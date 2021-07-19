Как нелепая средневековая мода отправляла мужчина на тот свет

Во все времена существовало понятие жертва моды. Средневековье не было исключением. Не только дамы страдали от нелепых модных прихотей, но и мужчины. Эксперты изучили останки почти двухсот мужчин периода 14-15 веков и пришли к весьма неутешительным выводам. Были обнаружены негативные изменения, причиной которых стала странная остроконечная обувь тех времён. Она была невероятно дорогой, неудобной, но чрезвычайно статусной. Почему эта обувь была именно такой и как отправляла владельцев на тот свет, далее в обзоре.

Популярная обувь — причина болезни



Специалисты доказали, что подобная обувь становилась причиной развития бурсита у владельца. В период с 11 по 13 век от этой хвори страдало примерно 6% населения, а на пике увлечения остроносой обувью уже почти 30%!





Популярная мода.



Из этого эксперты сделали вывод, что причина кроется в остроконечных модных туфлях того периода – пуленах. В переводе это означало «Нос Корабля». Популярность они начали обретать с середины 14 века.



Кроме самой болезни, что уже очень неприятно, были и другие негативные последствия. Из-за этого заболевания происходила деформация большого пальца стопы. Начали развиваться болезненные наросты. В результате люди чаще падали и получали переломы. Кроме этого при попытке удалить наросты случались другие неприятные вещи, вплоть до смерти. Пулены - туфли-убийцы.





Туфли-убийцы.

Мужчины чаще носили средневековые заострённые туфли и в результате страдали

Большую часть тех, кто страдал от развития бурсита и роста костной мозоли, составляли мужчины среднего возраста. Это случалось в результате длительного ношения неудобной остроносой обуви. Болезнь развивалась десятилетиями и заставляла страдать.В рамках этого исследования специалисты изучили более 400 останков, найденных в больнице Святого Иоанна. Это были люди, представлявшие городскую бедноту, самые нищие слои населения, которые закончили свою жизнь в благотворительном учреждении. У этих людей подобные деформации стопы не были выявлены. Почему-то болезнь поражала исключительно богатых. Вывод прост: пулены были чрезвычайно дорогой обувью, обычные простые люди, бедняки, их позволить себе не могли.





Жертвами моды чаще становились богатые, ибо чем длиннее и неудобнее носок, тем статуснее.

Религиозные лидеры тоже не устояли перед модой



Как распределяются данные о носителях остроконечной обуви? Свои выводы эксперты опубликовали в Международном журнале палеопатологии. Наибольший процент бурситов был выявлен в мужском монастыре (43%), в больнице (23%), на деревенском приходском кладбище (10%) и на сельском приходском кладбище (3%). То есть, другими словами, чем ближе к окраинам, тем меньше деформаций стопы.





Чем ближе к окраинам, тем меньше жертв моды.



Самое интересное, что поклонниками пулен стали священнослужители. Странна такая популярность этой обуви. Эти абсурдно длинные носки — это максимум неудобства! То есть вопрос комфорта владельцев не очень волновал. Кроме этого такая обувь была очень дорогой. Позволить её себе мог далеко не каждый. Пулены были символом статуса и признаком богатства. Речь об удобстве передвижения, судя по всему, роли никакой не играла.





Остроносые туфли - дополнение к исторической моде



Сапожники создавали остриё, набивая носок таким материалом, как шерсть или мох. Иногда использовался китовый ус. Изначально эта обувь появилась в Польше. Другим названием пулен было «кракове», предположительно в честь столицы страны.





Другим названием пулен было кракове.



Неудобную обувь в моду ввели рыцари. С помощью пулен они хотели подчеркнуть свою полную непричастность к обычному труду. Длина носов была строго регламентирована для каждого сословия. Принцы могли носить пулены с носками в 2,5 ступни, аристократы в 2 ступни, рыцари в 1,5 ступни, богатые горожане в 1 ступню, а простолюдины — в половину ступни. Именно эта странная мода подарила миру выражение «жить на широкую ногу».





Вот откуда пришло выражение «жить на широкую ногу».



Официально церковь осуждала моду на пулены. В них усматривался вызов благопристойности и настоящий разврат. Кроме того, в пуленах было чрезвычайно неудобно вставать на колени во время молитвы, что естественно, не могло найти одобрения среди духовенства. Пулены заклеймили грозным названием «Коготь Сатаны», обувь была проклята самим Ватиканом. Чёрную чуму, которая охватила Европу тех времён, объявили наказанием за пристрастие к пуленам.





Средневековая мода.

Гибель пулен



Для того, чтобы исправить деформацию стопы, люди часто ложились под нож. В те времена это часто становилось причиной инвалидности или даже смерти. Видя тяжёлые последствия нелепой моды, в конце 14 века Эдуардом IV был издан специальный королевский указ, запрещающий носить пулены с носками длиннее пяти сантиметров. Это положило конец экстравагантной моде, калечившей людей.





Современным модницам нужно учесть ошибки прошлого.



Сейчас в 21 веке модницы тоже часто сознательно причиняют вред своему здоровью в погоне за модой. Так что людям есть чему поучиться у средневековых жертв моды. Выглядеть современно не должно значить — приносить себе вред.



Источник : https://kulturologia.ru/blogs/180721/50342/





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