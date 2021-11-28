Тараканы научились приёмам «каратэ», чтобы не превратиться в зомби. Как это работает?

Представь: ты мирно живёшь под прелой листвой. Кушаешь вкусный мусор, любишься с парнями (или девчатами), доводишь человеков до белого каления... И вдруг твоё селение завоёвывают страшные зелёные твари. Они превращают товарищей в зомби и уводят их в неизвестном направлении, чтобы заживо отдать на съедение своим детям. Спасти тебя может только каратэ. Это — не тизер к фильму ужасов категории Б. Это — вполне реальная жизнь обычных тараканов.

Вот мы и встретились. Наша битва будет легендарной!

Быть тараканом в Африке и Азии — та ещё задачка. Здесь каждый первый хочет тебя сожрать. Даже люди! Но изумрудные таракановые осы делают это с особым изяществом. Отыскав общажного вредителя, одним точным ударом жала они отключают стасикам двигательный центр и превращают их в послушных зомби. Хищницы затаскивают насекомое в логово и прикрепляют к нему своё яйцо. Теперь таракан станет живой консервой для личинки.

Молодая оса поедает живого таракана так, чтобы он оставался живым как можно дольше. По итогу личинка окукливается прямо в теле собственной жертвы.

Но таракан не был бы тараканом, если бы не придумал, как пережить апокалипсис. В борьбе с осами-паразитами они используют... каратэ! Имя мастера, который его изобрёл, мы никогда не узнаем, потому что не умеем говорить на тараканьем языке.

Но в эффективности боевого искусства сомневаться не приходитсяоно спасло букахам жизнь.

Кто бы мог подумать, что в борьбе с тараканами мы встанем на их сторону.

Боевой стиль таракана основан на ударах средними и задними ногами — именно эти конечности у насекомых наиболее сильные. К тому же их голени украшены шипами. Так из жалких букашек насекомые превращаются в боеспособную единицу. Точный пинок колючей конечностью может не только отправить наглого захватчика в незапланированный полёт, но и в нокдаун.

Блин, чел, ты когда последний раз ноги брил?

Конечно, сделать точный кик удаётся не всегда — осы в несколько раз меньше тараканов, прицелиться в них трудно. Но если удар оказался удачным, хищница пробудет в отключке несколько минут, прежде чем оклемается и пойдёт в атаку вновь. За это время таракан успеет спрятаться или прописать ещё один удар, послав осу куда подальше в прямом смысле этого слова.

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