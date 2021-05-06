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Тайна гибели пластического хирурга Александра Шмелева, менявшего внешность Екатерины Фурцевой и Любови Орловой

Тайна гибели пластического хирурга Александра Шмелева, менявшего внешность Екатерины Фурцевой и Любови Орловой

В Советском Союзе не было залитых ботоксом лиц, а героями становились не инста-дивы, а стахановцы. Однако даже тогда существовала отрасль медицины, овеянная тайнами — пластическая хирургия. Доступны ее услуги были лишь самой элите — партийному руководству и самым знаменитым артистам. Был в этой отрасли и свой герой — врач с золотыми руками, чья жизнь трагически оборвалась при довольно странных обстоятельствах. Кто вы — Александр Шмелев?

Тайна гибели пластического хирурга Александра Шмелева, менявшего внешность Екатерины Фурцевой и Любови Орловой

Пластическая хирургия в СССР

В России, а до этого в СССР было стыдно признаваться в омоложении лица. Однако в Москве все же был Институт красоты, двери которого повидали немало знаменитых политических деятелей и боявшихся старости женщин.

Первые пластические хирурги в стране получили важное задание — найти способ избавления от непрезентабельных оспин на лице вождя Иосифа Сталина. Способ был найден, но вот глава государства им воспользоваться так и не пожелал. Да это было уже и не важно. Институт красоты начал работу.

А ЧЕМ НАШИ ЖЕНЩИНЫ ХУЖЕ?

Тайна гибели пластического хирурга Александра Шмелева, менявшего внешность Екатерины Фурцевой и Любови Орловой

Пластическая хирургия в СССР

Откуда взялась идея создать целое подразделение медиков, которые будут оперировать лица и менять внешность? В 1930 году Полина Жемчужина, супруга Вячеслава Михайловича Молотова, побывала в Париже, где увидела салоны красоты.

Вернувшись, она заявила мужу, что наши женщины не хуже.

Так, в Камергерском переулке Москвы был открыт маленький кабинет под названием «Лечебная косметика». И, как ни странно, спрос на эту процедуру был очень большой. Да и стоили процедуры омоложения считанные копейки. Подтяжку лица оценивали тогда в 7 рублей, пластику век можно было сделать за 5 рублей, а прием у врача-косметолога стоил всего 50 копеек.

Пластическая хирургия была, пожалуй, единственной медицинской услугой, за которую брали в СССР деньги. Но при средней зарплате по стране в 70 рублей это, в общем, было доступно. В Москву поехали со всего Союза, ведь аналогичного медицинского учреждения нигде в стране больше нет.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В РАЗВЕДКЕ

Тайна гибели пластического хирурга Александра Шмелева, менявшего внешность Екатерины Фурцевой и Любови Орловой

Пластическая хирургия в СССР

Вскоре партийное руководство по достоинству оценило новую отрасль, и в кабинеты к пластическим хирургам стали приходить сотрудники спецслужб. Долгое время никто не знал, что многие разведчики регулярно меняли свою внешность. Прибегало правительство к услугам пластических хирургов и для выполнения тайных операций.

Об одной из таких операций стало известно после путча в начале 90-х годов. Тогда сотрудники госаппарата не успели уничтожить все документы и журналисты нашли информацию о спецоперации под названием «Доминго». Перед (теперь уже легендарным) врачом Александром Шмелевым стояла задача: изменить внешность главного политического оппонента Аугусто Пиночета из Чили — Луиса Корвалана. Работа была выполнена блестяще! А пресса заинтересовалась именем хирурга.

ЛЮБОВЬ ОРЛОВА И ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА: ГЛАВНЫЕ КЛИЕНТКИ ШМЕЛЕВА

Тайна гибели пластического хирурга Александра Шмелева, менявшего внешность Екатерины Фурцевой и Любови Орловой

Любовь Орлова и Екатерина Фурцева

О докторе Александре Шмелевом известно не так уж и много. Ему доверяли свою внешность жены партийных работников, с ним работала разведка, и на его столе побывали Екатерина Фурцева и сама Любовь Орлова. Причем последняя была настолько довольна результатам, что ее муж режиссер Григорий Александров снял Шмелева в своей картине «Скворец и Лира».

Пожалуй, это единственная возможность увидеть лицо гениального врача. История больше не сохранила ни его фотографий, ни каких-либо более-менее внятных упоминаний о Шмелеве.

К слову, Фурцева была у Александра Сергеевича не единожды. После процедур омоложения она благоразумно отправлялась в санаторий. А вернувшись, выглядела не только помолодевшей, но еще отдохнувшей и загоревшей. Мудрое решение, ведь никто так и не догадался о ее походах в Институт красоты.

Негоже было в те времена такое афишировать. Страна, воспевающая рабочий культ, не могла и не должна была слишком акцентировать внимание на красивых скулах или стертых с лица морщинах. Тогда практически запрещалось гордиться красотой, взамен предлагалось отдавать предпочтение мозолям на руках.

ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ СССР И ЕГО ЛИЧНЫЕ ДРАМЫ

Тайна гибели пластического хирурга Александра Шмелева, менявшего внешность Екатерины Фурцевой и Любови Орловой

Любовь Орлова с мужем и Александром Шмелевым

Александра Шмелева называли гением и лучшим пластическим врачом в стране. Но он был еше и человеком. Потеряв сына, Александр впал в депрессию. Вскоре от него ушла и жена. Слишком много испытаний обрушилось на плечи хирурга, и он пристрастился к спиртному. А алкоголь, как известно, плохой помощник в сохранении тайн.

Поговаривают, что Шмелев стал делиться некоторыми секретами, которые раскрывать не стоило. Но ни единого подтверждения этому нет. Только домыслы и богатая фантазия коллег врача, уверяющих, ни при каких условиях нельзя соглашаться на тайные операции, ведь это всегда чревато последствиями.

СМЕРТЬ ШМЕЛЕВА ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Тайна гибели пластического хирурга Александра Шмелева, менявшего внешность Екатерины Фурцевой и Любови Орловой

Александр Шмелев

В 1986 году, в начале февраля Шмелев отправится на дачу. Вернуться из этой поездки хирургу было не суждено. Смерть Александра Сергеевича до сих пор покрыта завесой тайны, будоража фантазию интернет-пользователей и обрастая новыми теориями. Но, если отбросить в сторону все легенды, то можно заявить: умирал Шмелев медленно и мучительно. Официальная причина смерти — сильный удар головой о тупой предмет.

Нашли Шмеева, уехавшего за город в пятницу, лишь в воскресенье. Он был еще жив. В протоколе следственного комитета было написано: смерть наступила в результате нарушения мозгового кровообращения, отека мозга, наступивших в результате удара шейными позвонками об угол деревянного стола.

Однако гибель его коллеги из того же Института красоты от отравления лакокрасочными изделиями в процессе покраски плинтусов наводит на довольно странные мысли... А были ли эти несчастные случаи такими уж случайными? Впрочем, это все лишь фантазии, которые никак не подтверждены документально.

Источник : https://vitas1917.livejournal.com/2120712.html/

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