Соленая селедка: зачем русские солдаты ели ее перед битвой

Казалось бы, такой продукт как соленая селедка никак не усилит боеспособность воина. Ведь ее употребление гарантирует сильную жажду. Но все же, этот своеобразный лайфхак не раз спасал русскую армию при тяжелых обстоятельствах.

О чем речь

Писатель Владимир Инфантьев в книге «Под звездами Балканскими» упоминает голодавших добровольцев, вынужденно брошенных на произвол судьбы и спасавшихся от смерти своими силами.

В русско-турецкой войне бойцам долгое время не доставалось работы, а помощи, в том числе материальной, извне не поступало – и они вынуждены были мучиться от недоедания. В довесок к этому вовсю разыгрались болезнетворные бациллы. Пищу порой приходилось принудительно реквизировать – и эта пища была небезопасна для здоровья. Во избежание заражения она тщательно кипятилась и прожаривалась. «Очистительным» процедурам подвергалась в том числе сытная селедка: ее употребление, в силу питательности и калорийности, помогало продержаться и не умереть в течение необходимого времени.

Во время Крымской кампании русские солдаты прибегали к еще более радикальным мерам: перед продолжительными походами и атаками они объедались соленой селедкой. О приятности речи не шло: важно было выстоять как можно дольше и как можно продуктивнее. Соленая селедка приободряла в бою как никакое другое блюдо, хоть и доставляла мучительные ощущения сухости во рту и обжигающего «пламени» во внутренностях. Кстати, именно война 1853-1856 годов стала первым задокументированным вооруженным противостоянием, в ходе которого массово пошли на столь радикальные и необычные поступки.

Поручик Мария Бочкарева, принимавшая участие в Первой мировой войне, вспоминала, что в шесть часов вечера ужинали порой только кашей с селедкой – и больше ничем. Это позволяло не только наесться до отвала, не чувствуя при этом тяжести в желудке, но и на следующий день ощущать легкость и бодро крушить недругов.

Так зачем же воины претерпевали пищевые мучения? Да и как, вообще, сгусток солености в организме способствует максимальной продуктивности в боевых действиях?

Каким образом селедка в желудке помогала жаждущим

Сельдь легко усваивается организмом, не требуя чрезмерного времени для ее переваривания перед трудной физической работой. В теле данной рыбы содержится множество питательных веществ, необходимых человеку при переживании стресса, а также при суровых перегрузках. Йод, фосфор, кальций, натрий, калий, цинк, магний, фтор – таков перечень входящих в селедку полезнейших элементов.

Всего-навсего в 100 граммах рыбы содержится около половины суточной нормы белка. При этом если грибы, орехи, яйца и мясо могут вызывать тяжесть в желудке, то рыбная продукция, и особенно сельдь, такими «изъянами» уж точно не страдает.

Регулярное употребление океанического деликатеса обеспечивает эффективную работу сердечно-сосудистой системы, что, в свою очередь, благотворно сказывается на выносливости. А такое физическое свойство, как выносливость, особенно важно для солдат – с их походами, марш-бросками и многосуточными боями.

Поедание же селедки именно в соленом виде при тяжелых физических и эмоциональных нагрузках полезно вдвойне. Тем самым обеспечивается замедленное выведение жиров из организма. А ведь именно жиры предоставляют нашему телу ту «подушку безопасности», с помощью которой наше тело подпитывается энергией. Селедка полезна сама по себе, а в соленом виде – ее польза умножается. Кстати, после Крымской войны употребление соленой сельди в целях борьбы с обезвоживанием превратилось поистине в традиционный метод.

Солдатские "лайфхаки"

Селедка не была единственным "лайфхаком" русского солдата. За более чем тысячелетнюю историю человечества накопилось великое множество солдатских хитростей, как поддерживать себя в боеготовности. Бегло пройдемся лишь по самым-самым.

Бойцы спецназа очень даже не прочь полакомиться сладким перед часом-икс. Съеденная конфета, мармеладка или шоколадка придает тонус, купирует стресс и активизирует умственную деятельность. Находясь в засаде, чтобы не голодать и сохранять концентрацию, наши солдаты запасались "сникерсами". За большое количество калорий, при компактном размере их называли "батарейками".

Тонизирующим эффектом обладает пюре из муравьев. Ловится множество насекомых, перетирается в пюре – и употребляется в пищу. А чтобы не стошнило, в получившийся «деликатес» можно добавить сахар. Да, вкус, как его ни подслащивай, так себе, но зато муравьиная кислота придает сил и обостряет концентрацию внимания. Кроме того, подобное лакомство может помочь при заживлении несильных внутренних кровотечений – опять-таки за счет кислоты.

Многие столетия в России одним из лучших способов для отдыха и восстановления была баня. В "Василии Теркине" Твардовский воспел солдатскую баню отдельной главой. Но корни этого способа уходят глубже в историю: к этому методу прибегали донские казаки - в походах они сооружали полевые бани, где в перерывах между сражениями парили и растирали друг друга для повышения тонуса мышц. Парная также использовалась и в медицинских целях — там врачевали легкие ранения казаков.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/159461

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