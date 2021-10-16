Как женская прическа влияет на характер своей обладательницы

Как женщина выбирает прическу? Учитывает состояние волос и форму лица? Ориентируется на моду и любимые наряды? Копирует стиль признанных модниц из социальных сетей? Специалисты уверены, что решающую роль при выборе прически играет именно характер женщины, а всё остальное — второстепенно. И даже предлагают тест на личность человека, для прохождения которого нужно знать только одно — любимую прическу.
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ТЕСТ НА ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Пройти такой любопытный тест, где достаточно ответить на единственный вопрос, удобнее всего. А потому предлагаем выбрать силуэт своей прически на приведенном ниже рисунке. И даже если тут нет именно твоего варианта, то выбери ту прическу, которая больше всего нравится. Точность теста это не уменьшит.
Как по прическе определить характер женщины
- Выбор первой прически больше характерен для спонтанных дам, которые не склонны долго обдумывать каждое решение. Эмоции в жизни такой барышни играют важную роль, а иногда и полностью властвуют над ее поведением.
Она не станет поддаваться даже на продолжительные уговоры, ведь привыкла прислушиваться к себе. И если подсознание такой женщины уже приняло решение, то переубедить ее не получится.
© Depositphotos
- Выбор второго варианта характерен для дружелюбных женщин, которые смело соглашаются на новые знакомства. Открытость таких красавиц не может не подкупать, хотя иногда идет им же во вред. Дело в том, что из-за доверчивости они порой заводят отношения с плохими людьми.
© Depositphotos
- Третью стрижку чаще выбирают смелые женщины. Они не боятся высказывать свое мнение, бесстрашно отстаивают свою позицию. Однако в отношениях у них не всегда всё гладко, ведь помалкивать и соглашаться с партнером в каждом вопросе они точно не будут.
© Depositphotos
- Четвертый вариант характерен для добродушных красавиц. Они не обидят ни человека, ни животное, повсюду излучают добро. Иметь рядом такую женщину — большая удача. Жаль, не все это ценят.
© Depositphotos
- Пятый вариант чаще выбирают честные женщины. Такие барышни не потерпят обмана и не станут жульничать сами. Строить отношения с ними непросто, ведь даже мелкий проступок партнера они никогда не смогут полностью простить.
© Depositphotos
- Выбор последнего варианта характерен для изысканных женщин, которые ставят внешний вид едва ли не на главное место. Также специалисты отмечают, что эти барышни добиваются серьезных успехов и в профессиональном плане, получают хорошее образование. Тот случай, когда дама и красивая, и к тому же умная.
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Всё-таки любопытно, как с помощью простого теста можно многое узнать о характере человека. А твои наблюдения совпали с описаниями каждого варианта? Или твой опыт подсказывает другое?
Источник : https://test.temaretik.com/2322685889163824061/
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