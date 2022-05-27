Города Викингов на Руси

«И послали за море к варягам, к Руси», – гласит древнерусская летопись о призыве в Новгород первых русских князей.

Многие историки считают слова «к Руси» позднейшей вставкой. Варяги не звались Русью. Слово Русь имеет либо славянское, либо южное (сарматское) происхождение, но не скандинавское. Однако факт присутствия на Руси, в древнерусской элите, большого числа выходцев из Скандинавии несомненен. Об этом свидетельствуют и имена многих князей и дружинников, и археологические находки.

Период варяжского преобладания на Руси длился, вероятно, с захвата Олегом Киева в 882 году до смерти княгини Ольги в 969 году. То есть почти сто лет. К этому времени относится и большинство захоронений варяжских воинов на территории России.

Скандинавские дружины и впоследствии играли заметную роль в политической жизни Руси. К их помощи обращались Владимир Великий и Ярослав Мудрый в борьбе за киевский престол. В «Русской Правде» Ярослава варяги выделены как привилегированная, по сравнению со славянами, этническая группа. Окончание скандинавского влияния на Русь относится к правлению Мстислава Великого (1125-1132) – последнего великого князя всей Киевской Руси.

Можно сказать, что наличие тесной скандинавской прослойки в правящем классе древней Руси являлось фактором, сплачивавшим разрозненные славянские племена в единое государство. С её окончательной ассимиляцией мог быть связан и распад первого Русского государства.

Кадр из сериала "Викинги" 2013г.

Ладога, Гнёздово и Тимирёво

Главным центром варяжского господства на Руси была, несомненно, Старая Ладога. По-старошведски она называлась Альдейгьюборг, то есть город, расположенный на Ладожском озере (Альдейгья у варягов). Есть и другая версия первоначального названия, согласно которой приставка Альд- означает «старый». Следовательно, Старый (…) город. Учитывая, что по соседству возник позже Новый город, Новгород, это тоже весьма вероятно.

Альдейгьюборг (Старая Ладога)

Ладога, как показали археологические раскопки и точное датирование деревянных фундаментов строений радиоуглеродным методом, возникла не позднее середины 8 века. В это время на Новгородском Севере ещё не существовало славянских поселений. Скандинавы обосновались здесь раньше славян.

Ладога (Альдейгьюборг) на карте торговых путей эпохи викингов в музее острова Готланд (Швеция).

Но пришедшие на север славяне были не лыком шиты. Они вступили в борьбу с конкурентами. Археологи установили, что древняя Ладога неоднократно подвергалась осадам и захватам, переходила из рук в руки. Славяне не стали добровольными данниками варягов. Эпизод с призванием варяжских князей в 862 году, скорее всего, завершил долгую, вековую борьбу временным признанием зависимости новгородских славян от варягов. Но не от какого-то скандинавского королевства, а от отдельной династии, обосновавшейся в Новгороде.

Новгород стал новой базой варяжского завоевания всей остальной Руси. При этом Ладога долго сохраняла прежнее значение скандинавской колонии в Руси. В Ладоге был погребён «вещий» Олег. Жена Ярослава Мудрого, шведская принцесса Ингигерда, получила в приданое Ладогу.

Двумя другими центрами варяжского владычества на Руси были Гнёздово под Смоленском и Тимирёво под Ярославлем. Гнёздово стало предшественником Смоленска. Из Тимирёва не выросло других поселений, оно зачахло с окончанием варяжского периода в истории Руси. Ладога, впрочем, потом тоже превратилась в заштатный городок Новгородской земли. Всё это показывает, что варяги были в древней Руси пришлым элементом, не игравшим самостоятельной роли, и постепенно ассимилировались. Наибольшее значение они имели на севере, в Южной же Руси, собственно Киевской, их этнический вклад был незначителен.

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А вы знали об этом?

В викторианскую эпоху страх быть заживо погребенным приобрел масштабы общественной фобии. Выпускались даже специальные гробы - на случай, если вдруг умерший надумает ожить - с вентиляционным отверстием, привязанной к руке веревкой от специального колокольчика, запасом вина и сыра, и набором инструментов для самовыкапывания.

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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