Римляне постарались: 8 древних изобретений, которые актуальны до сих пор

Современное общество многими техническими, бытовыми и строительными достижениями обязано римлянам. В Древнем Риме было много не только умных философов, но и практических деятелей, которые воплощали их идеи в жизнь. Удивительно, как необыкновенно в жизни римлян сочеталось умение расслабляться и развлекаться, посещая различные общественные зрелища, играя в спортивные и интеллектуальные игры, а также умения свершать великие дела. В этом им, несомненно, помогала их изобретательность, которая приносит свои плоды и по сегодняшний день.





1. Книги

Римлянам не были чужды практичность и образованность. /Фото: ichef.bbci.co.uk



Именно римлянам приписывается создание прототипа первых книг. До этого интеллектуалы древнего мира пользовались свитками или каменными табличками. Однако такие формы записей отличались громоздкостью и неудобным поиском нужной информации. Поэтому первые юристы Древнего Рима в начале новой эры стали использовать кодексы, которые состояли из связанных вместе листов пергамента или папируса. Но основной формой записей кодексы становятся только в VI—VII веке.

2. Бетон

twimg.com /Фото: pbs.twimg.com Уже в древнем мире умели делать настолько прочный бетон, что современный ему и в подметки не годится.



В Древнем Риме создавали очень прочный бетон, который по своим качественным характеристикам намного превосходил современный. Тогда как бетон, который используют в строительстве сейчас, сохраняет свою крепость на протяжении около 50 лет, римский бетон делался таким крепким, чтобы без труда выдержать тысячелетия нагрузок и испытаний природными стихиями. Согласно историческим данным древний инженер Марк Витрувий, который придумал изначальный состав бетона, использовал для его создания вулканический пепел, морскую соль и известь. Для дополнительной прочности материала он добавлял туда вулканические камни, потом тщательно перемешивал и опускал в морскую воду. Спустя 10 лет в такой смеси образовывался редкий минерал, который и делал бетонные сооружения римлян невероятно прочными.

3. Дороги

Если делать, то добротно и на 2000 лет. /Фото: upload.wikimedia.org





Широкие мощеные дороги римляне изобрели для того, чтобы поддерживать силу и выносливость своей армии. На протяжении 700 лет римлянами было проложено более 88 тысяч километров дорог, которые отличались тщательной продуманностью, долговечностью и функциональностью: они позволяли быстро перемещаться в любые стратегически важные точки. Многие из этих дорог существуют и по сей день в неизменном виде.

4. Фаст-фуд

Быстрое питание вне дома было заведено еще во времена Древнего рима. /Фото: newsland.com



Фаст-фуд — это распространенное современное понятие, когда человек стремится поесть по-быстрому, что называется «на ходу». Как ни удивительно, но первые общественные заведения, где это можно было бы сделать, появились в Древнем Риме. В городе Помпеи жители ходили в прототипы закусочных, где они могли поесть вне дома, пообщаться со своими знакомыми и просто хорошо отдохнуть. Такие заведения назывались «попины» и были довольно популярны.

История фаст-фуда довольно увлекательная. /Фото: life.bodo.ua



Интересная информация от Novate.ru: Первые гамбургеры появились в 1921 году в Канзасе. Именно там компания White Castle начала готовить такие привычные сейчас, но диковинные тогда многоярусные бутерброды . Привлекательная недорогая цена и необычный вид блюда привлекало в ресторан многочисленных посетителей. Сначала они переживали, безопасны ли гамбургеры для здоровья. Но компания White Castle и тут нашла выход, наняв несколько людей, приходивших купить гамбургеры в белых халатах, что создавало видимость того, что ее еду покупают даже врачи.

5. Газеты



Именно римляне стали издавать первые в мире газеты. Все началось с того, что они стали записывать и публиковать протоколы сенатских собраний. Сначала они были доступны только сенаторам, но позже новинку доработали и стали делать ежедневную газету «Acta diurna», которую могли посмотреть все жители империи . Удивительно осознавать, что такие привычные современные вещи были в ходу и у древних людей. /Фото: epochalnisvet.cz

6. Кесарево сечение

Медицину на новый уровень! /Фото: travels.co.ua





Юлий Цезарь — великий полководец, который в числе прочего прославился своим умением делать сразу несколько дел. Этот человек был удивительным не только в плане своей продуктивности, но и в плане своих оригинальных идей. Он издал указ, который приказывал лекарям делать всем женщинам, которые не могли справиться с родами и умирали, кесарево сечение. Тогда эта медицинская операция была введена для спасения ребенка и только спустя столетия была доработана и усовершенствована таким образом, чтобы спасти не только младенца, но и его мать.

7. Водопровод

Стоит поблагодарить римлян за блага современного мира. /Фото: farm1.static.flickr.com







Древние римляне придумали водопровод, который назывался акведуками. С помощью этого изобретения они могли с легкостью отправлять проточную воду в любые населенные районы. Потом они доработали эту систему и начали прокладывать свинцовые трубопроводы, которые сделали доставку воды безопасной и долговечной.

8. Центральное отопление

В Древнем Риме даже в банях любили попариться. /Фото: zadumka.org







В Древнем Риме любили комфорт, поэтому не удивительно, что одна из первых известных централизованных систем отопления была придумана именно этой цивилизацией. Прототип отопления устанавливался преимущественно в больших общественных банях. Римляне называли отопление «гипокаустом», а его структура заключалась в наличии двойного пола, где постоянно горел огонь, прогревающий комнаты и воду, которая поступала в баню.



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