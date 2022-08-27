7 вещей, которые нельзя делать после ссоры с партнером

Конфликт с любимым человеком — это всегда неприятно.

Хочется поскорее загладить вину, примириться или поплакаться кому-нибудь «в жилетку».

Но есть вещи, которые категорически нельзя делать, если вы хотите сохранить эти отношения.

О них нам рассказала психолог.

Не усугубляйте ситуацию

Если произошла ссора, не нужно продолжать выплескивать свои чувства и эмоции. В состоянии конфликта они не всегда соответствуют истинным, приправлены обидой, злостью. Лучше взять паузу и сделать первый шаг к примирению спустя некоторое время, возможно, на следующий день, когда чувства улягутся. Оцените произошедшее «холодной головой» и подумайте, кто на самом деле прав, что стало причиной конфликта и как можно из него выйти.

Готовое решение можете обсудить с партнером, но действуйте осторожно и беспристрастно. Не поддавайтесь на провокацию, если возлюбленный снова попытается вызвать вас на эмоциональный ответ. Оперируйте аргументами, действуйте логично, разносторонне оценивая ситуацию.

Не жалуйтесь сторонним людям

Самое худшее, что можно сделать после ссоры, — жаловаться всем подряд (маме, подруге, коллегам), делиться собственным негативным восприятием ситуации. Вы, вероятно, помиритесь, а окружающие будут подключены к этому процессу, и у них может сложиться нелестное мнение о вашем избраннике.

Спустя некоторое время вы забудете о ссоре, но при встрече с этими людьми удивитесь, что они будут вспоминать о конфликте так, будто он произошел вчера.

Мужчине также будет неприятно, если до него дойдут слухи о ваших рассказах, ведь его видение ситуации может отличаться от вашего. Учтите, что окружающие очень любят добавлять собственные детали в чужие повествования, и к вашему партнеру информация может дойти в искаженном виде. А это — еще один повод для конфликта.

Не оскорбляйте личность и чувства партнера

Порой после примирения очень сложно восстановить тот уровень доверия, который был до конфликта. Но это не означает, что нужно переходить на личности и оскорблять любимого человека. Так вы скорее добьетесь разрыва отношений, нежели примирения. Следуйте от оскорблений к аргументам. Наглядно покажите, в чем ваш партнер (по вашему мнению) не прав, и почему он не должен был так поступать. Если виноваты вы, имейте смелость признать это и попросить прощения.

Помните: оскорбляя личность партнера, вы даете ему понять, что он вам неприятен. Тогда возникает логичный вопрос, почему вы до сих пор вместе. Когда причина ссоры — неверный поступок, его всегда можно объяснить и исправить, но личность не имеет к этому отношения.

Не используйте секс как способ примирения

Есть много пар, которые не могут прожить без бурных споров. Они регулярно ссорятся, и каждый раз примирение завершается страстной интимной близостью. У окружающих такие отношения порой вызывают непонимание, но в ход идет объяснение: «Милые бранятся, только тешатся».

Увы, такие «игры» опасны и приводят к формированию лишнего триггера. Возникает посыл: заниматься сексом стоит только после ссоры. В семье, где царят подобные отношения, никогда не будет мира, ведь для проявления страсти необходим конфликт. Если вы не хотите жить в постоянном ожидании очередного спора или эмоциональной провокации со стороны партнера, не используйте интимную близость как инструмент примирения. Допускайте секс только после того, как выясните причину ссоры и разберетесь, кто и почему в ней виноват.

Так вы установите правило: решать все проблемы с помощью переговоров, принимать во внимание мнение друг друга. Когда примирение происходит только с помощью секса, каждый остается со своей точкой зрения и провоцирует новый конфликт, чтобы найти причину для физической близости.

Не культивируйте жалость к себе

Дайте себе остыть и рассмотрите ситуацию с разных точек зрения. В любой ссоре всегда есть два участника, и обвинение кого-то одного не является верной позицией. Наоборот, она провоцирует новый пласт обиды и злости. Если вы склонны в ссоре чувствовать себя жертвой, то, скорее всего, не хотите взять на себя ответственность за ваши отношения и то, что в них происходит. Вы охотнее принимаете точку зрения, в ракурсе которой виноват только ваш партнер, и он должен исправлять ситуацию и просить прощения. Перекладывание ответственности на чужие плечи явно не делает отношения здоровыми и взаимно приятными — вскоре это может спровоцировать разрыв, когда кто-то в паре устанет от навязываемой ему роли тирана или жертвы.

Вместо культивации жалости адекватно и беспристрастно взгляните на ситуацию, подумайте, как видит ее ваш партнер, или попросите его высказать свою точку зрения. Не нужно демонстрировать эмоции, если его мнение отличается от вашего. Примите его как данность и попытайтесь найти компромисс, ведущий к примирению.

Не ругайте себя

Если вы ощущаете себя виноватой за то, что повысили голос или не сдержались, не стоит себя ругать. Помните — вы живой человек, и пока живы, испытываете все спектры эмоций. Далеко не всем удается вовремя включить контроль и быть беспристрастным: для этого требуются специальные тренировки. Ваш партнер тоже время от времени может вспылить, но вы с пониманием к этому относитесь.

Если вы действительно виноваты, извинитесь и объясните причину своего поведения. Но заниматься самобичеванием — совершенно бесполезное дело. Оно не приводит к примирению и не гарантирует, что в следующий раз вы сдержите эмоции и поступите мудро.

Не пытайтесь загладить вину

Этот совет относится к людям, которые пытаются исправить ситуацию и делают первый шаг к примирению даже в случае своей невиновности. Если не вы нанесли ущерб, подобное поведение провоцирует снижение самооценки и напрямую вредит вашему чувству собственного достоинства. Дождитесь, когда партнер осознает свою неправоту. Поддерживайте такой стиль примирения и не пытайтесь сами заглаживать вину, только чтобы сохранить отношения. В этом случае конфликты будут учащаться, а любимый человек перестанет ценить и уважать вас.

Но если вы осознаете свою вину и понимаете, что действительно были неправы, такое поведение тоже недопустимо. Не нужно заискивать или вымаливать прощение — просто признайте, что поступили неправильно, и попросите не держать на вас зла.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2553121457167141706/

А вы знали об этом?

Во многих пророчествах предсказано появление на небе некоего объекта – и это станет началом гибели всего живого. Сергий Радонежский предрек «небесное Светило», которое к Земле устремится. О появлении загадочной звезды говорил и пророк Аввакум. Появление сразу двух солнц предсказывал в XV веке францисканский монах Раньо Неро, прозванный «черным монахом». Он уверял, что на Земле невозможно будет жить из-за жары, поэтому человечеству придется переселяться в подземные города.

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