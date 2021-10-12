Откуда мы знаем, что это любовь?

Попав во власть этого чувства, мы уже не испытываем сомнений в его существовании. Но стоит лишь попытаться дать ему определение — оно ускользает от нас. Любовь неподвластна логике, неуловима. Так как же мы ее узнаем?

«Любви нет, есть только доказательства любви», — утверждал французский драматург Жан Кокто. Если так, то что же может служить ее доказательством? Верность? Но она зависит скорее от нашего темперамента, личной морали и господствующих нравов, а не только от глубины чувств к партнеру. Сексуальное влечение? Но оно может со временем угасать, а любовь остается.

Хорошая память на значимые для двоих даты, подарки, желание проводить как можно больше времени с любимым — все это вопрос характеров, вкусов, воспитания. Как же мы понимаем, что наше чувство — настоящая любовь?

Потрясение

«Я люблю!!! И живу теперь с какой-то особой легкостью и постоянно ощущаю счастье, — говорит 28-летняя Наталья. — Когда мы вместе, я не могу отвести глаз от него, мне постоянно хочется к нему прикасаться. Я ощущаю, что мы с ним одно целое. Если же его нет рядом, что бы я ни делала, где бы ни была — все мысли возвращаются к нему. Я постоянно жду его звонка, и, если он не звонит или задерживается, у меня внутри все обрывается: я боюсь, что мы больше никогда не увидимся».

«Мы нередко путаем влюбленность и любовь — их признаки очень похожи, — говорит семейный психотерапевт Мария Федорова. — Мы переживаем восторг и беспокоимся, радуемся и чувствуем боль — наш внутренний мир потрясен до самого основания. Влюбленность обычно длится несколько месяцев, но не больше трех лет.

И только по прошествии этого времени можно судить о том, было ли чувство подлинным или это лишь мимолетное увлечение». После романтической влюбленности приходит длительная глубокая привязанность или отношения заканчиваются. Получается, недостаточно одного накала переживаний, чтобы говорить о настоящей любви. Но каковы другие доказательства?

Ответственность

«С Ольгой я стал внимательнее относиться к своим обещаниям и поступкам, хотя обычно с другими женщинами вел себя более чем легкомысленно, — рассказывает 40-летний Георгий. — Теперь, прежде чем что-то сделать, я думаю о том, как к этому отнесется она. Мне важно сохранить ее доверие. Я люблю ее и боюсь потерять».

Если наши чувства становятся более ровными, но при этом и более глубокими, к нам приходят взаимное понимание и осознание своей ответственности за близкого человека — можно сказать, что влюбленность переросла в настоящую любовь.

Подлинная любовь начинается, когда мы стремимся узнать другого, понять, что он собой представляет

«Влюбляясь, мы не видим личность, а пленяемся ею, ибо она отражает идеальный образ, который мы носим в своей душе, — утверждает американский психотерапевт Роберт Джонсон, автор книги «Мы. Глубинные аспекты романтической любви». — И поэтому влюбленность не что иное, как любовь к самому себе. Подлинная любовь начинается лишь с того момента, когда мы стремимся узнать другого, понять, что он собой представляет как обыкновенный, земной человек, начинаем его любить именно в этом качестве и заботиться о нем».

«Когда пылкая увлеченность перерастает в глубокое чувство, мы начинаем осознавать, что для нас важно не только то удовольствие, которое мы получаем от общения с партнером. Теперь нам важен любимый человек сам по себе, — соглашается психотерапевт Александр Орлов. — Он становится для нас уникальным, как если бы в нем заключалась важная частица нас самих. И мы готовы уже жертвовать многим ради своего чувства».

Так значит, забота и ответственность — это и есть признаки настоящей любви? Тоже нет. Ведь часто бывает, что подобные отношения мы выстраиваем в силу инерции, привычки или мягкости характера.

Влечение

Но есть еще наше тело. Оно ждет возлюбленного, требует его присутствия, прикосновений, его взгляда, ласк. Для 27-летней Екатерины телесные ощущения и есть главное доказательство любви. «Когда я люблю, мне физически не хватает этого человека, — признается Екатерина. — Где бы я ни была, на работе, в кино, с подругой, я вспоминаю о нем и ощущаю его отсутствие. Это напряжение спадает, только когда он находится рядом».

«Наше тело быстрее, чем разум, дает нам понять, что пришла любовь, — говорит сексолог Наталья Стеняева. — Когда мы испытываем сексуальное притяжение, когда нам нравится подолгу быть рядом, касаться друг друга, когда мы становимся восприимчивы к жестам, поведению, словам, запаху партнера, мы знаем, что любим».

