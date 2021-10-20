Есть праздник, пришедший к нам из первых годов христианства. Он носит название День Святой Троицы. Иногда его называют Пятидесятницей. Икона «Сошествие Святого Духа на апостолов» представляет событие, в память которого он был установлен.

Исполнение пророчеств

Икона "Сошествие Святого Духа" зрительно передаёт нам исполнение как ветхозаветных, так и новозаветных пророчеств о явлении Святого Духа и его очистительном крещении. Этот великий момент, когда на ближайших учеников и последователей Иисуса снизошла обещанная им благодать Божья, описан во 2-й главе книги "Деяния апостолов".

В ней говорится о том, как апостолы, выполняя повеление Христово, данное им на Елеонской горе, не покидали Иерусалим, а ежедневно собирались в Сионской горнице, ожидая обетованного им утешителя ― Духа Святого. С ними вместе пребывала и Пресвятая Дева Мария. В книге описывается, как на десятый день ожидания, утром, все неожиданно услышали шум, наполнивший горницу. Он походил на звуки ветра, несущегося в бешеных порывах.

Чудо, ниспосланное апостолам

Далее произошло то, что икона «Сошествие Святого Духа на апостолов» являет нам во всех подробностях. Неожиданно взорам собравшихся предстали языки пламени, которые, проплыв над ними, почили на каждом из учеников Христовых.

Отныне каждый, исполнившись Духа Святого, обрёл благодать Божью. Этот дар наделил апостолов многими качествами, которые ранее были им не присущи. Он отверз их умы, прежде ограниченные рамками земного, тварного мира, для постижения Божественных истин.

Но не только способность в полной мере понимать слово Божие стяжали в этот миг апостолы. Святой Дух наделил их и всеми необходимыми душевными и физическими качествами для проповеди этого слова среди людей. Им предстояло обратить к свету истины многие народы, и для общения с ними апостолы получили способность проповедовать на чуждых им языках, что привело в смятение свидетелей, оказавшихся поблизости.

Заключение Нового Завета

Икона «Сошествие Святого Духа на апостолов» изображает тот великий миг, который явился рождением Вселенской Церкви Христовой. То, что произошло в Сионской горнице, ознаменовало собой заключение Нового Завета, пришедшего на смену Ветхому, чьи законы были высечены на каменных скрижалях, полученных Моисеем на горе Синай. В связи с этим становится понятна символика, заложенная в пятидесяти днях, прошедших от воскресения Христова до события, в память которого написана икона «Сошествие Святого Духа».

Как Синайский закон был получен евреями на пятидесятый день по выходу их из Египта, где они пребывали в состоянии духовной смерти, так и новый, Сионский, закон Христос даровал людям на пятидесятый день по исшествии своём из гроба, где им была попрана смерть, властвовавшая над миром со времён первого грехопадения. По этой причине именно Пятидесятницей часто называют сошествие Святого Духа на апостолов. Икона, изображающая это событие, также порой именуется этим названием.

Сведения о ранних иконах данного типа

Как было сказано выше, праздник, установленный в память этого дня, отмечался ещё на заре христианства. Когда же свет истинной веры воссиял на Руси, то вместе с ним унаследовали наши предки и традицию празднования особых дней, отмеченных в церковном календаре. Эти праздники нашли широкое отражение в иконописи. Известно, что икона «Сошествие Святого Духа на апостолов» появилась очень рано, но в течение веков её иконографический тип претерпел значительные изменения.

Можно проследить этот процесс, используя дошедшие до нас изображения или свидетельствующие о них исторические документы тех лет. Что же представляла собой самая ранняя, известная ныне икона «Сошествие Святого Духа на апостолов»? Описание её говорит о том, что по своему типу она была близка иконе «Вознесение Господне». Это объясняется очень просто: в давние времена оба этих праздника были объединены в один.

Изменения, внесённые византийскими мастерами

Однако со временем византийские мастера внесли в её написание изменения, ставшие впоследствии той композиционной схемой, которой придерживались во все последующие века. Так, например, в более поздних канонических изображениях часто отсутствует фигура Богородицы. Объясняется это тем, что ей принадлежит совершенно иная, важная роль ― телесное рождение Спасителя, тогда как внимание зрителей должно быть сконцентрировано на Святом Духе и его вмешательстве в домостроительство.

По той же причине византийские мастера отказались и от фигуры Христа. В целом же в поисках оптимального композиционного решения они обратились к широко распространённой в изображениях Древней Греции и Рима схеме ― учитель и ученики. Она представляла собой фигуру учителя и учеников, сидящих полукругом и внемлющих ему.

Окончательный вариант иконы

На этой основе и был написан ими образ «Сошествие Святого Духа на апостолов». Икона представляла сидящих овалом апостолов, над головами которых обозначены языки огня. Центральное же место учителя оставалось на иконах свободным, так как на нём подразумевалось присутствие Святого Духа. Среди особенностей образа надо отметить наличие в его композиции фигур апостолов Петра и Павла, которые, согласно тексту Писания, в этот момент в Сионской горнице не присутствовали, но в силу своих заслуг стали изображаться вместе с остальными учениками Христа.

В заключение нужно упомянуть о фигуре старца в короне, изображаемой в нижней части иконы. Она символизирует народы, получившие от Святого Духа свет богопознания. Описанная здесь композиция может считаться наиболее распространённой, тогда как нередко приходится видеть и иные её варианты. Одним из них является китайская икона «Сошествие Святого Духа на апостолов». Фото ее представлено в статье.

В течение многих веков эта икона была неотъемлемой частью храмов и в России, и на Западе. Сюжет, заложенный в её основу, давал вдохновение многим поколениям иконописцев и художников, представителей самых различных направлений живописи. В этом нет ничего удивительного, так как данная тема, исполненная гуманизма, всегда была и будет близка людям независимо от того, в какую историческую эпоху они родились.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2328512761096833867/

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