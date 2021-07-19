Как нелепая средневековая мода отправляла мужчина на тот свет

Популярная обувь — причина болезни
Специалисты доказали, что подобная обувь становилась причиной развития бурсита у владельца. В период с 11 по 13 век от этой хвори страдало примерно 6% населения, а на пике увлечения остроносой обувью уже почти 30%!
Из этого эксперты сделали вывод, что причина кроется в остроконечных модных туфлях того периода – пуленах. В переводе это означало «Нос Корабля». Популярность они начали обретать с середины 14 века.
Кроме самой болезни, что уже очень неприятно, были и другие негативные последствия. Из-за этого заболевания происходила деформация большого пальца стопы. Начали развиваться болезненные наросты. В результате люди чаще падали и получали переломы. Кроме этого при попытке удалить наросты случались другие неприятные вещи, вплоть до смерти. Пулены - туфли-убийцы.
Мужчины чаще носили средневековые заострённые туфли и в результате страдали
Религиозные лидеры тоже не устояли перед модой
Как распределяются данные о носителях остроконечной обуви? Свои выводы эксперты опубликовали в Международном журнале палеопатологии. Наибольший процент бурситов был выявлен в мужском монастыре (43%), в больнице (23%), на деревенском приходском кладбище (10%) и на сельском приходском кладбище (3%). То есть, другими словами, чем ближе к окраинам, тем меньше деформаций стопы.
Самое интересное, что поклонниками пулен стали священнослужители. Странна такая популярность этой обуви. Эти абсурдно длинные носки — это максимум неудобства! То есть вопрос комфорта владельцев не очень волновал. Кроме этого такая обувь была очень дорогой. Позволить её себе мог далеко не каждый. Пулены были символом статуса и признаком богатства. Речь об удобстве передвижения, судя по всему, роли никакой не играла.
Остроносые туфли - дополнение к исторической моде
Сапожники создавали остриё, набивая носок таким материалом, как шерсть или мох. Иногда использовался китовый ус. Изначально эта обувь появилась в Польше. Другим названием пулен было «кракове», предположительно в честь столицы страны.
Неудобную обувь в моду ввели рыцари. С помощью пулен они хотели подчеркнуть свою полную непричастность к обычному труду. Длина носов была строго регламентирована для каждого сословия. Принцы могли носить пулены с носками в 2,5 ступни, аристократы в 2 ступни, рыцари в 1,5 ступни, богатые горожане в 1 ступню, а простолюдины — в половину ступни. Именно эта странная мода подарила миру выражение «жить на широкую ногу».
Официально церковь осуждала моду на пулены. В них усматривался вызов благопристойности и настоящий разврат. Кроме того, в пуленах было чрезвычайно неудобно вставать на колени во время молитвы, что естественно, не могло найти одобрения среди духовенства. Пулены заклеймили грозным названием «Коготь Сатаны», обувь была проклята самим Ватиканом. Чёрную чуму, которая охватила Европу тех времён, объявили наказанием за пристрастие к пуленам.
Гибель пулен
Для того, чтобы исправить деформацию стопы, люди часто ложились под нож. В те времена это часто становилось причиной инвалидности или даже смерти. Видя тяжёлые последствия нелепой моды, в конце 14 века Эдуардом IV был издан специальный королевский указ, запрещающий носить пулены с носками длиннее пяти сантиметров. Это положило конец экстравагантной моде, калечившей людей.
Сейчас в 21 веке модницы тоже часто сознательно причиняют вред своему здоровью в погоне за модой. Так что людям есть чему поучиться у средневековых жертв моды. Выглядеть современно не должно значить — приносить себе вред.
Источник : https://kulturologia.ru/blogs/180721/50342/
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