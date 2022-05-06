Мужская «Греческая любовь»

Слово «педерастия» происходит от корней παῖς (по-гречески «мальчик» и вообще «ребёнок», что содержательно примерно соответствует современному понятию «несовершеннолетний» — совершеннолетие в Греции наступало с 18 лет) и ἐραστής (любовник).Что до значений, они претерпели интересную эволюцию. Изначально древнегреческое слово παιδεραστής (любящий мальчиков) относилось к мужчине, связанному с половозрелым мальчиком (подростком) воспитательными, любовными и сексуальными отношениями.Как известно, в древней Греции спартанцам с малых лет прививали однополые отношения — «греческая любовь» .Однако этот социокультурный феномен известен не только у греков и римлян, но также у кельтов, персов, индийцев, китайцев, японцев, ацтеков и др.





В новоевропейский обиход слово paederastia вошло в XVI веке, будучи заимствовано из диалога Платона «Пир» для обозначения сексуальной связи между зрелым мужчиной с одной стороны и подростком или юношей с другой. Но поскольку педерастия, или «греческая любовь», была наиболее распространённая и единственно нашедшая отражение в культуре форма мужских гомосексуальных отношений, к XIX веку частично в Европе, а особенно в России термин приобрёл значение мужской гомосексуальности вообще.

Почти во всех русских справочниках XIX-XX вв. слово

толкуется как «мужчина, испытывающий сексуальное влечение к мужчине».

педераст

Так, «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» прямо отождествляет педерастию с мужеложством, а «Большая советская энциклопедия» даёт следующее определение: «в узком смысле — мужеложство с мальчиками, в более широком — мужской гомосексуализм»; при этом второй смысл был в XIX—XX веках основным, а первый зачастую и вовсе не упоминается словарями.

В наше время в качестве сексологического термина слово вернуло себе изначальное лексическое значение и смысл и преимущественно понимается в смысле анального коитуса между взрослым мужчиной и мальчиком. По мнению Л. С. Клейна в массовом словоупотреблении оно используется как уничижительное обозначение мужской гомосексуальности вообще, а слово «педераст» и особенно его искажённые формы используются как бранные и считаются в сильной степени оскорбительными.Короче, раньше можно было назвать человека педерастом без риска получить по тыковке в ответ. Интересно, как они тогда называли людей, которые не возвращали долги вовремя?

В СССР табуировался секс вообще и однополый в особенности, мужеложство преследовалось в уголовном порядке, а изнасилования в тюрьмах были основным способом установления иерархии, поэтому термин педераст, хоть и считался нейтральным, звучал в разговорной речи исключительно с негативным оттенком и породил множество жаргонных производных, в том числе пидораса и пидора.Если говорить о корректности употребления, оба слова относятся к жаргонной лексике, имеют помету «грубое, вульгарное» и в стилистически нейтральном контексте не используются вообще.





Сейчас человека, испытывающего влечение к представителю своего пола, корректно и нейтрально называть гомосексуалом (разг. гей — только о мужчине), к термину педераст вернулось исконное значение, но в разговорной речи он используется как уничижительный синоним гомосексуала, а слова пидор и пидорас адресуют не столько геям, сколько нехорошим людям независимо от их ориентации.Любопытно, что сегодня слово пидорас пишется через о даже в тех случаях, когда речь идет о депутатах и ментах.

В ХХ веке в СССР геев называли - ГОЛУБОЙ. Это было самое распостранённое название людей гомосексуальной ориентации. Оскорбительные названия - педераст, педик, педовка, гомик, девка, опущенный, петух, петушара, жопник...Официально в литературе их называли гомосексуалист, содомит и мужеложец. До революции в ходу были слова - бугор и тётка.

Сама гомосексуальнось являлась уголовно наказуемым преступлением и использовалась КГБ для вербовки осведомителей путем шантажа. Отсюда, по всей видимости, происходит негативное значение слова "пидарас" - как человека с низкими моральными качествами. Возможно среди гомосексуалов СССР было много осведомителей.



Например побег на Запад известного танцора Нуреева был скорее всего связан с его открывшейся гомосексуальностью: "... По некоторым данным, в Париже КГБ специально поселил знаменитого танцовщика в номере с неким Юрием Соловьёвым. Его задача была подтвердить нетрадиционные наклонности Нуриева, что Соловьёв и сделал. Великому танцовщику грозили семь лет лагерей строгого режима или работа осведомителем КГБ .





Любопытно также, что палач народов Сталин был не только педофилом , но и активным гомосексуалистом! Как известно,в 1902 г. Иосиф был арестован в Батуми (в женском одеянии) за мужеложство, (документально подтверждено экс-президентом Грузии З.Гамсахурдия).Общеизвестно, что , живя в ссылке вместе с Сталиным, Яков Свердлов из-за панического страха оказаться изнасилованным излишне темпераментным Иосифом сбежал жить в другое село. Официальным же любовником Сталина был венгерский еврей К. В. Паукер, начальник личной охраны Сталина и его парикмахер, обладающий чувственными губами и страстными черными глазами, которые с ума сводили палача народов Сталина!

Когда же Паукер надоел палачу народов и стал представлять угрозу в связи с его болтливостью,Сталин приказал казнить своего страстного сексуального партнера! Именно из-за педерастии палача народов Сталина покончила жизнь его жена , не вынесшая гомосексуализм и педофилию мужа и частые измены вождя пролетариата с любовницами и любовниками !

Любопытно, что Сталин, чтобы скрыть свою педерастию, одновременно сурово наказывал других людей и соратников за гомосексуализм.Например, Георгий Чичерин не вынес пыток из-за его сексуальной ориентации и умер в застенках НКВД . Сталину нравилось, когда его сравнивали с Иваном Грозным, которого также влекло к молодым и красивым мужчинам! Кстати, один раз Сталину понравился молодой Брежнев и он даже спросил у охраны -- кто этот красивый молдаванин? Однозначно будущему генеральному секретарю повезло, что он не стал любовником Сталина, в результате чего со временем его обязательно настигла бы неминуемая смерть !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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