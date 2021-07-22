Какой язык в Древней Руси считался государственным

Жители Киевской Руси, объединившей под своей властью множество княжеств, отличающихся друг от друга в культурном плане, все же говорили на одном языке — древнерусском. Как появился этот древний диалект, считающийся «отцом» русского, белорусского и украинского языков.

Пестрота говоров

Устная вариация древнерусского языка возникла из симбиоза говоров славянских племён с вкраплением речевых конструкций и терминов, заимствованных у соседних народов. Данное взаимопроникновение диалектов стало возможным после объединения восточнославянских племен в единое Киевское государство и налаживания контактов с финнами, германцами, греками, хазарами, гуннами, кельтами, аварами, болгарами и прочими народами.

Население столичного Киева отличалось этнической пестротой, а значит и лингвистическим разнообразием. С течением времени местные и диалектные особенности языка сгладились и образовали единое устойчивое древнекиевское койне или функциональную форму языка, которая использовалась в повседневном общении носителями разных говоров.

В структуре древнерусского языка присутствовали все разновидности славянских диалектов, которые объединялись в Южнорусскую (поляне, уличи, древляне, тиверцы, северяне), Севернорусскую (словене, кривичи) и Восточнорусскую (куряне, вятичи, радимичи, дреговичи) группы. Сформировавшийся в Киеве, древнерусский язык, бесспорно, оказал влияние на говоры таких мощных центров как Новгород, Смоленск, Ростов, приобретя статус общерусского языка.

В то же время лингвист Георгий Хабургаев полагал, что древнеславянский язык явился воплощением сближения или даже совпадения лингвистических сущностей сразу 5 восточнославянских диалектных зон, таких как северо-западная, северо-восточная, центральная, юго-западная и южная.

Несколько иное видение было у филолога Андрея Зализняка, выделявшего всего 2 огромных диалектных пласта древнерусского языка. Первый назывался северо-западным типом и был распространён на новгородско-псковских землях, которые в своё время охватывали территории современной северной Белоруссии и европейского севера России. Второй именовался южным типом и распространял свое влияние на районы нынешней Украины, а также центральной и восточно-европейской России.

Письменная традиция

Помимо устного диалекта у древнерусского языка в X-XI веках появилась относительно систематизированная письменная форма, которая использовалась при составлении юридических документов. Одни лингвисты считают, что в основе письменного языка лежал древнекиевский диалект, другие полагают, что его фундаментом был церковнославянский язык, ставший инструментом написания летописей и религиозных сочинений.

В общем, исследователи сходятся во мнении, что для Киевской Руси была типична диглоссия, то есть своеобразная культурно-языковая обстановка, при котором письменный язык сосуществовал с отличающейся от него повседневной речью. Но, несмотря на это разделение, оба языка находили точки соприкосновения друг с другом и демонстрировали процессы взаимопроникновения, благодаря чему народная речь обогащалась компонентами художественной литературы, а последняя, в свою очередь, насыщалась элементами устного говора.

Яркими литературными образцами, при написании которых использовались лексемы, как из церковнославянского, так и древнерусского языка, являются «Повесть временных лет», «Житие Феодосия Печерского», «Слово о законе и благодати», «Сказание о Борисе и Глебе», «Слово о полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха».

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/162002-kakoy-yazyk-v-drevney-r...

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