Как женская прическа влияет на характер своей обладательницы

Как женщина выбирает прическу? Учитывает состояние волос и форму лица? Ориентируется на моду и любимые наряды? Копирует стиль признанных модниц из социальных сетей? Специалисты уверены, что решающую роль при выборе прически играет именно характер женщины, а всё остальное — второстепенно. И даже предлагают тест на личность человека, для прохождения которого нужно знать только одно — любимую прическу.

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ТЕСТ НА ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Пройти такой любопытный тест, где достаточно ответить на единственный вопрос, удобнее всего. А потому предлагаем выбрать силуэт своей прически на приведенном ниже рисунке. И даже если тут нет именно твоего варианта, то выбери ту прическу, которая больше всего нравится. Точность теста это не уменьшит.

Как по прическе определить характер женщины

Выбор первой прически больше характерен для спонтанных дам, которые не склонны долго обдумывать каждое решение. Эмоции в жизни такой барышни играют важную роль, а иногда и полностью властвуют над ее поведением. Она не станет поддаваться даже на продолжительные уговоры, ведь привыкла прислушиваться к себе. И если подсознание такой женщины уже приняло решение, то переубедить ее не получится. © Depositphotos Выбор второго варианта характерен для дружелюбных женщин, которые смело соглашаются на новые знакомства. Открытость таких красавиц не может не подкупать, хотя иногда идет им же во вред. Дело в том, что из-за доверчивости они порой заводят отношения с плохими людьми. © Depositphotos Третью стрижку чаще выбирают смелые женщины. Они не боятся высказывать свое мнение, бесстрашно отстаивают свою позицию. Однако в отношениях у них не всегда всё гладко, ведь помалкивать и соглашаться с партнером в каждом вопросе они точно не будут. © Depositphotos Четвертый вариант характерен для добродушных красавиц. Они не обидят ни человека, ни животное, повсюду излучают добро. Иметь рядом такую женщину — большая удача. Жаль, не все это ценят. © Depositphotos Пятый вариант чаще выбирают честные женщины. Такие барышни не потерпят обмана и не станут жульничать сами. Строить отношения с ними непросто, ведь даже мелкий проступок партнера они никогда не смогут полностью простить. © Depositphotos Выбор последнего варианта характерен для изысканных женщин, которые ставят внешний вид едва ли не на главное место. Также специалисты отмечают, что эти барышни добиваются серьезных успехов и в профессиональном плане, получают хорошее образование. Тот случай, когда дама и красивая, и к тому же умная. © Depositphotos

Всё-таки любопытно, как с помощью простого теста можно многое узнать о характере человека. А твои наблюдения совпали с описаниями каждого варианта? Или твой опыт подсказывает другое?

Источник : https://test.temaretik.com/2322685889163824061/

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