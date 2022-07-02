Необычные и шокирующие пиршества таинственного графа Строганова

Граф Александр Сергеевич Строганов (1733-1811) занимал различные высокие государственные должности, был известным коллекционером, благотворителем и меценатом. Многие художники и писатели того времени могли найти у него "открытый стол" - бесплатно пообедать. Строганов был очень богат и гостеприимен и не скрывал свой роскошный образ жизни.

А.С. Строганов

Современникам запомнились воскресные приемы графа, которые он устраивал у себя в загородном доме. Скорее всего, речь идет о Строгановской даче в Санкт-Петербурге на Черной речке. На подобные пиршества граф не жалел денег. Несмотря на то, что перемен блюд было всего три, они могли удивить самого искушенного гостя. Например, щеки селедок. В то время это кушанье было редким и дорогостоящим: для приготовления одной порции уходило более тысячи рыб. Кроме того, предлагали губы лосося, жареную рысь, специально приготовленные лапы медведя и другую дичь. И еще конечно же фрукты, овощи и напитки.

Строганов приглашал на свои воскресные пиры далеко не всех. Присутствовали только самые близкие и важные для графа лица. Они ели на специальных ложах (полулежа). Гостей обслуживали обученные мальчики. Обстановка поражала своим великолепием. На полах были дорогие уютные ковры, на стенах - живопись.

На столах серебряная и хрустальная посуда. Подушки и матрасы на лебяжьим пуху и красивые покрывала. Особую атмосферу дополняли благовония, которые дымились в углах комнаты.

Пир в Древнем Риме

Если кто-то из гостей наедался, а пир еще продолжался, то в ход шло перышко. Им щекотали у себя в горле и после рвоты могли есть снова. Такая процедура никого не смущала. Воскресные строгановские посиделки сравнивали с древнеримскими пирами. Императрица Екатерина II говорила о графе Александре Сергеевиче Строганове, что это тот "вельможа, который хочет разориться и никак не может".Вот такие необычные пиршества устраивал легендарный граф Строганов.

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Вредное вроде бы занятие — из ноздрей выдергиваются крошечные волоски, которые помогают отфильтровывать пыль и грязь из вдыхаемого нами воздуха. Но ковыряют в носу все, кто скрытно, кто прилюдно. От детей до взрослых. Предположение ученых: смысл, возможно, скрыт не в самом процессе, а в его следствии. Ведь многие еще и поедают свои козявки. Отвратительно? Отнюдь. Некоторые исследователи вполне серьезно считают, что это — неплохой способ укрепить иммунную систему организма. Наравне с поцелуями. А на заре эволюции, опять же, он вообще мог оставаться единственным. Когда целоваться было не с кем. Ведь нос отфильтровывает большое количество всевозможных бактерий. Попадая в желудок, эта «смесь» работает как универсальная вакцина — от многих болезней. Злоупотреблять только не надо. Кроме того, американские физиологи утверждают, что пальцевой массаж слизистой оболочки носа, набитой разными рецепторами, улучшает мозговую деятельность.

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