Однако приходит время, и супруги, даже страстно друг друга любящие, замечают, что сексуальное влечение снижается, секс перестает быть в их жизни столь значимым. Французский психоаналитик Франсуаза Дольто говорила о том, что на самом деле партнеры занимаются любовью чаще, чем сами думают: «Это происходит незаметно для них, ночью, когда они просто спят в одной постели. Таким образом мы общаемся друг с другом на самом глубоком уровне, на уровне бессознательного, которое больше проявляет себя именно в это время суток». Значит, и притяжение тел — не безусловное доказательство любви?

Тайна

Может быть, и не стоит пытаться определить, что такое любовь, потому что, раз пожелав разъяснить это чувство силой разума, мы рискуем потерять его навсегда — как это случилось с Психеей.

Героиня греческих мифов проводила жаркие ночи с богом любви Эросом. Но, чтобы сохранить любовь, она не должна была видеть его лица. «Если он не хочет открыться тебе, значит, он чудовище», — шепчут Психее сестры. Ночью, когда Эрос уснул, она взяла лампу и осветила его лицо. Бог любви оказался таким красивым! Девушка задрожала от волнения, и капля раскаленного масла упала на тело возлюбленного. Он проснулся... и навсегда ушел от нее. За приобретенное знание Психея поплатилась любовью.

Каждый из нас по каким-то лишь ему понятным признакам может сказать, что пришла любовь

Об этом пишет Карл Густав Юнг в автобиографической книге «Воспоминания, сновидения, размышления»: «Я многократно сталкивался с таинством любви и никогда не мог объяснить, что же оно собой представляет. В нем сосредоточены величайшее и малейшее, отдаленнейшее и ближайшее, высочайшее и глубочайшее, и мы не можем говорить об одной из сторон, умалчивая о противоположной. Человек может придумывать для любви какие угодно названия, но это будет только бесконечный самообман. Если же у него есть хотя бы капелька мудрости, он отбросит бесплодные попытки».

Мы не знаем, как зарождается и откуда берется любовь, не можем дать ей одно-единственное, исчерпывающее определение — и все же это почти «несуществующее» чувство способно перевернуть всю нашу жизнь. Возможно, нам стоит просто признать, что только каждый из нас по каким-то лишь ему понятным признакам может сказать, что пришла любовь.

Ловушки любви с первого взгляда

Обжигающее чувство, чудесная боль... Нежданная встреча — и вот уже мощная волна мгновенно перенесла влюбленных на другую планету, где ощущения и желание обострены до предела... Но может ли любовь с первого взгляда перерасти в длительные отношения?

«Она случается внезапно, полностью захватывая все существо влюбленного, — рассказывает психотерапевт Глеб Лозинский. — Его сознание фокусируется только на мыслях об одном человеке, на его образе, влечении к нему». Это энергичное, мощное чувство вспыхивает, казалось бы, совершенно необъяснимо. И множество ловушек мешают ему перейти в длительные отношения.

Любовь с первого взгляда чаще всего обрушивается на тех, кто меньше всего ее ждет. Охваченные любовной лихорадкой, они начинают верить в то, что это самое большое чувство в их жизни. И эта ошибка дорого обходится: некоторые из нас бросают все на произвол судьбы, оставляют жену или мужа, детей, работу.

«Ожидание же любви заставляет вести себя осторожнее, — говорит аналитический психотерапевт Татьяна Ребеко. — Лучше понимать, что речь идет о временной вспышке, и сгоряча не принимать радикальных решений». Другая ловушка — мнимая взаимность. Мы уверены, что встретили человека, с которым будем счастливы. Он посылает нам этот сигнал не только помимо нашей воли, но и помимо своей. И взаимность при этом, конечно, не гарантирована. Но влюбленный может зациклиться и продолжать любить, страдая.

«Единственное решение — принять как данность, что этот мираж видим мы одни, и попытаться перенаправить свое внимание», — продолжает Татьяна Ребеко. Кроме того, на фоне такой неземной любви все прошлые отношения кажутся мелкими и пресными. И когда чары рассеиваются, влюбленные чувствуют настоящее опустошение.

И все же множество прекрасных семейных историй начинаются именно с любви с первого взгляда. Их длительность зависит от того, насколько партнерам удается отстраниться и увидеть свои чувства со стороны. Могут ли они строить отношения с реальным человеком? Находят ли честный ответ на вопрос: почему он занял такое место в моей жизни? Чтобы у пары было будущее, нужно, чтобы за первым, затуманенным взглядом друг на друга последовал второй, более трезвый и земной.

