторону. Даже в составе Российской империи и СССР у них периодически появлялись мазепы, петлюры, грушевские, шухевичи и бандеры, мечтавшие об Украине без русских.Сегодня же бандеровские мерзавцы, которые управляют Украиной , превратили её в нацистско-бандитское государство.На протяжении восьми лет они бомбили и обстреливали свой собственный народ,беспрекословно подчиняясь западным паработителям, развязавшим братоубиственную войну на Украине!

Сегодня же с согласия государства и при его участии радикальные националисты занялись воспитанием молодежи. Один за другим появляются летние военно-патриотические лагеря, где десятилетних детей учат драться на ножах и стрелять из автомата. Молодых украинцев воспитывают в национальной ненависти к России и готовят убивать москалей.Подростков заставляют использовать символику запрещенной в России неонацистской группировки Misanthropic Division. Эта организация возникла в среде харьковских футбольных фанатов в 2013 году. С началом войны в Донбассе многие ее члены вступили в неонацистский батальон «Азов» (тоже запрещен в России). На своих страницах в социальных сетях члены группировки крайне негативно отзываются о русских , евреях, чернокожих и мусульманах, допуская откровенно нацистские и расистские высказывания. Война в Донбассе и неразрывно связанная с ней идея противодействия «российской агрессии» сильно повлияли на радикализацию украинского общества.

К сожалению, на Украине государство поручило заботы о патриотическом воспитании молодежи самой активной части общества — радикальным националистам. Но, имея весьма скудные знания и опыт в области воспитательной работы, последние выбрали единственный известный и понятный им инструмент — тренировочный лагерь. Военно-патриотические лагеря на Украине существовали и до Майдана.

С оружием в руках дети отрабатывают армейские тактические приемы. Мало того, кадетам предлагают практическое изучение военной техники, курсы полевой медицины и преодоление полосы препятствий по стандартам НАТО. Существенную роль в программе лагеря играет идеология. «Бей москаля! Бей москаля! Складывайте трупы!» — мальчишка из фильма NBC озвучивает основные заповеди «Азовца».

«Вернем Крым, за ним Кубань и прогоним москальскую срань!» — на манер американского сержанта орет инструктор «Азовца». Кадеты лагеря хором за ним повторяют нехитрую речевку. В том, что из этих ребят в будущем получатся хорошие бойцы для того же «Азова», сомневаться не приходится. Детская психика пластична, и формирование нужных установок происходит очень быстро, если его сопровождают яркие переживания.И не надо забывать,что все эти антирусские лагеря щедро спонсируются западными врагами Матушки-России !

На протяжении всей истории России западные державы неоднократно использовали в своей геополитической борьбе с ней враждебные методы, провоцируя народные бунты, перевороты и т.д.. Например, одними из заказчиков и спонсоров октябрьского переворота в 1917 году были Германия и США, а к развалу же Советского Союза приложили руку все страны входящие в блок НАТО!

Однозначно сегодняшнее военное противостояние между Россией и Украиной является продолжением колониальной политики Запада , особенно же США ! В этом отношении поучительны пророческие слова Отто фон Бисмарка: «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени»!

Как тут не вспомнить строки из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Бородинская годовщина»: «…Наш Киев дряхлый, златоглавый, / Сей пращур русских городов, / Сроднит ли с буйною Варшавой / Святыню всех своих гробов?». Как это не парадоксально, но еще Пушкин первым осознал, что при давлении европейских колонизаторов на Россию немедленно проявится стремление оторвать от Российской империи Украину и лежащие между Западом и Россией земли!

Полагаю, здравомыслящим людям не стоит дополнительно объяснять подлинный смысл этих пророчеств и то, что предсказания Бисмарка постепенно сбываются, особенно в отношении майданутых бандеровских националистов!Однозначно только они, а не весь украинский народ, не могут понять простой истины, что Украина представляет реальную угрозу для безопасности России в первую очередь как страна,активно пытающаяся разместить на своей территории базы НАТО, не думая о том, что непозволительно и главное небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем боле, если эта страна – Великая держава! Однозначно агрессия Запада в отношении россиян носит тотальный неприкрытый характер!

Продолжение в моей статье «Воззвание украинскому народу» https://otari.mirtesen.ru/blog/43560503428/

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты https://otari.mirtesen.ru/blog/43309075785/

Россия взорвет европейские границы https://otari.mirtesen.ru/blog/43935882111

Для чего Запад спровоцировал спецоперацию России на Украин https://otari.mirtesen.ru/blog/43648314579/