Признания в любви

В один прекрасный день у них дрогнуло сердце, потому что они поняли: это ОН, это ОНА. Нашим героям от 25 до 60 лет, но они с одинаковым волнением вспоминают начало своей любви.

«Я поняла, что люблю его, после первой ссоры. Всю ночь я сочиняла письмо: извинялась и признавалась в любви. Получилось глупо. Решила уместить все в SMS. За этим занятием и застал меня утром Сергей...»

Юля, 25 лет

«Мы поссорились, а потом полночи болтали по телефону и почему-то договорились до того, что нам стоит расстаться. Я не спал всю ночь, а утром примчался к Юле с букетом. А она в это время сочиняла мне эсэмэску с признанием в любви».

Сергей, 23 года

«Все начиналось как легкий роман. Но однажды я понял: мои чувства глубже, чем казалось, и я готов к серьезным отношениям. После этого все в жизни стало меняться со стремительной скоростью».

Саша, 26 лет

«С Сашей мы вместе работали в рекламном агентстве: отношения сложились хорошие, мы легко понимали друг друга. В последнюю ночь январских каникул мне приснился про него романтический сон. На следующий день на работе я увидела Сашу другими глазами».

Юля, 25 лет

«Мы работали вместе шесть лет, но друг на друга никогда не смотрели. В 1989 году вышла моя первая книга. Ирина ее прочитала и сказала мне то, что мне важно было услышать. Меня это зацепило, я пригласил ее на пикник. Весна, холодно, она в белых кожаных перчатках. Вдруг бумажный стаканчик с «Саперави» в ее руке порвался, и перчатки были безнадежно испорчены. А она даже виду не подала. Тут-то я и понял: наш человек!»

Андрей, 47 лет

«У нас были деловые отношения. А потом я стала замечать интерес Андрея к себе и тоже решила присмотреться к нему. И после этого само собой возникло ощущение, что с этим человеком я могу счастливо прожить всю оставшуюся жизнь».

Ирина, 49 лет

«С Асет мы изредка встречались. Но однажды я увидел ее с цветами в руках рядом с другим мужчиной, и в этот момент мир изменился. Внутри меня разгорался непонятный огонь. Это была жгучая ненависть к тому парню и огромная нежность к ней».

Ибрагим, 37 лет

«У меня было много поклонников, хотя так настойчиво меня никто не добивался. Ибрагим оказался самым преданным из всех. Осознание того, что это сильное, не отпускающее ни на минуту чувство, пришло, когда я подумала: а что если придется выбирать между родителями и будущим мужем? На Кавказе с семьей не шутят, родные — это вся твоя жизнь. И тут я испугалась: я выбрала Ибрагима».

Асет, 33 года

«9 января 1977 года, вечер, снег, мороз, не слишком ярко освещенная Москва. Угол Музея революции. Я стоял около машины. После новогодних праздников меньше всего хотелось какого-либо движения. И вдруг я побежал наверх, к Красной площади. Только у входа в ГУМ осознал, что заставило меня внезапно сорваться с места: за несколько минут до этого я сквозь снег, издалека, увидел проходившую мимо девичью фигуру. Что мог я различить на таком расстоянии? Однако какая-то сила заставила меня броситься вслед. Догнал ее и сказал самое простое и неожиданное: «Девушка, я пока отдышусь, а вы расскажите о себе». Предложение я сделал на третий день нашего знакомства».

Сергей, 56 лет

«Зимним воскресным вечером я была приглашена на выставку в Манеж. Папа, которого я приехала навестить из Ленинграда, долго уговаривал меня никуда не ходить в такой мороз. Пересилив себя, я все же собралась и вышла из дома. Москву я знала весьма условно, поэтому, не без приключений доехав до станции «Площадь революции», опять запуталась и вместо Манежа пошла в сторону ГУМа. К знакомству на улице мое отношение было резко отрицательным, но судьба в этот вечер действовала по своему плану. Я шла по пустынной улице, когда вдруг за спиной услышала слова, которые меня обезоружили. Обернувшись, поняла: выставка в Манеже пройдет без меня».

Галина, 54 года

«Виктор сел за рояль и заиграл серенаду Шуберта. В этот момент во мне что-то перевернулось… Я поняла, что с помощью музыки он говорит мне о своих чувствах. Я буквально ощутила, что еще немого — и он сделает мне предложение».

Ольга, 54 года

«Сначала Ольга понравилась мне внешне. Человеческий интерес возник потом. Мы встречались и шли в театр, на концерт — оказалось, мы оба любим искусство. Через три недели после первой встречи я понял: она — человек, который мне нужен».

Виктор, 61 год

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